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Hirtelen húzta be a féket a pesti tőzsde, a Richter bukta a legnagyobbat – a forint bizakodva várja Varga Mihály sorsdöntő bejelentését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lefordult kedd délutánra a pesti tőszde, pedig Európában alapvetően pozitív a befektetői hangulat. A forint ledolgozta az euróval és a dollárral szembeni hátrányát, egy óra múlva nagy kilengés jöhet az MNB bejelentéseire.
K. T.
2026.09.22, 13:02
Frissítve: 2026.09.22, 13:12

Az erős oldalon vája a jegybank 14 órakor érkező bejelentéseit a forint, amely a délelőtt folyamán ledolgozta a főbb devizákkal szemben reggel felhalmozott hátrányát. Az MNB kamatdöntése várhatóan nem hoz meglepetést, Varga Mihályék ezzel együtt fontos üzenetet küldhetnek a piacnak, így akár nagy kilengés is jöhet hamarosan a forintpiacon.

forint, euró, MNB
Bizakodva várja az MNB üzeneteit és iránymutatását a forint / Fotó: 10th Ring

A hazai fizetőeszköz 0,05 százalékkal drágult az euróval szemben, a keresztárfolyam 361,4 forintig jött vissza 12:45-ig. A kurzus 361,6-os szinten kedte a napot, és délelőtt a 362,6-361,3 forint közötti szinteket is bejárta.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,1 százalékot javított a magyar valuta, a zöldhasú egységéért 315,1 forintot kérnek bő egy órával az MNB kamatdöntése előtt.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákat is lehagyta mostanra a magyar pénz: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

A nap piacmozgató impulzusa az MNB frissített inflációs és gazdasági várakozása, valamint az inflációs cél esetleges módosítása lehet. A piac mostanra beárazta a nyári kamatvágási ciklus lezárását, így szinte egyöntetűen az 5,5 százalékos irányadó kamat tartására számítanak.

Az Erste kommentárja szerint a jegybank részéről több fontos aspektus is kifejtésre vár: 

  1. Nyilatkozik-e már ma a jegybank az inflációs cél módosítását illetően. 
  2. Hogyan mozdulnak el az új inflációs jelentés előrejelzései, főként a jövő évi árdinamika. 
  3. Harmadrészt a mostanra várt lépés szünetként vagy a nyári ciklus lezárásaként értelmezendő-e.

A pesti tőzsde hirtelen frdult le nem sokkal dél után, ezzel a BUX index is feladta napi erősödését. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos mínuszba fordult.

A blue chip papírok közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, 46 410 forintra.

 OTP részvény
OTP részvény15:00:38
Árfolyam: 46 250 HUF +10 / +0,02 %
Forgalom: 7 029 734 870 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5165 forintra süllyedt, annak ellenére, hogy az olajtársaság bejelentette, hogy befejezte a tavaly októberben megsérült Dunai FInomító helyreállítását. Százhalombattán októberben állhat vissza újra a teljes kapacitásra a termelés.

 MOL részvény
MOL részvény15:01:00
Árfolyam: 5 120 HUF -55 / -1,07 %
Forgalom: 2 268 784 245 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei fél százalékkal 12 830 forintra estek, a Magyar Telekom pedig a HSBC friss céláremelésével dacolva 0,2 százalékkal 2550 forintra ereszkedett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:59:08
Árfolyam: 12 760 HUF -140 / -1,1 %
Forgalom: 596 567 580 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nyugat-európai tőzsdéken kitart a jó hangulat: a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 pedig  egyaránt fél százalékkal erősödöt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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