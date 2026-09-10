Bomba formában a magyar befektetések: a Mol osztalékhírre lőtt ki, brutális célárak hajtják a tőzsderalit – a forint is köröket ver az euróra
Miközben Európában vegyes a befektetői hangulat, a magyar eszközök egyértelműen felülteljesítenek csütörtökön. A pesti tőzsde a Mol vezetésével lőtt ki, a forint is erősödni tudott az EKB kora délután érkező kamatdöntése előtt. Az olaj ára eközben 102 dollár fölé emelkedett.
A hazai fizetőeszköz számára meghatározó lesz, milyen üzenetet küld és milyen gazdasági pályát lát az Európai Központi Bank, amely borítékolhatóan újabb 25 bázisponttal emeli majd az irányadó kamatot, 2,5 százalékra.
Adéután két óra után érkező bejelentés előtt erősödni tudott a forint. Az energiaárkörnyezet tovább romlott: a Brent hordónkénti jegyzése egy százalékkal 102 dollár fölé szúrt, az európai földgáz ára pedig 1,7 százalékkal szökött feljebb, ezzel átlépte a 80 eurót megawattóránként.
A devizapiaci kereskedők Varga Mihály jegybankelnök üenetéből meríthettek, aki a közgazdász vándorgyűlésen arról beszélt, hogy a magyar gazdaság fő problémája jelenleg a növekedés, ezért az euró bevezetése önmagában nem jelent megoldást. Az MNB vezetője szerint a piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót.
A közös európai pénzzel szemben 0,2 százalékkal erősödött a magyar valuta, a keresztárfolyam 363,6 forintig ereszkedett 12:20-ig.
A dollárt 0,2 százalékkal váltják alacsonyabb árfolyamon, 312,5 forinton.
A régiós devizákat is megelőzte a forint: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal lett olcsóbb.
Kilőtt a Mol az osztalékhírre, visszatérhet 150 ezer pont fölé a BUX
Az európai tőzsdéken vegyes a kép. A ondoni FTSE 100 0,3 százalékos mínuszban fordult rá a délutánra, a fankfurti DAX minimálisan ereszkedik, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékot emelkedett.
A pesti bözén sokkal jobb a hangulat: a BUX index 1,3 százalékkal lépett feljebb, ezzel ismét karnyújtásnyira került a 150 ezer pontos szinttől a vezető részvénykosár.
A ralit a Mol hajtja, amely rászvényárfolyama 3,8 százalékkal ugrott meg azt követően, hogy az olajtársaság bejelentette a részvényenként 317 forintos osztalék kifizetésének időpontját.
Az olajrészvényt emellett az eddigi legmagasabb, 6000 forint feletti friss célár is hajtja, amit a PKO BP állapított meg friss elemzésében.
Az OTP és a Richter is magasabb árcédulát kapott. Az első számú bankpapír 1,3 százalékkal drágult, a gyógyszertársaság kurzusa viszont 0,3 százalékot ereszkedett.
A Magyar Telekom eközben 0,15 százalékkal került feljebb.
A Budapesti Értéktőzsde azonnali piacán 10,1 milliárd forint összértékben kötöttek ügyletet délután fél egyig, a forgalom felét a Mol-részvények szállították.