Némi levegőhöz jutott a forint, de továbbra is rossz az euró és a dollár árfolyamára nézni

A régiós devizák közül a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,4 százalékkal drágult.

Több tényező sújtja egyszerre a forintot

Az Erste elemzése szerint az emelkedő hozamok a háborús helyzet eszkalációjával karöltve csökkentik a kockázatvállalási kedvet, amely általában a magyar eszközöknek, s így a forintnak sem kedvez. Még akkor sem, ha tegnap előtt kiderült, hogy mind a 127 mérföldkövet teljesítette az új kormány, azaz elhárult minden akadály, hogy a negyedik negyedéveben meginduljon a 10 milliárd eurós kifizetés a helyreállítási alapból.

Ebben azonban nincs meglepetés, a piac ezt várta. A földgáz árának elszállásában viszont annál inkább. A bankház úgy becsüli, a jelenlegi árak mellett hazánknak cirka 1,5 milliárd euróba, mintegy 700 millió euróval többe kerülhet a betárolás mint az alacsonyabb árak mellett került volna. A növekvő energiaárak, ha így maradnak negatívan hatnak a folyófizetési mérlegre, s ezen keresztül a forint árfolyamára is – hangsúlyozzák.

Az Equilor technikai elemzésében arról ír, a kulcskérdés az, hogy a 369,50-es szint felett, vagy alatt zárja-e a kereskedést a forint az euróval szemben. Amennyiben alatta, van esély egy negatív korrekcióra, fontos támasz 364-nél húzódik.