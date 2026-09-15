Jól húzott a Nasdaq-ra vágyó 4iG, új csúcson zárt a pesti tőzsde – a forint az irányt keresi a Fed szerdai kamatdöntése előtt
A közel-keleti háború okozta olajáremelkedés és az amerikai kötvényhozamok emelkedése egyaránt ránehezedett a piacokra a keddi kereskedés során. Az amerikai részvényindexek mínuszban kezdték a napot, a meghatározó európai börzék pedig eséssel zártak. A pesszimista hangulat a pesti tőzsdén nem érződött, a forint kisebb-nagyobb hullámzások után csekély mértékben gyengült a tőzsdezárásra.
A pesti tőzsdén nem érződött a nemzetközi borús hangulat, a BUX index újabb csúcsra ért a nap végén. A részvénykosár 1,2 százalékkal 153 518 pontig menetelt, sohanem járt még ilyen magasan.
A vezető hazai részvények közül
- az OTP 1,1 százalékkal 46 940 forintra drágult,
- a Richter 0,8 százalékkal 12 660 forintra emelkedett,
- a Magyar Telekom 0,9 százalékkal 2 576 forintra ugrott,
- a Mol pedig 3,6 százalékos mínuszban, 5 170 forinton végzett.
Az olajtársaság részvényeinek zuhanását technikai tényező az osztalékszelvény levágása okozta, de mivel a BUX az osztalék összegével korrigált, teljes hozamú index, ezért ez nem húzta le a részvénykosarat.
A Molra egyébként friss céláremelés is érkezett, ami alapján tovább folytatódhat az idei elképesztő, 75 százalékos rali.
A 4iG befektetői értékelték, hogy a társaság az amerikai Nasdaq tőzsdére lépést tervezi , a részvény árfolyama 1,6 százalékkal 1624 forintra erősödött.
Az energiahordozók ára tovább emelkedett az amerikai-iráni háborús bizonytalanságok közepette. A Brent hordónkénti jegyzése 2,5 százalékkal 108,3 dollárra erősödött, a WTI-ért pedig 2,8 százalékkal többet, 104,2 dollárt kértek délután öt órakor.
Az európai földgáz tőzsdei ára eközben 3,7 százalékkal 79,6 euróra mérséklődött kilowattóránként.
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A forint kisebb elmozdulásokat mutat 17 órakor az előző napi helyzethez képest, noha nap közben nagyobb kilengések jellemezték több devizapár kurzusát is.
Az euró jegyzése 365,75 forintra emelkedett, csekély 0,02 százalékkal
A dollárhoz képest 0,11 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 316,9 forintra erősödött.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty pedig minimálisan kerül csak kevesebbe.
A piacok számára holnap fontos üzeneteket küldhet az amerikai jegybank. A Fedtől 25 bázispontos kamatemelést várnak, amit szerda esete nyolckor hirdethet ki a testület. Mivel a szigorítást mostanra nagyjából beárazták a kereskedők, a hangsúly Kevin Warsh Fed-elnök sajtótűjékoztatóján lesz, ahol a további monetáris irányvonal mellett friss gazdasági kilátásait és inflációs várakozását is közzéteszi a tengerentúli jegybank.