Szárnyal az OTP, a forint is jó erőben kezdi a hetet

Jó hangulatban kezdik a hetet az európai piacok, noha a közel-keleti konfliktus a hétvégén sem enyhüt, az olajárak mérséklődtek, ami kedvez a forint számára is. A pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben.

Jó a hangulat a piacokon, az OTP húzza a BUX indexet, a forint is lendületben / Fotó: Móricz Sabján Simon

A nyugat-európai részvényindexek felfelé vették az irányt, délelőtt tíz órakor a londoni FTSE 100 0,4 százalékos, a frankfurti DAX 0,8 százalékos, a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékos plusznál járt.

A lendületből a pesti tőzsdére is kijutott, a BUX 0,6 százalékkal, 153 645 pontig erősödött. A magyar blue chip paprok közül az OTP húz leginkább, a bankpapír 1,5 százalékkal 46 860 forintra drágult.