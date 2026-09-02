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Némi levegőhöz jutott a forint, de továbbra is rossz az euró és a dollár árfolyamára nézni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Enyhült valamelyest a hazai fizetőeszközre nehezedő nyomás szerda kora délutánra. Az eurót így is 369 forint felett váltják, és közel 320 egységet kérnek belőle egy dollárért.
K. T.
2026.09.02, 12:33
Frissítve: 2026.09.02, 12:38

Valamelyest enyhült a forintra nehezedő nyomás a szerdai nap derekára, ám az általánosan pesszimista piaci hangulat, az iráni háború kiéleződése, a magyas olajárak és a kötvényhozamok emelkedése kiváltotta befektetői aggodalmak továbbra sem kedveznek a kockázatvállalásnak. A pesti tőzsde a nyugati indexekhez hasonlóan jelentős mínusznál jár.

forint, euró, deviza
Messze került a 360-as euró, nagyot gyengült a forint / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A forint már tegnap kitört a hosszú ideje kereskedett 360-366-os sávból az euróval szemben, szerda reggel pedig 371 fölé szúrt fel a keresztárfolyam, ami az áprilisi országgyűlési választások óta nem fordult elő. Nem sokkal dél után a 369,5-ös szinten jegyezték a közös európai pénzt, ami 0,3 százalékos forintgyengülést jelent.

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A dollárhoz képest 0,4 százalékot rontott a forint, de nap közben a 320 feletti szintet is megjárta a váltási árfolyam. Cikkünk írásakor 319,2 forintot kértek a zöldhasú egységéért.

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A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal drágult.

Több tényező sújtja egyszerre a forintot

Az Erste elemzése szerint az emelkedő hozamok a háborús helyzet eszkalációjával karöltve csökkentik a kockázatvállalási kedvet, amely általában a magyar eszközöknek, s így a forintnak sem kedvez. Még akkor sem, ha tegnap előtt kiderült, hogy mind a 127 mérföldkövet teljesítette az új kormány, azaz elhárult minden akadály, hogy a negyedik negyedéveben meginduljon a 10 milliárd eurós kifizetés a helyreállítási alapból. 

Ebben azonban nincs meglepetés, a piac ezt várta. A földgáz árának elszállásában viszont annál inkább. A bankház úgy becsüli, a jelenlegi árak mellett hazánknak cirka 1,5 milliárd euróba, mintegy 700 millió euróval többe kerülhet a betárolás mint az alacsonyabb árak mellett került volna. A növekvő energiaárak, ha így maradnak negatívan hatnak a folyófizetési mérlegre, s ezen keresztül a forint árfolyamára is – hangsúlyozzák.

Az Equilor technikai elemzésében arról ír, a kulcskérdés az, hogy a 369,50-es szint felett, vagy alatt zárja-e a kereskedést a forint az euróval szemben. Amennyiben alatta, van esély egy negatív korrekcióra, fontos támasz 364-nél húzódik.

Nyomott a hangulat a hazai és az európai tőzsdéken is

Az európai tőzsdéken is nyomott a hangulat. A meghatározó részvényindexek közül 

  • a londoni FTSE 100 fél százalékkal fordult le, 
  • a frankfurti DAX 0,75 százalékot esett, 
  • a párizsi CAC 40 0,6 százalékkal került lejjebb.

A hazai parketten sem fest jobban a kép: a BUX kosarat 0,6 százalékkal, 147 788 ponig húzták lejjebb a kereskedők a nap első felében. A négy magyar blue chip részvény egyaránt esik, legnagyobb mértékben a Richter, 1,8 százalékkal. A Molt közel egy százalékkal ütötték meg, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,2 százalékkal csökkent.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:22:32
Árfolyam: 12 810 HUF -300 / -2,34 %
Forgalom: 1 631 693 150 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A SpaceX-szel európai szinten is mérföldkőnek számító üzletet bejelentő 4iG részvényei 4,4 százalékos emelkedéssel fordultak rá a délutánra.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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