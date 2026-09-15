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Jól húzott a Nasdaq-ra vágyó 4iG, új csúcson zárt a pesti tőzsde – a forint az irányt keresi a Fed szerdai kamatdöntése előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felülteljesítő volt kedden a pesti tőzsde, a BUXindex ismét csúcsot döntött. A Molról lekerült az osztalékszelvény, a 4iG amerikai tőzsdére lépési terveit jól fogadták a befektetők. A forint csupán kisebb mértékben mozdult el a hét eleji szintről.
K. T.
2026.09.15, 17:16

A közel-keleti háború okozta olajáremelkedés és az amerikai kötvényhozamok emelkedése egyaránt ránehezedett a piacokra a keddi kereskedés során. Az amerikai részvényindexek mínuszban kezdték a napot, a meghatározó európai börzék pedig eséssel zártak. A pesszimista hangulat a pesti tőzsdén nem érződött, a forint kisebb-nagyobb hullámzások után csekély mértékben gyengült a tőzsdezárásra.

4iG, forint, tőzsde
Meglepőt húzott a 4iG, a pesti tőzsde történelmi rekordot döntött, a forint irányt keresett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén nem érződött a nemzetközi borús hangulat, a BUX index újabb csúcsra ért a nap végén. A részvénykosár 1,2 százalékkal 153 518 pontig menetelt, sohanem járt még ilyen magasan.

BUX részvényindex
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP 1,1 százalékkal 46 940 forintra drágult, 
  • a Richter 0,8 százalékkal 12 660 forintra emelkedett,
  • a Magyar Telekom 0,9 százalékkal 2 576 forintra ugrott,
  • a Mol pedig 3,6 százalékos mínuszban, 5 170 forinton végzett.

Az olajtársaság részvényeinek zuhanását technikai tényező az osztalékszelvény levágása okozta, de mivel a BUX az osztalék összegével korrigált, teljes hozamú index, ezért ez nem húzta le a részvénykosarat.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 170 HUF 0 / -3,63 %
Forgalom: 5 342 003 625 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Molra egyébként friss céláremelés is érkezett, ami alapján tovább folytatódhat az idei elképesztő, 75 százalékos rali.

A 4iG befektetői értékelték, hogy a társaság az amerikai Nasdaq tőzsdére lépést tervezi , a részvény árfolyama 1,6 százalékkal 1624 forintra erősödött.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 624 HUF 0 / +1,56 %
Forgalom: 179 482 236 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az energiahordozók ára tovább emelkedett az amerikai-iráni háborús bizonytalanságok közepette. A Brent hordónkénti jegyzése 2,5 százalékkal 108,3 dollárra erősödött, a WTI-ért pedig 2,8 százalékkal többet, 104,2 dollárt kértek délután öt órakor.

Az európai földgáz tőzsdei ára eközben 3,7 százalékkal 79,6 euróra mérséklődött kilowattóránként.

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A forint kisebb elmozdulásokat mutat 17 órakor az előző napi helyzethez képest, noha nap közben nagyobb kilengések jellemezték több devizapár kurzusát is.

Az euró jegyzése 365,75 forintra emelkedett, csekély 0,02 százalékkal

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,11 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam 316,9 forintra erősödött.

USD / HUF árfolyam
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Havi
Éves
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A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty pedig minimálisan kerül csak kevesebbe.

A piacok számára holnap fontos üzeneteket küldhet az amerikai jegybank. A Fedtől 25 bázispontos kamatemelést várnak, amit szerda esete nyolckor hirdethet ki a testület. Mivel a szigorítást mostanra nagyjából beárazták a kereskedők, a hangsúly Kevin Warsh Fed-elnök sajtótűjékoztatóján lesz, ahol a további monetáris irányvonal mellett friss gazdasági kilátásait és inflációs várakozását is közzéteszi a tengerentúli jegybank.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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