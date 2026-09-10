Bomba formában a magyar befektetések: a Mol osztalékhírre lőtt ki, brutális célárak hajtják a tőzsderalit – a forint is köröket ver az euróra

Miközben Európában vegyes a befektetői hangulat, a magyar eszközök egyértelműen felülteljesítenek csütörtökön. A pesti tőzsde a Mol vezetésével lőtt ki, a forint is erősödni tudott az EKB kora délután érkező kamatdöntése előtt. Az olaj ára eközben 102 dollár fölé emelkedett.

A magyar eszközöknek áll a zászló, a Mol húzza a tőzsdét, a forint is belelendült / Fotó: sweet_tomato

A hazai fizetőeszköz számára meghatározó lesz, milyen üzenetet küld és milyen gazdasági pályát lát az Európai Központi Bank, amely borítékolhatóan újabb 25 bázisponttal emeli majd az irányadó kamatot, 2,5 százalékra.

Adéután két óra után érkező bejelentés előtt erősödni tudott a forint. Az energiaárkörnyezet tovább romlott: a Brent hordónkénti jegyzése egy százalékkal 102 dollár fölé szúrt, az európai földgáz ára pedig 1,7 százalékkal szökött feljebb, ezzel átlépte a 80 eurót megawattóránként.

A devizapiaci kereskedők Varga Mihály jegybankelnök üenetéből meríthettek, aki a közgazdász vándorgyűlésen arról beszélt, hogy a magyar gazdaság fő problémája jelenleg a növekedés, ezért az euró bevezetése önmagában nem jelent megoldást. Az MNB vezetője szerint a piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót.

A közös európai pénzzel szemben 0,2 százalékkal erősödött a magyar valuta, a keresztárfolyam 363,6 forintig ereszkedett 12:20-ig.