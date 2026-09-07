Gyengülő pályára állt a forint, drága olaj nyomja a magyar pénzt – a földbe döngölik a Waberer's részvényeit Kapitány István bejelentése után

A rágiós devizákkal szemben is lemaradt a hazai valuta: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal drágult.

Az Erste jegyzete szerint kifejezetten kedvezőtlen hír a devizánk számára, hogy az iráni helyzet nyomán tovább emelkedik az olajár. A gazdaság energiakitettsége miatt ugyanis ismét fókuszba kerülhetnek a fizetési mérleg kockázatok. Az elemők úgy vélik, kivárás jöhet ma a holnap esedékes augusztusi inflációs adatok előtt, illetve a nagy jegybankok (Fed, EKB) szeptemberi kamatdöntése, az onnan érkező üzenetek, valamint a háborús hírek lehetnek a fókuszban.

A Brent típusú északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára egy százalékkal 97,2 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI árfolyama ezzel párhuzamosan 0,8 százalékkal 92,2 dollárra erősödött.

Az amerikai tőzsdék hétfőn ünnepnap miatt nem nyitnak ki, így a megszokottnál kisebb volumenű a kereskedés a tőkepiacokon.

Az európai börzéken vegyes a hangulat, a meghatározó nyugati részvényindexek közül az FTSE 100 stagnál, a CAC 40 0,1 százalékkal került feljebb, a DAX 0,3 százalékkal került lejjebb. A páneutópai Stoxx 600 0,1 százalékot etreszkedett.