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Nagyon megindult a lejtőn a forint, a 100 dolláros olajár a tőzsdéket is megütötte: elbántak a Mollal, csak a Richter úszta meg az esést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A lélektani szintre dráguló olaj nyomasztotta a piacokat szerdán. A nyugat-európai tőzsdék és a pesti börze is erőteljesen lefordult, még a Molt is megütötték a kereskedők. A forint a nap végére kezdett intenzív gyengülésbe.
K. T.
2026.09.09, 17:23

A száz dollár fölé erősödő olajár és annak kiváltója, a közel-keleit háborús eszkaláció nyomasztotta a piacokot szerdán. Az európai tőzsdék nagy eséssel zárták a kereskedést, az eladási hullám a pesti börzét is érintette. A forint a nap közbeni hullámzásokat követően a tőzsdezárás előtt kezdett jelentős gyengülésbe.

tőzsde, forint, olajár
Rossz volt a hangulat a pesti tőzsdén, a forintnak sem tetszik a 100 dolláros olajár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A fokozódó iráni és amerikai támadások hatására átlépte a lélektani szintet a kőolaj ára. Délután öt órakor 101 dollár felett jegyezték az északi-tengeri Brent típusú olajat, ami bő 3 százalékos drágulást jelent. A WTI jegyzése eközben 3,4 százalékkal 96 dollárig menetelt.

A nyugat-európai börzék jelentős eséssel zárták a napot, a német DAX és a francia CAC 40 index is közel két százalékkal került lejjebb. A brit FTSE 100 is szűk másfél százalékos mínusszal fejezte be a kereskedést.

A pesti tőzsde is eladói nyomás alá került, a BUX 0,7 százalékos esést követően 147 921 ponton nyugtázta a napot.

A vezető magyar részvények közül a Mol 1,8 százalékkal zuhant, 5005 forintra. Az olajtársaság kurzusa ezúttal nem profitált az energiaárak emelkedéséből, és a befektetőket aggaszthatta az is, hogy az elszálló dízelárak miatt Hernádi Zsolt cégvezért is a kormányülésre hívták.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 005 HUF 0 / -1,18 %
Forgalom: 4 761 635 285 HUF
Napi
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai szintén 1,2 százalékkal fordultak le, 2538 forintra.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 538 HUF 0 / -1,17 %
Forgalom: 929 935 358 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal került lejjebb, 45 400 forintig.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 400 HUF 0 / -0,61 %
Forgalom: 11 536 733 150 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter a keddi záróárra, 12 580 forintra tért vissza, az oladalazással is felülteljesítőnek bizonyult, amit az Oddo BHF friss, 14 ezer forintos célára is megtámogathatott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 580 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2 263 747 280 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A hazai részvénypiac forgalma 100 millió forint híján 20 milliárd forint volt, a nap sztárja a 15 százalékot ralizó Astrasun volt. A leggyengébb teljesítményt a 12 százalékot zuhanó Multihme szállította.

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A forint hullámzó teljesítményt mutattott a nap legnagyobb részében, a délután folyamán erősödött a magyar valuta, majd délután négy óra után hirtelen felfelé indultak a meghatározó devizajegyzések, ezzel feladva a korábban megszerzett előnyt.

A gyengülésben Kurali Zoltán MNB-alelnök szavai is közrejátszhattak, aki egy mai konferencián arról beszélt, hogy a forint tudatos gyengítésére épülő gazdaságpolitikai gondolkodás veszélyes spirált indíthat el, a tartós versenyképesség-javulást pedig nem az árfolyam, hanem a termelékenység növelése tudja biztosítani.

Az euróval szemben 0,15 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, 17:15 órakor 364,3 forinton járt a keresztárfolyam.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest is 0,15 százalékos hátrányba került a forint, a váltási árfolyam 313,5 forintig emelkedett.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve felemás teljesítmény látható: a cseh korona 0,2 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,1 százalékal drágult.

Az EKB-re figyel holnap a forintpiac

Az Európai Központi Bank (EKB) holnap újabb 25 százalékpontos kamatemelést hajthat végre, a testület iránymutatására pedig a forintpiaci kereskedők isreagálhatnak.

Fél szemmel az MNB-nek is kell figyelnie az európai monetáris folyamatokra, hiszen most már deklaráltan az eurózónába igyekszünk. Nem gondolom, hogy az inflációs cél ehhez szükséges csökkentésével kapcsolatos elképzeléseket befolyásolja a szeptemberi európai kamatdöntés, de az MNB nézőpontjára és reakcióira bizonyosan hatással lesz az EKB jelenlegi helyzetértékelése

 – kommentálta előzetesen a csütörtöki kamatdöntést a Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

A szakember szerint az EKB, a Fed és a BoJ szeptemberi kamatdöntés sorozata és ennek kommunikációja különösen fontos lehet az MNB számára, mivel a turbulens időkben a meghatározó jegybankok lépései, nagy hatással bírnak a forint árfolyamára és az állampapírok hozamára.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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