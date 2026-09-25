Nekidurálta magát a forint, az OTP is emelkedéssel próbálkozik

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A magyar deviza ugyanakkor újra nekidurálta magát. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 365 forintig gyengült.

A globális tőzsdéken is kivárás és bizonytalan, vegyes hangulat uralkodik, amelyet elsősorban a megugró kötvényhozamok, a geopolitikai feszültségek és az olajár emelkedése fűt. A befektetők óvatosak, mivel a harmadik negyedév végéhez közeledve kulcsfontosságú makrogazdasági adatokra - például inflációs és munkaerőpiaci jelentésekre - várnak.

Az amerikai piacok felemás csütörtöki zárás után (S&P 500: -0,02 százalék, Nasdaq: +0,01 százalék, Dow Jones: -0,31 százalék) ma mérsékelt pluszban nyithatnak a határidős indexek alapján.

A mesterségesintelligencia-szektor körüli optimizmus tartja a lelket a technológiai részvényekben.

A dollár utoljára két hónapja volt olyan erős, mint pénteken - írja az MBH Bank.

Az európai tőzsdék enyhe mínuszban nyitottak az EKB döntéshozóinak szigorúbb monetáris politikára utaló, héja hangvételű nyilatkozataira reagálva. Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 1 százalékkal erősödött, míg a kínai és hongkongi indexek, valamint az indiai részvénypiac is gyengült.