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Az OTP volt az ünneprontó, a forinton nem fogott a Fed-döntés: elképesztő ralival vágott vissza a dollárnak és az eurónak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európában jelentős emelkedéssel zárták a napot a tőzsdék, a hazai parketten viszont a nap végén tömegével jelentek meg az eladók, kisebb mínuszba rátva a BUX indexet. A nap sztárja a forint volt, amely minden fronton diadalmaskodott.
K. T.
2026.09.17, 17:22
Frissítve: 2026.09.17, 17:30

Nem vette el a befektetők kedvét a kockázatvállalástól az amerikai jegybank szerda esti, három év óta első kamatemelése, az európai tőzsdék is jelentős emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést. A pesti börze a nap legvégén fordult pirosba, a forint hatalmas ralival körözte le az eurót és a dollárt is.

tőzsde, BUX, OTP, forint
A nap végén húztk le a BUX indexet, a forint nagyot ralizott csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán

A nyugat-európai börzéken vastag pluszban fejezték be a napot a meghatározó részvényindexek. A londoni FTSE 100 1,2 százalékkal, a frankfurti DAX 0,9 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,7 százalékkal került feljebb. 

Az optimista hangulat a pesti tőzsdén is tapintható volt, noha a zárószakaszban egy jelentősebb eladási erő rontotta le a nap közben elért teljesítményt. A BUX 154 173 ponton ért a célba, ami minimálisan elmarad az előző napi záróértékétől.

A magyar blue chipek közül az OTP nap végi esése húzta le a vezető részvénykosarat leginkább. A bankpapír fél százalékos csökkenéssel, 46 880 ponton zárt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 880 HUF 0 / -0,53 %
Forgalom: 16 689 093 760 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 5240 forintra tértek vissza a nap végére, ami stagnálást jelent az olajrészvény számára.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 240 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 3 837 501 710 HUF
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Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő Richter árfolyama 1,4 százalékkal erősödött, 12 780 forintra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 780 HUF 0 / +1,43 %
Forgalom: 1 864 984 140 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom papírjai fél százalékkal 2592 forintra drágultak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 592 HUF 0 / +0,47 %
Forgalom: 378 282 012 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, ami kissé elmaradt az utóbi időszakban megszokottól.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A Fed tegnap esti, 25 bázispontos kamatemelése és az amerikai jegybank szigorú hangvételű kommunikációja ellenére a forint erős napot tudhat maga mögött.

Az euróval szemben 0,7 százalékot ralizott a magyar pénz, a keresztárfolyam a reggeli, 365 feletti szintről 362,7 forintig szaladt le a tőzsdezárásig.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár jegyzése 0,9 százalékkal esett, a váltási árfolyam ezzel 315,8 forintra jött vissza.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizáktól is nagyon ellépett  magyar valuta: a ceh korona 0,7 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,6 százalékkal lett olcsóbb.

A forinterősödést a tengerentúli monetáris politikai ellenszéllel szemben több tényező is támogatta. Egyrészt mérséklődtek az energiaárak, melyekr a hazai valuta a legérzékenyebb a régióban a magas energiakitettség okán. A Brent típusú, északi tengeri olajfajta hordónkénti ára 2,3 százalékkal 103,3 dollárra ereszkedett, az amerikai WTI jegyzése pedig 1,3 százalékkal 101 dollárig jött lejjebb. Az európai TTF tőzsdei földgáz ára eközben három százalékkal esett, 75,7 euróra kilowattóránként.

A forint mellett szólt, hogy a csütörtöki magyar állampapír-aukcióra is ömlött a pénz, ha némileg kisebb kereslet alakult is ki, mint két hete, s többnyire az átlaghozamok is emelkedtek. Az efféle felvásárlás a forint árfolyamát is segíti, hiszen ezeken az aukciókon tipikusan a külföldiek a fő vásárlók.

 

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