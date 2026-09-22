Hirtelen húzta be a féket a pesti tőzsde, a Richter bukta a legnagyobbat – a forint bizakodva várja Varga Mihály sorsdöntő bejelentését

A régiós devizákat is lehagyta mostanra a magyar pénz: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

A nap piacmozgató impulzusa az MNB frissített inflációs és gazdasági várakozása, valamint az inflációs cél esetleges módosítása lehet. A piac mostanra beárazta a nyári kamatvágási ciklus lezárását, így szinte egyöntetűen az 5,5 százalékos irányadó kamat tartására számítanak.

Az Erste kommentárja szerint a jegybank részéről több fontos aspektus is kifejtésre vár:

Nyilatkozik-e már ma a jegybank az inflációs cél módosítását illetően. Hogyan mozdulnak el az új inflációs jelentés előrejelzései, főként a jövő évi árdinamika. Harmadrészt a mostanra várt lépés szünetként vagy a nyári ciklus lezárásaként értelmezendő-e.

A pesti tőzsde hirtelen frdult le nem sokkal dél után, ezzel a BUX index is feladta napi erősödését. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos mínuszba fordult.

A blue chip papírok közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, 46 410 forintra.