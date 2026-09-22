Hirtelen húzta be a féket a pesti tőzsde, a Richter bukta a legnagyobbat – a forint bizakodva várja Varga Mihály sorsdöntő bejelentését
Az erős oldalon vája a jegybank 14 órakor érkező bejelentéseit a forint, amely a délelőtt folyamán ledolgozta a főbb devizákkal szemben reggel felhalmozott hátrányát. Az MNB kamatdöntése várhatóan nem hoz meglepetést, Varga Mihályék ezzel együtt fontos üzenetet küldhetnek a piacnak, így akár nagy kilengés is jöhet hamarosan a forintpiacon.
A hazai fizetőeszköz 0,05 százalékkal drágult az euróval szemben, a keresztárfolyam 361,4 forintig jött vissza 12:45-ig. A kurzus 361,6-os szinten kedte a napot, és délelőtt a 362,6-361,3 forint közötti szinteket is bejárta.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot javított a magyar valuta, a zöldhasú egységéért 315,1 forintot kérnek bő egy órával az MNB kamatdöntése előtt.
A régiós devizákat is lehagyta mostanra a magyar pénz: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.
A nap piacmozgató impulzusa az MNB frissített inflációs és gazdasági várakozása, valamint az inflációs cél esetleges módosítása lehet. A piac mostanra beárazta a nyári kamatvágási ciklus lezárását, így szinte egyöntetűen az 5,5 százalékos irányadó kamat tartására számítanak.
Az Erste kommentárja szerint a jegybank részéről több fontos aspektus is kifejtésre vár:
- Nyilatkozik-e már ma a jegybank az inflációs cél módosítását illetően.
- Hogyan mozdulnak el az új inflációs jelentés előrejelzései, főként a jövő évi árdinamika.
- Harmadrészt a mostanra várt lépés szünetként vagy a nyári ciklus lezárásaként értelmezendő-e.
A pesti tőzsde hirtelen frdult le nem sokkal dél után, ezzel a BUX index is feladta napi erősödését. Az első számú hazai részvénykosár 0,1 százalékos mínuszba fordult.
A blue chip papírok közül az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, 46 410 forintra.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 5165 forintra süllyedt, annak ellenére, hogy az olajtársaság bejelentette, hogy befejezte a tavaly októberben megsérült Dunai FInomító helyreállítását. Százhalombattán októberben állhat vissza újra a teljes kapacitásra a termelés.
A Richter részvényei fél százalékkal 12 830 forintra estek, a Magyar Telekom pedig a HSBC friss céláremelésével dacolva 0,2 százalékkal 2550 forintra ereszkedett.
A nyugat-európai tőzsdéken kitart a jó hangulat: a londoni FTSE 100 0,15 százalékkal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 pedig egyaránt fél százalékkal erősödöt.