A Molban volt csak erő, a Waberer's részvényeit a kormány cékeresztje borította pirosba – a forintot is aggasztja a 100 dolláros olajár réme

Az iráni háborús bizonytalanságok és az amerikai vételi erő hiánya határozta meg az európai piacok teljesítményét a hét elején. A pesti tőzsde kisebb eséssel zárt, nagyobb izgalmakat élhettek át a Waberer's részvényesei. A forint a hétfő reggeli hullámzást követően gyengült a főbb devizákkal szemben.

Lefordult a pesti tőzsde hétfőn, a forint is lejtőre került / Fotó: Móricz Sabján Simon

A tengerentúlon a munka ünnepe miatt nincs tőzsdei kereskedés, ezáltal pedig Európában is csendesebb volt a tőzsdéken az üzletkötés. Ez a pesti tőzsde forgalmán is meglátszott, mindössze 8 milliárd forint értékben cseréltek tulajdonost a részvények.

A BUX index 0,15 százalékkal került lejjebb, 147 542 pontra. A hazai blue chipek vegyesen teljesítettek, a nyugat-európai indexekhez hasonlóan.

Az OTP részvényei 0,1 százalékkal 45 000 forinta kapaszkodtak fel,

a Mol 0,65 százalékkal 4984 forintra drágult.

A Richter kurzusa 0,9 százalékkal 12 710 forintra esett,

a Magyar Telekom pedig 2,74 százalékkal 2552 forintig zuhant.

Az egyedi részvénysztorik közül a Waberer's került fókuszba. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a fuvarozó társaság 2022-es és 2026-os kötvénykibocsátása kapcsán, azt gyanítva, hogy az MFB kötvényjegyzésénél felmerülhetett a hivatali visszaélés és a hűtlen kezelés gyanúja. A társaság részvényei öt százalékot zuhantak a hírre, majd később közeményt adott ki a Waberer's, hangsúlyozva, hogy a tranzakció során minden transzparensen, a jogszabályoknak megfelelően történt.