Szabályos vérfürdő van a forint piacán: április óta nem volt ennyire gyenge a hazai deviza
Úgy tűnik, hogy egyelőre semmi nem tudja megállítani a forint esését, kedd este 6 órakor már 367,5 forintot is adtak egy euróért a bankközi devizapiacon, ez 0,7 szzalékos gyengülést jelent a mai napon. Ilyen mélyen utoljára április 23-án, a választási időszak idején járt az árfolyam.
Úgy tűnik tehát, hogy hiába jelentette be a Tisza-kormány több képviselője is hétfőn , hogy szabad az út a 10 milliárd eurós uniós forrás előtt, egy átmeneti erősödés után, már hétfőn ismét lefordult a forint kurzusa, és kedden délelőtt továbbra sem tudott kijönni a hazai fizetőeszköz a dugóhúzóból.
Ráadásul utoljára még a választási eufória időszakában, három és fél hónappal ezelőtt, április végén volt ilyen mélyen a hazai deviza árfolyama
Ahogy délutáni elemzésünkben írtuk, rossz hangulat jellemzi a pénz-és tőkepiacokat kedden, a közel-keleti háború mellett a globális kötvényhozamok emelkedése is az eladói oldalt erősíti. A japán 10 éves állampapír hozama 1996 óta először lépte át a 3 százalékot. Az európai és a pesti tőzsdén is jelentős mínuszban kereskednek, a forint nayot gyengült a meghatároz devizákkal szemben.
A hazai fizetőeszköz kisebb erősödéssel indította a napot, az optimizmus azonban hamar elillant, miután az iráni háborús feszültségek éleződése nyomán tovább drágultak az energiahordozók. Az európai TTF földgáz ára 2,6 százalékkal három és féléves csúcsra, 71 euró fölé drágult megawattóránként.
Ebben a környezetben állt meredeken lejtő pályára a forint. Az euróhoz képest fél százalékkal értékelődött le a magyar pénz, a keresztárfolyam bő egyhavi csúcsra, 367,1 forintra emelkedett délután három órára.
A befektetők most az iráni háború hosszú távú inflációs hatásaitól tartanak, emiatt a kötvénypiacokon is egy hete látott pánik lett a jellemző.
Az Erste stratégái szerint a hét elején a külső környezetet elsősorban az amerikai–iráni feszültség újbóli erősödése és a 90 dollár fölé emelkedő Brent rontotta. Ezzel szemben támogató tényezőt jelentett a kormányzati bejelentés, hogy Magyarország teljesítette a mintegy 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás lehívásához szükséges mérföldköveket, ami javíthatja a külső finanszírozási és költségvetési megítélést, miközben a dollár hétfői, nap végi gyengülése is enyhítette a feltörekvő devizákra nehezedő nyomást – írták keddi jegyzetükben.
A dollár árfolyam még az eurónál is nagyobb erősödést produkált a forinttal szemben, 1 százalékkal értékelődött felül, így cikkünk írásakor 317,3 dollárt adtak egy forintért a bankközi devizapiacon.