Deviza
EUR/HUF365,23 +0,29% USD/HUF314,66 +0,53% GBP/HUF424,99 +0,21% CHF/HUF387,15 +0,15% PLN/HUF84,45 +0,06% RON/HUF69,53 +0,28% CZK/HUF15,06 +0,33% EUR/HUF365,23 +0,29% USD/HUF314,66 +0,53% GBP/HUF424,99 +0,21% CHF/HUF387,15 +0,15% PLN/HUF84,45 +0,06% RON/HUF69,53 +0,28% CZK/HUF15,06 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 072,13 +0,78% MTELEKOM2 540 +0,08% MOL5 160 +3% OTP45 610 +0,46% RICHTER12 530 -0,4% OPUS304 +0,66% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS129 -0,78% WABERERS4 300 -1,86% BUMIX9 316,52 -0,63% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 240,83 -0,34% BUX149 072,13 +0,78% MTELEKOM2 540 +0,08% MOL5 160 +3% OTP45 610 +0,46% RICHTER12 530 -0,4% OPUS304 +0,66% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS129 -0,78% WABERERS4 300 -1,86% BUMIX9 316,52 -0,63% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 240,83 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
EKB
BUX
Mol

Bomba formában a magyar befektetések: a Mol osztalékhírre lőtt ki, brutális célárak hajtják a tőzsderalit – a forint is köröket ver az euróra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lendületbe jöttek a hazai eszközök csütörtök délelőtt. A pesti tőzsde kiemelkedik az európai mezőnyből, a Mol négy százalékkal ralizik az osztalékfizetés dátumának bejelentésére,. Több céláremelés is támogatja az emelkedést. A forint is lenyomta az eurót és a dollárt is az EKB kamatdöntő ülése előtt.
K. T.
2026.09.10, 12:47
Frissítve: 2026.09.10, 12:49

Miközben Európában vegyes a befektetői hangulat, a magyar eszközök egyértelműen felülteljesítenek csütörtökön. A pesti tőzsde a Mol vezetésével lőtt ki, a forint is erősödni tudott az EKB kora délután érkező kamatdöntése előtt. Az olaj ára eközben 102 dollár fölé emelkedett.

Mol, tőzsde, forint
A magyar eszközöknek áll a zászló, a Mol húzza a tőzsdét, a forint is belelendült / Fotó: sweet_tomato

A hazai fizetőeszköz számára meghatározó lesz, milyen üzenetet küld és milyen gazdasági pályát lát az Európai Központi Bank, amely borítékolhatóan újabb 25 bázisponttal emeli majd az irányadó kamatot, 2,5 százalékra.

Adéután két óra után érkező bejelentés előtt erősödni tudott a forint. Az energiaárkörnyezet tovább romlott: a Brent hordónkénti jegyzése egy százalékkal 102 dollár fölé szúrt, az európai földgáz ára pedig 1,7 százalékkal szökött feljebb, ezzel átlépte a 80 eurót megawattóránként.

A devizapiaci kereskedők Varga Mihály jegybankelnök üenetéből meríthettek, aki a közgazdász vándorgyűlésen arról beszélt, hogy a magyar gazdaság fő problémája jelenleg a növekedés, ezért az euró bevezetése önmagában nem jelent megoldást. Az MNB vezetője szerint a piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót.

A közös európai pénzzel szemben 0,2 százalékkal erősödött a magyar valuta, a keresztárfolyam 363,6 forintig ereszkedett 12:20-ig.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárt 0,2 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon, 312,5 forinton.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákat is megelőzte a forint: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal lett olcsóbb.

Kilőtt a Mol az osztalékhírre, visszatérhet 150 ezer pont fölé a BUX

Az európai tőzsdéken vegyes a kép. A ondoni FTSE 100 0,3 százalékos mínuszban fordult rá a délutánra, a fankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékot emelkedett.

A pesti bözén sokkal jobb a hangulat: a BUX index 1,3 százalékkal lépett feljebb, ezzel ismét karnyújtásnyira került a 150 ezer pontos szinttől a vezető részvénykosár.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A ralit a Mol hajtja, amely rászvényárfolyama 3,8 százalékkal ugrott meg azt követően, hogy az olajtársaság bejelentette a részvényenként 317 forintos osztalék kifizetésének időpontját.

Az olajrészvényt emellett az eddigi legmagasabb, 6000 forint feletti friss célár is hajtja, amit a PKO BP állapított meg friss elemzésében. 

 MOL részvény
MOL részvény15:32:55
Árfolyam: 5 170 HUF +165 / +3,19 %
Forgalom: 7 297 968 235 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP és a Richter is magasabb árcédulát kapott. Az első számú bankpapír 1,3 százalékkal drágult, a gyógyszertársaság kurzusa viszont 0,3 százalékot ereszkedett.

A Magyar Telekom eközben 0,15 százalékkal került feljebb.

A Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán 10,1 milliárd forint összértékben kötöttek ügyletet délután fél egyig, a forgalom felét a Mol-részvények szállították.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1806 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu