Megverik Európát a magyar részvények, a forintnak viszont nincs jó napja – drágábban váltják az eurót és a dollárt

A reggeli nyitást követő esésből próbálnak felállni az európai tőzsdék kora délután, egyelőre több-kevesebb sikerrel. A hazai tőzsde felülteljesítőnek számít, a forint azonban továbbra is gyengén szerepel. A vártnál kedvezőbb inflációs adat mellett az emelkedő energiaárak is nyomják a hazai fizetőeszközt kedden.

Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán

A forint fél százalékos gyengüléssel indította a napot a dollár és az euró ellenében is, miután a várt 1,4 százalék helyett 1,3 százalékos fogyasztói áremelkedést mutatott ki augusztusra a KSH. A 100 dollár közelébe dráguló Brent olaj is ellenszelet jelentett a magyr valuta számára. Az energiahordozó jegyzése kora délutánra némileg csökkent: 99,4 dollárról 98,7 dollárig csúszott vissza.

Talán ennek is köszönhető, hogy a forint gyengülése is kissé alábbhagyott. Délután negyed egykor 364,6 forintot kértek az euró egységéért, ami 0,3 százalékkal több a tegnapinál, ugyanakkor alatta van a délelőtt elért, 365,5-ös napi csúcsnak.