Úgy tűnik, hogy egyelőre semmi nem tudja megállítani a forint esését, kedd este 6 órakor már 367,5 forintot is adtak egy euróért a bankközi devizapiacon, ez 0,7 szzalékos gyengülést jelent a mai napon. Ilyen mélyen utoljára április 23-án, a választási időszak idején járt az árfolyam.

Szabályos vérfürdő van a forint piacán: április óta nem volt ennyire gyenge a hazai deviza Fotó: sweet_tomato

Úgy tűnik tehát, hogy hiába jelentette be a Tisza-kormány több képviselője is hétfőn , hogy szabad az út a 10 milliárd eurós uniós forrás előtt, egy átmeneti erősödés után, már hétfőn ismét lefordult a forint kurzusa, és kedden délelőtt továbbra sem tudott kijönni a hazai fizetőeszköz a dugóhúzóból.

Ráadásul utoljára még a választási eufória időszakában, három és fél hónappal ezelőtt, április végén volt ilyen mélyen a hazai deviza árfolyama

Ahogy délutáni elemzésünkben írtuk, rossz hangulat jellemzi a pénz-és tőkepiacokat kedden, a közel-keleti háború mellett a globális kötvényhozamok emelkedése is az eladói oldalt erősíti. A japán 10 éves állampapír hozama 1996 óta először lépte át a 3 százalékot. Az európai és a pesti tőzsdén is jelentős mínuszban kereskednek, a forint nayot gyengült a meghatároz devizákkal szemben.

A hazai fizetőeszköz kisebb erősödéssel indította a napot, az optimizmus azonban hamar elillant, miután az iráni háborús feszültségek éleződése nyomán tovább drágultak az energiahordozók. Az európai TTF földgáz ára 2,6 százalékkal három és féléves csúcsra, 71 euró fölé drágult megawattóránként.