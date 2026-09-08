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Mol

Megverik Európát a magyar részvények, a forintnak viszont nincs jó napja – drágábban váltják az eurót és a dollárt

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Fél százalékos erősödéssel fordult rá a nap második felére a hazai tőzsde fő mutatója. A Magyar Telekom és a Mol is felülteljesít, a forinton viszont továbbra is nagy a nyomás kedden.
K. T.
2026.09.08, 12:28

A reggeli nyitást követő esésből próbálnak felállni az európai tőzsdék kora délután, egyelőre több-kevesebb sikerrel. A hazai tőzsde felülteljesítőnek számít, a forint azonban továbbra is gyengén szerepel. A vártnál kedvezőbb inflációs adat mellett az emelkedő energiaárak is nyomják a hazai fizetőeszközt kedden.

forint, euró
Nincs jó napja a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán

A forint fél százalékos gyengüléssel indította a napot a dollár és az euró ellenében is, miután a várt 1,4 százalék helyett 1,3 százalékos fogyasztói áremelkedést mutatott ki augusztusra a KSH. A 100 dollár közelébe dráguló Brent olaj is ellenszelet jelentett a magyr valuta számára. Az energiahordozó jegyzése kora délutánra némileg csökkent: 99,4 dollárról  98,7 dollárig csúszott vissza. 

Talán ennek is köszönhető, hogy a forint gyengülése is kissé alábbhagyott. Délután negyed egykor 364,6 forintot kértek az euró egységéért, ami 0,3 százalékkal több a tegnapinál, ugyanakkor alatta van a délelőtt elért, 365,5-ös napi csúcsnak.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár 0,4 száalékkal drágul cikkünk írásakor, a keresztárfolyam alulról súrolja a 314 forintot.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is elszaladtak a magyar valuta mellett: a cseh korona 0,3 száalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.

Az Erste devizapiaci kommentárja szerint újfent az energiapiaci fejleményeknek betudhatóan gyengült a hazai fizetőeszköz. A reggel közzétett augusztusi inflációs adatok azt mutatták, hogy önmagukban az inflációs folyamatok nem indokolják a nyári kamatvágási ciklus megállítását szeptemberben; elképzelhető, hogy ez is gyengítőleg hatott a forintra.

Nem segített a 11 órakor közzétett, friss államháztartási pénzforgalmi hiány adat sem, amely alapján történelmi méretű lyuk keletkezett augusztusban az államkasszában: egyetlen hónap alatt 2311,2 milliárd forinttal nőtt a költségvetés hiánya. A tárca és az elemzők szerint is a később beérkező uniós forrásokkal kapcsolatos előzetes elszámolások rontották az egyenleget.

A pesti tőzsdén kedveő a hangulat, a zömében kisebb mínusznál járó nyugat-európai részvényindexekkel szemben fél százalékos emelkedést tud felmutatni a BUX.

BUX részvényindex
Napi
Heti
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai nagypapírok közül 

  • a Magyar Telekom jár az élen 1,1 százalékos drágulással. 
  • A Mol 0,9 százalékkal került feljebb. 
  • A Richter részvényei 0,4 százalékkal, 
  • az OTP kurusa pedig 0,3 százalékkal emelkedik.

A teljes mezőnyben az Épduferr 6,7 százalékos ralival magasan az élen jár, míg a legnagyobb zuhanást a Civita részvényei szenvedték el, 43 százalékkal. Igaz, a kispapír forgalma egészen elenyésző, mindössze 200 ezer forint.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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