Nekidurálta magát a forint, az OTP is emelkedéssel próbálkozik
A BUX 0,03 százalékkal, 151 457 pontra csökkent a pénteki tőzsdenyitást követő percekben.
A blue chipek közül a csütörtökön gyengén szerepelt OTP árfolyama 0,3 százalékkal, 45 440 forintig araszolt felfelé.
Az előző nap brillírozó Mol kurzusa viszont a nyitás után 0,3 százalékkal, 5235 forintra csökkent.
A Brent típusú kőolaj jegyzése 0,8 százalékkal mérséklődött, 105,7 dollár körül mérik hordóját.
A Richter is lefelé vette az irányt, a gyógyszerrészvény kurzusa 0,3 százalékkal 12 610 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom 2536 forinton nyitott, szintén 0,3 százalékot veszítve.
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A magyar deviza ugyanakkor újra nekidurálta magát. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 365 forintig gyengült.
A globális tőzsdéken is kivárás és bizonytalan, vegyes hangulat uralkodik, amelyet elsősorban a megugró kötvényhozamok, a geopolitikai feszültségek és az olajár emelkedése fűt. A befektetők óvatosak, mivel a harmadik negyedév végéhez közeledve kulcsfontosságú makrogazdasági adatokra - például inflációs és munkaerőpiaci jelentésekre - várnak.
Az amerikai piacok felemás csütörtöki zárás után (S&P 500: -0,02 százalék, Nasdaq: +0,01 százalék, Dow Jones: -0,31 százalék) ma mérsékelt pluszban nyithatnak a határidős indexek alapján.
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Az európai tőzsdék enyhe mínuszban nyitottak az EKB döntéshozóinak szigorúbb monetáris politikára utaló, héja hangvételű nyilatkozataira reagálva. Ázsiában a japán Nikkei 225 több mint 1 százalékkal erősödött, míg a kínai és hongkongi indexek, valamint az indiai részvénypiac is gyengült.