Rendkívüli

Elkezdődött: Ursula von der Leyen rendkívüli bejelentést tesz az EU működéséről, ezek a változások léphetnek életbe – élő tudósítás

Deviza
EUR/HUF364,43 -0,26% USD/HUF315,56 -0,35% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF385,51 -0,31% PLN/HUF83,92 -0,3% RON/HUF69,3 -0,26% CZK/HUF15 -0,25% EUR/HUF364,43 -0,26% USD/HUF315,56 -0,35% GBP/HUF425,35 -0,3% CHF/HUF385,51 -0,31% PLN/HUF83,92 -0,3% RON/HUF69,3 -0,26% CZK/HUF15 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 823,38 +0,2% MTELEKOM2 564 -0,47% MOL5 205 +0,67% OTP47 030 +0,19% RICHTER12 600 -0,48% OPUS285 0% ANY6 350 0% AUTOWALLIS124,5 -0,8% WABERERS4 300 0% BUMIX9 194,38 +0,4% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 224,95 -0,14% BUX153 823,38 +0,2% MTELEKOM2 564 -0,47% MOL5 205 +0,67% OTP47 030 +0,19% RICHTER12 600 -0,48% OPUS285 0% ANY6 350 0% AUTOWALLIS124,5 -0,8% WABERERS4 300 0% BUMIX9 194,38 +0,4% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 224,95 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacnyitás
forint
bux
tőzsde
Fed

Már reggel új csúcsra ment a pesti tőzsde, a forint is erősen indított – este dőlhet el a piacok sorsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a hazai piacon, a BUX index a keddi csúcsról emelkedik tovább. A forint lendületesen indított, miközben a kereskedők az este nyolckorérkező Fed-kamatdöntést várják.
K. T.
2026.09.16, 09:09
Frissítve: 2026.09.16, 09:19

Továbbra sem enyhül a közel-keleti háborús helyzet, az Iránt támogató jemeni húszi lázadók az Egyesült Államokkal szövetséges Szaúd-Arábia területére indítottak drón- és rakétatámadást, élezve az amúgy is elmélyült konfliktust. Az olajárak ennek dacára mérséklődtek, a befektetők pedig már a Fed esti kamatdöntésére és iránymutatására várnak. A forint lendületesen kezdte a napot, a pesti tőzsde is pluszban nyitott a tegnapi csúcsdöntést követően.

tőzsde, forint, Fed,
Újabb csúcsra kapaszkodott a pesti tőzsde, a forint is bekezdett a Fed-kamatdöntés napján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai részvénypiacon hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékkal 153 870 pontra emelkedett.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipjeink vegyesen rajtoltak: 

  • az OTP árfolyama 0,1 százalékkal 46 880 forintra ereszkedett,
  • a Mol papírjai egy százalékkal 5 220 forintra drágultak,
  • a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 690 forintra emelkedett,
  • a Magyar Telekom részvényei pedig 0,4 százalékkal 2 566 forintig csorogtak le.

Az olajárak kissé mérséklődtek, amiben az amerikai készletek emelkedéséről érkező adatközlés játszott közre. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára egy százalékkal 107,7 dollár alá csökkent, az amerikai WTI jegyzése pedig 1,4 százalékkal 104,3 dollárra ereszkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint erősödéssel indította a napot, miközben a devizapiaci kereskedők is leginkább az amerikai jegybank magyar idő szerint este nyolc órakor esedékes kamatbejelentésére vár. 

Az euróval szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a nyolc órakor vett lendüetnek köszönhetően 364,7-ig ereszkedett kilenc óráig.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a zöldhasút 315,8 forinton váltják a tőzsdenyitáskor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest is hasonló forinterő látszik: a lengyel zloty és a cseh korona is közel 0,2 százalékkal lett olcsóbb.

Az egybehangzó piaci konszenzus alapján a Fed 25 bázisponttal a 3,75-4,0 százalékos sávba emeli majd az irányadó kamatlábat. Ennél fontosabb lesz Kevin Warsh jegybankelnök beszéde, melyben a kamatpálya és a monetáris politika további alakulásáról adhat iránymutatást. A Fed emellett frissíti gazdasági és inflációs előrejelzését is, ami a tőzsdéken, a kötvény- és devizapiacokon is nagyobb mozgásokat válthat ki.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1812 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu