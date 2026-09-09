Nagyon megindult a lejtőn a forint, a 100 dolláros olajár a tőzsdéket is megütötte: elbántak a Mollal, csak a Richter úszta meg az esést

A száz dollár fölé erősödő olajár és annak kiváltója, a közel-keleit háborús eszkaláció nyomasztotta a piacokot szerdán. Az európai tőzsdék nagy eséssel zárták a kereskedést, az eladási hullám a pesti börzét is érintette. A forint a nap közbeni hullámzásokat követően a tőzsdezárás előtt kezdett jelentős gyengülésbe.

Rossz volt a hangulat a pesti tőzsdén, a forintnak sem tetszik a 100 dolláros olajár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A fokozódó iráni és amerikai támadások hatására átlépte a lélektani szintet a kőolaj ára. Délután öt órakor 101 dollár felett jegyezték az északi-tengeri Brent típusú olajat, ami bő 3 százalékos drágulást jelent. A WTI jegyzése eközben 3,4 százalékkal 96 dollárig menetelt.

A nyugat-európai börzék jelentős eséssel zárták a napot, a német DAX és a francia CAC 40 index is közel két százalékkal került lejjebb. A brit FTSE 100 is szűk másfél százalékos mínusszal fejezte be a kereskedést.

A pesti tőzsde is eladói nyomás alá került, a BUX 0,7 százalékos esést követően 147 921 ponton nyugtázta a napot.

A vezető magyar részvények közül a Mol 1,8 százalékkal zuhant, 5005 forintra. Az olajtársaság kurzusa ezúttal nem profitált az energiaárak emelkedéséből, és a befektetőket aggaszthatta az is, hogy az elszálló dízelárak miatt Hernádi Zsolt cégvezért is a kormányülésre hívták.