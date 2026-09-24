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Forró kötvényhozamok és drága olaj borzolja a kedélyeket: ütik az OTP-t, tovább tart a forint vesszőfutása – rég volt ilyen drága az euró és a dollár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rossz a hangulat az európai és a hazai piackon is. A magas amerikai kötvényhozamok nem segítik a kockázatvállalást, az olaj is drágul. A forint nagyot gyengült az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.09.24, 13:25
Frissítve: 2026.09.24, 15:31

A reggeli mélyrepülést követően indult forinterősödés nem bizonyult sikeresnek, a nap derekán ismét a tőzsdenyitás körüli szintre gyengült vissza a forint. A hazai fizetőeszközt a jegybank 10 órakor közzétett friss inflációs jelentése sem tudta megtámasztani. A pesti tőzsde is meredek eséssel vág neki a délutánnak.

forint, dollár, euró
Az euróval és a dollára lszemben is nagyot gyengült a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar valuta minden meghatározó devizával szemben vesztésre áll csütörtökön. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedett, ezzel 366,7-es szintre került feljebb az árfolyam, ami a napon belüli negatív csúcs megismétlését jelenti. Legerősebb pontján 365,2 forinton váltották az eurót.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,4 százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a váltási árfolyam 322,2 forintig szaladt fel.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is megléptek a hazai valutától: a cseh korona 0,35 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal drágult.

Több tényező is a forint ellen dolgozik csütörtökön

Az Erste piaci szakértői szerint az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés átmenetinek bizonyult, a fókuszt ismét átvette 

  • a geopolitika, 
  • a magas energiaárak, 
  • valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok. 

A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érintette devizánkat.

 Az MNB délelőtt közzétett negyedéves inflációs jelentése mellett az amerikai segélykérelmek és lakáspiaci adatok hathatnak – leginkább a dollár mozgásain keresztül – a forintra is.

A jegybank friss prognózisa alapján jövőre ismét megugorhat az infláció, az idei költségvetési hiány pedig a GDP 6,9 százalékára, az államadósság 77,7 százalékra emelkedhet, az infláció pedig 2028 közepére stabilizálódik az új, 2,5 százalékos célon.

A kőolaj ára ismét fellendült, mindkét meghatározó benchmark esetén. Az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése másfél százalékkal 104,6 dollárra ugrott, a WTI kurzusa pedig egy százalékkal 93,1 dollárra emelkedett. 

Az európai földgáz is drágul, a holland tőzsdei jegyzése 3,4 százalékkal 74,5 euró/kilowattórára szökött fel.

Az Akcenta elemzői úgy látják, a 100 dollár feletti olajár, a megugró európai gázárak és a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja ismét előtérbe helyezte Európa energiabiztonságát. Magyarország számára jelenleg nem az olaj- vagy gázhiány jelenti a legnagyobb kockázatot. 

Sokkal fontosabb kérdés, hogyan épülnek be a magasabb energiaárak a külkereskedelmi mérlegbe, az inflációba, a forint árfolyamába és a vállalatok költségeibe. Ha a mostani árszintek tartósnak bizonyulnak, a 2027-re vonatkozó gazdasági és vállalati várakozásokat is átírhatják 

– hangsúlyozzák csütörtöki elemzésükben.

A tőzsdék elől szívja el a pénzt a megugró amerikai kötvényhozam

A 10 éves amerikai államkötvény hozama 2004 óta nem látott szintre, 5,1 százalékra ugrott, ami ugyancsak a kockázatosabb eszközökből szívja el a tőkét.

Az európai tőzsdéken kisebb mínuszok jellemzik a főbb indexeket, egyedül a londoni FTSE tud szerény, 0,1 százalékos pluszt felmutatni.

A hazai piacon is borús a hangulat, a BUX index fél százalékkal került lejjebb 13 óráig. 

A blue chip részvények közül egyedül az OTP gyengélkedik, a bankpapír 1,4 százalékot zuhant. A forint gyengülése mellett az általános pesszimista hangulat is a legnagyobb és legforgalmasabb magyar tőzsdei céget sújtja leginkább.

 OTP részvény
OTP részvény16:25:25
Árfolyam: 45 200 HUF -630 / -1,39 %
Forgalom: 11 450 889 200 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama az olajáraktól is hajtva 0,8 százalékkal erősödött. 

 MOL részvény
MOL részvény16:23:42
Árfolyam: 5 210 HUF +15 / +0,29 %
Forgalom: 1 990 014 290 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter ledolgozta a nap első felében elszenvedett ütést, 12 670 forinton, az előző napi záróáron oldalaz a kurzus.

A Magyar Telekom papírjai 0,1 százalékkal kerültek feljebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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