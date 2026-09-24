Miután hosszú időn keresztül 365 forintnál húzódott az euró-forint devizapár ellenállása, szerdán áttörte azt a szintet, csütörtökön kora délután pedig egészen 366,92-ig száguldott.

Megfékezték a forint rohamát, támasz lett az ellenállásból? Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egy óra körül ugyan megindult a korrekció, ám eddig 365 forintnál elakadt az euró gyengülése. Kérdés, hogy ismételten beigazolódik-e az a régi megfigyelés, hogy amikor egy lélektani határvonal sokáig támaszként vagy ellenállásként szolgált, s aztán mégiscsak elesik, ellentétes irányból fékezi az árfolyam mozgását, azaz a felső ellenállásásból padlóként funkcionáló támasszá válik, és fordítva.

Mindenesetre délután 4 magasságában 365,2 forintnál járt az euró, azaz 0,1 százalékkal erősödött csütörtökön ez idáig a magyar deviza.