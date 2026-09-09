Nagyon megindult a lejtőn a forint, a 100 dolláros olajár a tőzsdéket is megütötte: elbántak a Mollal, csak a Richter úszta meg az esést
A száz dollár fölé erősödő olajár és annak kiváltója, a közel-keleit háborús eszkaláció nyomasztotta a piacokot szerdán. Az európai tőzsdék nagy eséssel zárták a kereskedést, az eladási hullám a pesti börzét is érintette. A forint a nap közbeni hullámzásokat követően a tőzsdezárás előtt kezdett jelentős gyengülésbe.
A fokozódó iráni és amerikai támadások hatására átlépte a lélektani szintet a kőolaj ára. Délután öt órakor 101 dollár felett jegyezték az északi-tengeri Brent típusú olajat, ami bő 3 százalékos drágulást jelent. A WTI jegyzése eközben 3,4 százalékkal 96 dollárig menetelt.
A nyugat-európai börzék jelentős eséssel zárták a napot, a német DAX és a francia CAC 40 index is közel két százalékkal került lejjebb. A brit FTSE 100 is szűk másfél százalékos mínusszal fejezte be a kereskedést.
A pesti tőzsde is eladói nyomás alá került, a BUX 0,7 százalékos esést követően 147 921 ponton nyugtázta a napot.
A vezető magyar részvények közül a Mol 1,8 százalékkal zuhant, 5005 forintra. Az olajtársaság kurzusa ezúttal nem profitált az energiaárak emelkedéséből, és a befektetőket aggaszthatta az is, hogy az elszálló dízelárak miatt Hernádi Zsolt cégvezért is a kormányülésre hívták.
A Magyar Telekom papírjai szintén 1,2 százalékkal fordultak le, 2538 forintra.
Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, 45 400 forintig.
A Richter a keddi záróárra, 12 580 forintra tért vissza, az oladalazással is felülteljesítőnek bizonyult, amit az Oddo BHF friss, 14 ezer forintos célára is megtámogathatott.
A hazai részvénypiac forgalma 100 millió forint híján 20 milliárd forint volt, a nap sztárja a 15 százalékot ralizó Astrasun volt. A leggyengébb teljesítményt a 12 százalékot zuhanó Multihme szállította.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint hullámzó teljesítményt mutattott a nap legnagyobb részében, a délután folyamán erősödött a magyar valuta, majd délután négy óra után hirtelen felfelé indultak a meghatározó devizajegyzések, ezzel feladva a korábban megszerzett előnyt.
A gyengülésben Kurali Zoltán MNB-alelnök szavai is közrejátszhattak, aki egy mai konferencián arról beszélt, hogy a forint tudatos gyengítésére épülő gazdaságpolitikai gondolkodás veszélyes spirált indíthat el, a tartós versenyképesség-javulást pedig nem az árfolyam, hanem a termelékenység növelése tudja biztosítani.
Az euróval szemben 0,15 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, 17:15 órakor 364,3 forinton járt a keresztárfolyam.
A dollárhoz képest is 0,15 százalékos hátrányba került a forint, a váltási árfolyam 313,5 forintig emelkedett.
A régiós devizákkal összevetve felemás teljesítmény látható: a cseh korona 0,2 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékal drágult.
Az EKB-re figyel holnap a forintpiac
Az Európai Központi Bank (EKB) holnap újabb 25 százalékpontos kamatemelést hajthat végre, a testület iránymutatására pedig a forintpiaci kereskedők isreagálhatnak.
Fél szemmel az MNB-nek is kell figyelnie az európai monetáris folyamatokra, hiszen most már deklaráltan az eurózónába igyekszünk. Nem gondolom, hogy az inflációs cél ehhez szükséges csökkentésével kapcsolatos elképzeléseket befolyásolja a szeptemberi európai kamatdöntés, de az MNB nézőpontjára és reakcióira bizonyosan hatással lesz az EKB jelenlegi helyzetértékelése
– kommentálta előzetesen a csütörtöki kamatdöntést a Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.
A szakember szerint az EKB, a Fed és a BoJ szeptemberi kamatdöntés sorozata és ennek kommunikációja különösen fontos lehet az MNB számára, mivel a turbulens időkben a meghatározó jegybankok lépései, nagy hatással bírnak a forint árfolyamára és az állampapírok hozamára.