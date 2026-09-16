Már reggel új csúcsra ment a pesti tőzsde, a forint is erősen indított – este dőlhet el a piacok sorsa

Továbbra sem enyhül a közel-keleti háborús helyzet, az Iránt támogató jemeni húszi lázadók az Egyesült Államokkal szövetséges Szaúd-Arábia területére indítottak drón- és rakétatámadást, élezve az amúgy is elmélyült konfliktust. Az olajárak ennek dacára mérséklődtek, a befektetők pedig már a Fed esti kamatdöntésére és iránymutatására várnak. A forint lendületesen kezdte a napot, a pesti tőzsde is pluszban nyitott a tegnapi csúcsdöntést követően.

Újabb csúcsra kapaszkodott a pesti tőzsde, a forint is bekezdett a Fed-kamatdöntés napján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai részvénypiacon hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékkal 153 870 pontra emelkedett.