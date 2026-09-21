Szárnyal az OTP, a forint is jó erőben kezdi a hetet
Jó hangulatban kezdik a hetet az európai piacok, noha a közel-keleti konfliktus a hétvégén sem enyhüt, az olajárak mérséklődtek, ami kedvez a forint számára is. A pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben.
A nyugat-európai részvényindexek felfelé vették az irányt, délelőtt tíz órakor a londoni FTSE 100 0,4 százalékos, a frankfurti DAX 0,8 százalékos, a párizsi CAC 40 pedig 0,6 százalékos plusznál járt.
A lendületből a pesti tőzsdére is kijutott, a BUX 0,6 százalékkal, 153 645 pontig erősödött. A magyar blue chip paprok közül az OTP húz leginkább, a bankpapír 1,5 százalékkal 46 860 forintra drágult.
A Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékkal 2580 forintra ugrott.
A Mol kurzusa 0,3 százalékkal került feljebb, 5175 forintra.
A Richter részvényei alulteljesítőek, 0,3 százalékkal 12 790 forintra ereszkedtek.
A BUX-index mezőnyben a PannErgy teljesít a legjobban három százalékos ralival, míg az Opus részvényeit 4,2 százalékkal ütöttk lejjebb, a holding ezzel sereghajtó hétfő délelőtt a hazai parketten.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak a kedvező nemzetközi hangulat mellett az olajárak enyhüése is segít hétfő délelőtt. Az északi-tengeri Brent hotdónkénti ára bő két százalékkal, 101,6 dollárra süllyedt, az amerikai WTI jegyzése pedig hasonló mértékben, 98,2 dollárra esett.
A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 0,3 százalékot javított, a keresztárfolyam ezzel 363,4-ig jött vissza.
A dollár árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, 316,6 forintig.
A régiós devizákkal szemben is előnybe került a magyar valuta: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
A forint számára a jegybank keddi kamatdöntése és kommunikációja lehet meghatározó. Az MNB három hónap sorozatos kamatvágása után várhatóan behúzza a kéziféket. Hiába kedvező az inflációs kép, és tartja magát a forint minden külső kihívás ellenére, a közel-keleti fejlemények hatására elszálló enerigaárak miatt nem sok választása van a Varga Mihály-vezette testületnek, mint a kamattartás.
Ugyancsak érdemes lesz figyelni a jegybank szeptemberi inflációs jelentésének megjelenését, és a jegybankelnök sajtótájékoztatóját. A Varga Mihály-vezette testület ezenfelül bemutatja a szeptemberi inflációs jelentését is és arról döntés születethet, hogy a jegybank már idén csökkenti inflációs célját 3 százalékról 2,5 százalékra.