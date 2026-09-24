Forró kötvényhozamok és drága olaj borzolja a kedélyeket: ütik az OTP-t, tovább tart a forint vesszőfutása – rég volt ilyen drága az euró és a dollár

A régiós devizák is megléptek a hazai valutától: a cseh korona 0,35 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal drágult.

Több tényező is a forint ellen dolgozik csütörtökön

Az Erste piaci szakértői szerint az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés átmenetinek bizonyult, a fókuszt ismét átvette

a geopolitika,

a magas energiaárak,

valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok.

A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érintette devizánkat.

Az MNB délelőtt közzétett negyedéves inflációs jelentése mellett az amerikai segélykérelmek és lakáspiaci adatok hathatnak – leginkább a dollár mozgásain keresztül – a forintra is.

A jegybank friss prognózisa alapján jövőre ismét megugorhat az infláció, az idei költségvetési hiány pedig a GDP 6,9 százalékára, az államadósság 77,7 százalékra emelkedhet, az infláció pedig 2028 közepére stabilizálódik az új, 2,5 százalékos célon.

A kőolaj ára ismét fellendült, mindkét meghatározó benchmark esetén. Az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése másfél százalékkal 104,6 dollárra ugrott, a WTI kurzusa pedig egy százalékkal 93,1 dollárra emelkedett.

Az európai földgáz is drágul, a holland tőzsdei jegyzése 3,4 százalékkal 74,5 euró/kilowattórára szökött fel.

Az Akcenta elemzői úgy látják, a 100 dollár feletti olajár, a megugró európai gázárak és a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja ismét előtérbe helyezte Európa energiabiztonságát. Magyarország számára jelenleg nem az olaj- vagy gázhiány jelenti a legnagyobb kockázatot.

Sokkal fontosabb kérdés, hogyan épülnek be a magasabb energiaárak a külkereskedelmi mérlegbe, az inflációba, a forint árfolyamába és a vállalatok költségeibe. Ha a mostani árszintek tartósnak bizonyulnak, a 2027-re vonatkozó gazdasági és vállalati várakozásokat is átírhatják

– hangsúlyozzák csütörtöki elemzésükben.