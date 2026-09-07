A Molban volt csak erő, a Waberer's részvényeit a kormány cékeresztje borította pirosba – a forintot is aggasztja a 100 dolláros olajár réme
Az iráni háborús bizonytalanságok és az amerikai vételi erő hiánya határozta meg az európai piacok teljesítményét a hét elején. A pesti tőzsde kisebb eséssel zárt, nagyobb izgalmakat élhettek át a Waberer's részvényesei. A forint a hétfő reggeli hullámzást követően gyengült a főbb devizákkal szemben.
A tengerentúlon a munka ünnepe miatt nincs tőzsdei kereskedés, ezáltal pedig Európában is csendesebb volt a tőzsdéken az üzletkötés. Ez a pesti tőzsde forgalmán is meglátszott, mindössze 8 milliárd forint értékben cseréltek tulajdonost a részvények.
A BUX index 0,15 százalékkal került lejjebb, 147 542 pontra. A hazai blue chipek vegyesen teljesítettek, a nyugat-európai indexekhez hasonlóan.
- Az OTP részvényei 0,1 százalékkal 45 000 forinta kapaszkodtak fel,
- a Mol 0,65 százalékkal 4984 forintra drágult.
- A Richter kurzusa 0,9 százalékkal 12 710 forintra esett,
- a Magyar Telekom pedig 2,74 százalékkal 2552 forintig zuhant.
Az egyedi részvénysztorik közül a Waberer's került fókuszba. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a fuvarozó társaság 2022-es és 2026-os kötvénykibocsátása kapcsán, azt gyanítva, hogy az MFB kötvényjegyzésénél felmerülhetett a hivatali visszaélés és a hűtlen kezelés gyanúja. A társaság részvényei öt százalékot zuhantak a hírre, majd később közeményt adott ki a Waberer's, hangsúlyozva, hogy a tranzakció során minden transzparensen, a jogszabályoknak megfelelően történt.
A befektetőket ez sem nyugtatta meg teljesen, a Waberer's részvényei 2,2 százalékos eséssel fejezték be a napot.
Az olaj árát az Irán elleni fokozódó amerikai csapások srófolták feljebb. A Brent típusú, északi-tengeri nyersolaj hordónkénti ára másfél százalékkal 98 dollár közelébe erősödött, karnyújtásnyira megközelítve a lélektani, 100 dolláros szintet.
A Goldman Sachs pesszimista előrejelzése alapján legrosszabb esetben akár 120 dollárig ralizhat az energiahordozó ára, amennyiben fokozódnak a tankerek elleni támadások a Hormuzi-szorosban.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a reggeli iránykeresést követően gyengülő pályára állt, amiben a közel-keleti háborús eszkaláció kiváltotta olajáremelkedés játszott meghatározó szerepet. A hazai fizetőeszköz ugyanis különösen érzékeny az energiaárak változására a magyar gazdaság energiakitettségéből adódóan.
Az euróhoz képest 0,3 százalékot veszített értékéből magyar pénz a tőzsdezárásig. A közös európai valutát 363,7 forinton jegyezték ekkor.
A dollár 0,2 százalékot erősödött a forint ellenében, a zöldhasút így 312,7 forint felett váltják cikkünk írásakor.
A régiós devizákkal szemben is alulteljesítés tapasztalható: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,3 százalékkal kerül többe.
A hazai fizetőeszköz számára a holnap érkező hazai inflációs adat, továbbá az EKB csütörtöki kamatdöntő ülése, majd a tengerentúli inflációs mutató ígérkezik a legfontosabb piacmozgató tényezőnek az energiaárak alakulása mellett.