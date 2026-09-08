Karnyújtásnyira a 100 dolláros olajár, a friss inflációs számokat is emészti a forint

A közel-keleti konfliktus továbbra sem látszik enyhülni, a friss hírek alapján Irán Ománnal tárgyal egy korlátozott tengeri üvezet és ellenőrzött hajózási folyosó kialakításáról, melynek célja a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók feltartóztatása. Magas annak kockázata, hogy a perzsa rezsim lépésére Washington újabb támadással válaszol.

Az olaj ára ebben a feszült helyzetben tovább emelkedett, a Brent jegyzése már 98,5 dollárnál jár hordónként, vészesen közelítve a lélektani három számjegyű olajárat. Az amerikai típusú WTI olajfajta ára eközben már a 94 dollárt súrolja.

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A forint számára a nemzetközi hangulat és az olajárak alakulása mellett a friss hazai fogyasztói árindex jelenti ma reggel a meghatározó impulzust. A KSH statisztikusai éves alapon átlagosan 1,3 százalékkal emelkedő fogyasztói árakat mutattak ki, míg havi alapon 0,2 százalék volt a drágulás üteme Magyarországon. Ez kellemes meglepetést jelent az elemzői konszenzushoz képest, amely magasabb inflációt vetített előre.

A KSH adatközlése alapján immár második egymást követő hónapban is tíz éves mélypont közelében van az infláció Magyarországon. Ennek ellenére szinte biztosan kivár a jegybank szeptemberben, az iráni háború okozta nemzetközi elbizonytalanodás miatt leghamarabb októberben csökentheti az alapkamatot a monetáris tanács.

A forint az euróval és a dollárral szemben is mintegy 0,3 százalékkal gyengült a friss inflációs számok 8:30-as közzétételéig, kisebb megtorpanás után tovább emelkedett a két meghatározó devizapár jegyzése, vagyis azonnali fordulatot nem hozott a hazai makroadat a kereskedés irányában.

A kilenc órai tőzsdenyitáskor az eurót 364,6 forinton, 0,3 százalékkal drágábban váltották.