Megfékezték a forint rohamát, támasz lett az ellenállásból?
Miután hosszú időn keresztül 365 forintnál húzódott az euró-forint devizapár ellenállása, szerdán áttörte azt a szintet, csütörtökön kora délután pedig egészen 366,92-ig száguldott.
Egy óra körül ugyan megindult a korrekció, ám eddig 365 forintnál elakadt az euró gyengülése. Kérdés, hogy ismételten beigazolódik-e az a régi megfigyelés, hogy amikor egy lélektani határvonal sokáig támaszként vagy ellenállásként szolgált, s aztán mégiscsak elesik, ellentétes irányból fékezi az árfolyam mozgását, azaz a felső ellenállásásból padlóként funkcionáló támasszá válik, és fordítva.
Mindenesetre délután 4 magasságában 365,2 forintnál járt az euró, azaz 0,1 százalékkal erősödött csütörtökön ez idáig a magyar deviza.
A dollár jegyzése pedig gyakorlatilag stagnált a hazai fizetőeszközzel szemben, 321,05 forintnál beásva magát.
Az Erste szerint is átmenetinek bizonyult az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés,
a fókuszt ismét átvette a geopolitika, a magas energiaárak, valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok. A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érintette devizánkat.
A háttérben az euró-dollár keresztárfolyam is beragadt 1,137-nél.
Egyre erősödik a kockázatkerülés a piacokon, az amerikai kötvényhozamok egyre nőnek, a tőzsdék pedig lejtőre kerültek.
A dollár legfőbb támasza továbbra is az amerikai kamatemelési várakozások erősödése, a szigorúbb kamatpálya árazása.
Michael Barr Fed-kormányzó tegnap további kamatemelések szükségességéről beszélt, miközben a piac már októberre is egyre nagyobb valószínűséggel áraz egy újabb 25 bázispontos emelést.