Már reggel új csúcsra ment a pesti tőzsde, a forint is erősen indított – este dőlhet el a piacok sorsa
Továbbra sem enyhül a közel-keleti háborús helyzet, az Iránt támogató jemeni húszi lázadók az Egyesült Államokkal szövetséges Szaúd-Arábia területére indítottak drón- és rakétatámadást, élezve az amúgy is elmélyült konfliktust. Az olajárak ennek dacára mérséklődtek, a befektetők pedig már a Fed esti kamatdöntésére és iránymutatására várnak. A forint lendületesen kezdte a napot, a pesti tőzsde is pluszban nyitott a tegnapi csúcsdöntést követően.
A hazai részvénypiacon hangulatban kezdődött a kereskedés, a BUX index 0,2 százalékkal 153 870 pontra emelkedett.
A blue chipjeink vegyesen rajtoltak:
- az OTP árfolyama 0,1 százalékkal 46 880 forintra ereszkedett,
- a Mol papírjai egy százalékkal 5 220 forintra drágultak,
- a Richter kurzusa 0,2 százalékkal 12 690 forintra emelkedett,
- a Magyar Telekom részvényei pedig 0,4 százalékkal 2 566 forintig csorogtak le.
Az olajárak kissé mérséklődtek, amiben az amerikai készletek emelkedéséről érkező adatközlés játszott közre. A Brent típusú, északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára egy százalékkal 107,7 dollár alá csökkent, az amerikai WTI jegyzése pedig 1,4 százalékkal 104,3 dollárra ereszkedett.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint erősödéssel indította a napot, miközben a devizapiaci kereskedők is leginkább az amerikai jegybank magyar idő szerint este nyolc órakor esedékes kamatbejelentésére vár.
Az euróval szemben 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a nyolc órakor vett lendüetnek köszönhetően 364,7-ig ereszkedett kilenc óráig.
A dollár is 0,2 százalékkal kerül kevesebbe, a zöldhasút 315,8 forinton váltják a tőzsdenyitáskor.
A régiós devizákhoz képest is hasonló forinterő látszik: a lengyel zloty és a cseh korona is közel 0,2 százalékkal lett olcsóbb.
Az egybehangzó piaci konszenzus alapján a Fed 25 bázisponttal a 3,75-4,0 százalékos sávba emeli majd az irányadó kamatlábat. Ennél fontosabb lesz Kevin Warsh jegybankelnök beszéde, melyben a kamatpálya és a monetáris politika további alakulásáról adhat iránymutatást. A Fed emellett frissíti gazdasági és inflációs előrejelzését is, ami a tőzsdéken, a kötvény- és devizapiacokon is nagyobb mozgásokat válthat ki.