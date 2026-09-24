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Megfékezték a forint rohamát, támasz lett az ellenállásból?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tiszavirág életű forinterősödés után 365 forintnál ragadt be az euró. Továbbra is a dollárnak áll a zászló, mivel az amerikai kötvényhozamok egyre csak emelkednek, az amerikai kamatemelési várakozások pedig folyamatosan erősödnek. Ez pedig nem sok jót jelent a forint szempontjából.
Murányi Ernő
2026.09.24, 16:40
Frissítve: 2026.09.24, 17:22

Miután hosszú időn keresztül 365 forintnál húzódott az euró-forint devizapár ellenállása, szerdán áttörte azt a szintet, csütörtökön kora délután pedig egészen 366,92-ig száguldott.

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Megfékezték a forint rohamát, támasz lett az ellenállásból?  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egy óra körül ugyan megindult a korrekció, ám eddig 365 forintnál elakadt az euró gyengülése. Kérdés, hogy ismételten beigazolódik-e az a régi megfigyelés, hogy amikor egy lélektani határvonal sokáig támaszként vagy ellenállásként szolgált, s aztán mégiscsak elesik, ellentétes irányból fékezi az árfolyam mozgását, azaz a felső ellenállásásból padlóként funkcionáló támasszá válik, és fordítva.

Mindenesetre délután 4 magasságában 365,2 forintnál járt az euró, azaz 0,1 százalékkal erősödött csütörtökön ez idáig a magyar deviza.  

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A dollár jegyzése pedig gyakorlatilag stagnált a hazai fizetőeszközzel szemben, 321,05 forintnál beásva magát.

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Az Erste szerint is átmenetinek bizonyult az MNB keddi bejelentéseit követő forinterősödés, 

a fókuszt ismét átvette a geopolitika, a magas energiaárak, valamint a hozamemelkedések okozta kockázatok. A dollár a nemzetközi piacokon a kockázatkerülőbb hangulatban erősödött, ami ismét csak rosszul érintette devizánkat.

 

A háttérben az euró-dollár keresztárfolyam is beragadt 1,137-nél. 

EUR / USD árfolyam
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Egyre erősödik a kockázatkerülés a piacokon, az amerikai kötvényhozamok egyre nőnek, a tőzsdék pedig lejtőre kerültek. 

A dollár legfőbb támasza továbbra is az amerikai kamatemelési várakozások erősödése, a szigorúbb kamatpálya árazása. 

Michael Barr Fed-kormányzó tegnap további kamatemelések szükségességéről beszélt, miközben a piac már októberre is egyre nagyobb valószínűséggel áraz egy újabb 25 bázispontos emelést.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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