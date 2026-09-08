Karnyújtásnyira a 100 dolláros olajár, a friss inflációs számokat is emészti a forint
A továbbra is rendkívül feszült iráni háborús helyzet miatt folytatódott az olajárak emelkedése kedd reggel. A Bent hordónkénti ára vészesen közelít a lélktani, 100 dolláros szinthez. Itthon a vártnál kedvezőbb augusztusi inflációs adat is befolyásolja a piaci hangulatot, a forint árfolyamát azonban nem tudta megtámasztani.
A pesti tőzsdén bizakodó hangulatban indult a kereskedés, a BUX index 0,15 százalékos pluszban, 147 756 ponton rajtolt.
A magyar blue chip részvények közül az OTP árfolyama minimálisan, 44 990 forintra csökkent.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4994 forintra emelkedett.
A Richter papírjai 0,6 százalékkal ugrottak a nyitáskor, 12 790 forintra.
A Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 2554 forintig kapaszkodott fel.
A közel-keleti konfliktus továbbra sem látszik enyhülni, a friss hírek alapján Irán Ománnal tárgyal egy korlátozott tengeri üvezet és ellenőrzött hajózási folyosó kialakításáról, melynek célja a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók feltartóztatása. Magas annak kockázata, hogy a perzsa rezsim lépésére Washington újabb támadással válaszol.
Az olaj ára ebben a feszült helyzetben tovább emelkedett, a Brent jegyzése már 98,5 dollárnál jár hordónként, vészesen közelítve a lélektani három számjegyű olajárat. Az amerikai típusú WTI olajfajta ára eközben már a 94 dollárt súrolja.
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A forint számára a nemzetközi hangulat és az olajárak alakulása mellett a friss hazai fogyasztói árindex jelenti ma reggel a meghatározó impulzust. A KSH statisztikusai éves alapon átlagosan 1,3 százalékkal emelkedő fogyasztói árakat mutattak ki, míg havi alapon 0,2 százalék volt a drágulás üteme Magyarországon. Ez kellemes meglepetést jelent az elemzői konszenzushoz képest, amely magasabb inflációt vetített előre.
A KSH adatközlése alapján immár második egymást követő hónapban is tíz éves mélypont közelében van az infláció Magyarországon. Ennek ellenére szinte biztosan kivár a jegybank szeptemberben, az iráni háború okozta nemzetközi elbizonytalanodás miatt leghamarabb októberben csökentheti az alapkamatot a monetáris tanács.
A forint az euróval és a dollárral szemben is mintegy 0,3 százalékkal gyengült a friss inflációs számok 8:30-as közzétételéig, kisebb megtorpanás után tovább emelkedett a két meghatározó devizapár jegyzése, vagyis azonnali fordulatot nem hozott a hazai makroadat a kereskedés irányában.
A kilenc órai tőzsdenyitáskor az eurót 364,6 forinton, 0,3 százalékkal drágábban váltották.
A dollárért 0,35 százalékkal kértek többet, a keresztárfolyam ezzel 313,7 forintra emelkedett.
A régiós fizetőeszközök közül a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is 0,3 százalékot rontott a hazai valuta.