Villámrajtot vett az OTP – az euró és a dollár is drágul, Varga Mihályék pár órán belül nagyot lökhetnek a forinton

Kedvező előjelekkel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken. Az olajárak négy nap lejtmenet után irányt váltottak. A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot, délután a jegybank kamatdöntése és frissített inflációs várakozása, valamint kommunikációja nagyobb kilengést hozhat az árfolyamban.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde az OTP vezetésével, a forint iránya délután dőlhet el / Fotó: Móricz Sabján Simon

A pesti tőzsdén optimista hangulatban kezdték a kereskedést, a BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel 153 ezer pont felett rajtolt. A magyar blue chip részvények közül

az OTP fél százalékkal, 46 460 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 5 180 forintra emelkedett,

a Richter árfolyama 0,1 százalékkal, 12 890 forintra ereszkedett,

a Magyar Telekom papírjai pedig 0,2 százalékkal, 2560 forintra süllyedtek.

Az olajárak négy nap csökkenést követően ismét felfelé vették az irányt. Kedd reggel az északi-tengeri Brent jegyzése 1,8 százalékkal, 102,1 dollárra emelkedett hordónként, az amerikai kontinensen irányadó WTI ára pedig 1,3 százalékkal 93,7 dollárra erősödött.

Az európai TTF földgáz tőzsdei árfolyama eközben 1,7 százalékkal 74,5 euróra ugrott megawattóránként.

A részvénypiacokon ma is a közel-keleti fejlemények, az olajárarak alakulása befolyásolhatja leginkább a hangulatot, délután pedig a friss amerikai ADP foglaloztatottsági adatok küldhetnek új impulzust a befektetőknek.

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A forint kisebb gyengüléssel hangolt kedd reggel a nap eseményére, a magyar jegybank kamatdöntő ülésére, melynek eredményét 14 órakor ismerteti a Varga Mihály vezette testület.

Az euróval szemben 0,1 százalékot veszített értékéből a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 362 forintnál jár a tőzsderajtkor.