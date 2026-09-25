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Nekidurálta magát a forint, az OTP is emelkedéssel próbálkozik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Enyhe csökkenéssel startolt el pénteken a BUX. A blue chipek közül az OTP kapta el a legjobban a rajtot, az euró újra 365 forintnál jár.
Murányi Ernő
2026.09.25, 09:23
Frissítve: 2026.09.25, 09:38

A BUX 0,03 százalékkal, 151 457 pontra csökkent a pénteki tőzsdenyitást követő percekben.

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Nekidurálta magát a forint, az OTP is emelkedéssel próbálkozik / Fotó: Székelyhidi Balázs/Mediaworks
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül a csütörtökön gyengén szerepelt OTP árfolyama 0,3 százalékkal, 45 440 forintig araszolt felfelé.

 OTP részvény
OTP részvény10:05:43
Árfolyam: 45 510 HUF +210 / +0,46 %
Forgalom: 938 434 990 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az előző nap brillírozó Mol kurzusa viszont a nyitás után 0,3 százalékkal, 5235 forintra csökkent.

A Brent típusú kőolaj jegyzése 0,8 százalékkal mérséklődött, 105,7 dollár körül mérik hordóját. 

 MOL részvény
MOL részvény10:06:04
Árfolyam: 5 240 HUF -10 / -0,19 %
Forgalom: 135 548 435 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is lefelé vette az irányt, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,3 százalékkal 12 610 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:06:27
Árfolyam: 12 560 HUF -90 / -0,72 %
Forgalom: 171 863 730 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2536 forinton nyitott, szintén 0,3 százalékot veszítve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:02:04
Árfolyam: 2 544 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 22 420 216 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A magyar deviza ugyanakkor újra nekidurálta magát. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 365 forintig gyengült.

A globális tőzsdéken is kivárás és bizonytalan, vegyes hangulat uralkodik, amelyet elsősorban a megugró kötvényhozamok, a geopolitikai feszültségek és az olajár emelkedése fűt. A befektetők óvatosak, mivel a harmadik negyedév végéhez közeledve kulcsfontosságú makrogazdasági adatokra - például inflációs és munkaerőpiaci jelentésekre - várnak.

Az amerikai piacok felemás csütörtöki zárás után (S&P 500: -0,02 százalék, Nasdaq: +0,01 százalék, Dow Jones: -0,31 százalék) ma mérsékelt pluszban nyithatnak a határidős indexek alapján. 

A mesterségesintelligencia-szektor körüli optimizmus tartja a lelket a technológiai részvényekben. 

A dollár utoljára két hónapja volt olyan erős, mint pénteken - írja az MBH Bank. 

Az európai tőzsdék enyhe mínuszban nyitottak az EKB döntéshozóinak szigorúbb monetáris politikára utaló, héja hangvételű nyilatkozataira reagálva. Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 1 százalékkal erősödött, míg a kínai és hongkongi indexek, valamint az indiai részvénypiac is gyengült.

 

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