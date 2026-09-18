Elszállt a forint ereje, ismét drágul az euró és a dollár – a Molnak fáj az olajárak esése, a Richter lendülete viszont kitart

Elillant az optimista hangulat a magyr eszközök piacáról péntek kora délutánra. A pesti tőzsde lefordult a félszázalékos emelkedést követően, a forint is visszaadta teljes előnyét, sőt méretes eséssel fordult rá a nap második felére.

Kiengedett a forint a hétvége előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz a tegnapi lendületére építve újabb, 0,2 százalékos előnyt épített ki reggel kilencig az euróval és a dollárral szemben is. Ebben az olajárak mérséklődése, valamint a magyar gazdaságról érkező kedvező hírek is támogatták. A vételi erő azonban délelőttre elfogyott, 12:30-kor pedig már jelentős hátrányba is került.

Az euró jegyzése a nap eleji, 362,5-ös szintről 363,7 forintig emelkedett, 0,3 százalékkal leértékelve a hazai valutát.