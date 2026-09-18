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Elszállt a forint ereje, ismét drágul az euró és a dollár – a Molnak fáj az olajárak esése, a Richter lendülete viszont kitart

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elromlott a hangulat péntek délelőtt az európai piacokon. A pesti börzét a Mol nyomja lefelé leginkább, a forint is kiengedett a hétvége előtt.
K. T.
2026.09.18, 12:58

Elillant az optimista hangulat a magyr eszközök piacáról péntek kora délutánra. A pesti tőzsde lefordult a félszázalékos emelkedést követően, a forint is visszaadta teljes előnyét, sőt méretes eséssel fordult rá a nap második felére.

forint, tőzsde, Mol
Kiengedett a forint a hétvége előtt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz a tegnapi lendületére építve újabb, 0,2 százalékos előnyt épített ki reggel kilencig az euróval és a dollárral szemben is. Ebben az olajárak mérséklődése, valamint a magyar gazdaságról érkező kedvező hírek is támogatták. A vételi erő azonban délelőttre elfogyott, 12:30-kor pedig már jelentős hátrányba is került.

Az euró jegyzése a nap eleji, 362,5-ös szintről 363,7 forintig emelkedett, 0,3 százalékkal leértékelve a hazai valutát.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest szintén 0,3 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam ezzel 317 forintra emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is drágulnak ezzel párhuzamosan: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal kerül többe.

Devizánknak az elkövetkező napokban fontos támaszt jelenthet, hogy az MNB a jövő kedden várhatóan nem folytatja a nyári kamatcsökkentési ciklust, hanem 5,50 százalékon hagyja majd az alapkamatot. Kommunikációjában a jegybank utalást tehet a további kamatpályára is, ami a forint mozgásait is befolyásolhatja

 – írja pénteki jegyzetében az Erste.

A tőzsdéken is elromlott a hangulat, Európa nyugati részén 0,7-0,8 százalékos lefordulást mutatnak a meghatározó részvénykosarak.

Itthon fél százalékkal került lejjebb a pesti tőzsde fő indexe. A BUX 153 377 pontonjár cikkünk írásakor. A magyar blue chipek közül csupán a Richter tudott erősödni, 0,9 százalékkal. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:26:07
Árfolyam: 12 810 HUF +30 / +0,23 %
Forgalom: 557 083 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP kurzusa 0,4 százalékkal ereszkedett, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékot esett. 

Leginkább a Mol húzza le a részvénykosarat, az olajtársaság papírjai 2,4 százalékot zuhantak az olajárak esését lekövetve.

 MOL részvény
MOL részvény14:24:14
Árfolyam: 5 100 HUF -140 / -2,75 %
Forgalom: 1 377 360 485 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Brent hordónkénti ára két százalékkal 102,8 dollárra, a WTI jegyzése pedig 1,2 százalékkal 100,7 dollárra csökkent.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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