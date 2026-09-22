Villámrajtot vett az OTP – az euró és a dollár is drágul, Varga Mihályék pár órán belül nagyot lökhetnek a forinton
Kedvező előjelekkel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken. Az olajárak négy nap lejtmenet után irányt váltottak. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot, délután a jegybank kamatdöntése és frissített inflációs várakozása, valamint kommunikációja nagyobb kilengést hozhat az árfolyamban.
A pesti tőzsdén optimista hangulatban kezdték a kereskedést, a BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel 153 ezer pont felett rajtolt. A magyar blue chip részvények közül
- az OTP fél százalékkal, 46 460 forintra drágult,
- a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 5 180 forintra emelkedett,
- a Richter árfolyama 0,1 százalékkal, 12 890 forintra ereszkedett,
- a Magyar Telekom papírjai pedig 0,2 százalékkal, 2560 forintra süllyedtek.
Az olajárak négy nap csökkenést követően ismét felfelé vették az irányt. Kedd reggel az északi-tengeri Brent jegyzése 1,8 százalékkal, 102,1 dollárra emelkedett hordónként, az amerikai kontinensen irányadó WTI ára pedig 1,3 százalékkal 93,7 dollárra erősödött.
Az európai TTF földgáz tőzsdei árfolyama eközben 1,7 százalékkal 74,5 euróra ugrott megawattóránként.
A részvénypiacokon ma is a közel-keleti fejlemények, az olajárarak alakulása befolyásolhatja leginkább a hangulatot, délután pedig a friss amerikai ADP foglaloztatottsági adatok küldhetnek új impulzust a befektetőknek.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint kisebb gyengüléssel hangolt kedd reggel a nap eseményére, a magyar jegybank kamatdöntő ülésére, melynek eredményét 14 órakor ismerteti a Varga Mihály vezette testület.
Az euróval szemben 0,1 százalékot veszített értékéből a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 362 forintnál jár a tőzsderajtkor.
A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot rontott a magyar valuta, a áltási árfolyam ezzel 315,9 fointig kapaszkodott feljebb.
A régiós devizák is kisebb előnybe kerültek a hazai pénzzel szemben: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,1 százalékkal kerül többe.
Az Equilor elemzői szerint az MNB várhatóan nem változtat az 5,5 százalékos irányadó kamaton, a délutáni órákban azonban így is nagyobb volatilitás várható a forint piacán, mivel ezúttal új információkat tudhatunk meg a jegybanktól.
Elsősorban az inflációs előrejelzés számaira érdemes figyelni, melyből következtetni lehet arra, hogy a következő hónapokban lát-e a jegybank további kamatvágásra mozgásteret. Emellett különösen fontos lehet, hogy az MNB bejelenti-e az inflációs célszint csökkentését, vagy utal-e egy későbbi bejelentésre ezzel kapcsolatban
– hangsúlyozzák a brókerház piaci szakértői.