Gyengülő pályára állt a forint, drága olaj nyomja a magyar pénzt – a földbe döngölik a Waberer's részvényeit Kapitány István bejelentése után
A reggeli, irénykereső hullámzást követően lefelé vette az irányt hétfőn a forint, amely a dollárral és az euróval szemben is gyengült délután három óráig. Az iráni háborús feszültségek felerősödése és a vele járó olajáremelkedés a hazi deviza mellett a tőzsdékre is nyomást helyez.
Az euró jegyzése a hajnali 362-es szintről több alkalommal is próbálta áttörni a 363-as szintet, ami végül kora délutánra meg is történt. A forint 0,25 százalékkal értékelődött le a közös európai pénzhez képest 15 óráig, ami 363,4 forintos árfolyamot jelent.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot rontott a magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel 312,5-ig kapaszkodott fel.
A rágiós devizákkal szemben is lemaradt a hazai valuta: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal drágult.
Az Erste jegyzete szerint kifejezetten kedvezőtlen hír a devizánk számára, hogy az iráni helyzet nyomán tovább emelkedik az olajár. A gazdaság energiakitettsége miatt ugyanis ismét fókuszba kerülhetnek a fizetési mérleg kockázatok. Az elemők úgy vélik, kivárás jöhet ma a holnap esedékes augusztusi inflációs adatok előtt, illetve a nagy jegybankok (Fed, EKB) szeptemberi kamatdöntése, az onnan érkező üzenetek, valamint a háborús hírek lehetnek a fókuszban.
A Brent típusú északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára egy százalékkal 97,2 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI árfolyama ezzel párhuzamosan 0,8 százalékkal 92,2 dollárra erősödött.
Az amerikai tőzsdék hétfőn ünnepnap miatt nem nyitnak ki, így a megszokottnál kisebb volumenű a kereskedés a tőkepiacokon.
Az európai börzéken vegyes a hangulat, a meghatározó nyugati részvényindexek közül az FTSE 100 stagnál, a CAC 40 0,1 százalékkal került feljebb, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb. A páneutópai Stoxx 600 0,1 százalékot etreszkedett.
A pesti tőzsdén az eladók vannak többségben, a BUX-kosár 0,25 százalékkal, 147 377 pontig került lejjebb. A magyar blue chipek közül
- csupán a Mol mutat erőt, 0,4 százalékos drágulással.
- Az OTP árfolyama 0,15 száalékos mínusznál jár,
- a Richter kurzusát egy százalékkal,
- a Magyar Telekom papírjait másfél száalékkal ütötték lejjebb.
A Waberer's is a kormány célkeresztjébe került
A Waberer's részvényei 4,7 százalékot zuhantak azt követően, hogy Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, a kabinet feljelentést tett a fuvarozó társaság finanszírozását érintő MFB-tranzakciók miatt ismeretlen tettes ellen.
Az állami tulajdonú pénzintézet 2022-ben és 2026-ban összesen 77 milliárd forint értékben jegyzett Waberer's kötvényeket, a két ügylet kapcsán a tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja.