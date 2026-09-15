Jól húzott a Nasdaq-ra vágyó 4iG, új csúcson zárt a pesti tőzsde – a forint az irányt keresi a Fed szerdai kamatdöntése előtt

A közel-keleti háború okozta olajáremelkedés és az amerikai kötvényhozamok emelkedése egyaránt ránehezedett a piacokra a keddi kereskedés során. Az amerikai részvényindexek mínuszban kezdték a napot, a meghatározó európai börzék pedig eséssel zártak. A pesszimista hangulat a pesti tőzsdén nem érződött, a forint kisebb-nagyobb hullámzások után csekély mértékben gyengült a tőzsdezárásra.

Meglepőt húzott a 4iG, a pesti tőzsde történelmi rekordot döntött, a forint irányt keresett / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén nem érződött a nemzetközi borús hangulat, a BUX index újabb csúcsra ért a nap végén. A részvénykosár 1,2 százalékkal 153 518 pontig menetelt, sohanem járt még ilyen magasan.