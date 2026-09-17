Az OTP volt az ünneprontó, a forinton nem fogott a Fed-döntés: elképesztő ralival vágott vissza a dollárnak és az eurónak

Nem vette el a befektetők kedvét a kockázatvállalástól az amerikai jegybank szerda esti, három év óta első kamatemelése, az európai tőzsdék is jelentős emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést. A pesti börze a nap legvégén fordult pirosba, a forint hatalmas ralival körözte le az eurót és a dollárt is.

A nap végén húztk le a BUX indexet, a forint nagyot ralizott csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán

A nyugat-európai börzéken vastag pluszban fejezték be a napot a meghatározó részvényindexek. A londoni FTSE 100 1,2 százalékkal, a frankfurti DAX 0,9 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Az optimista hangulat a pesti tőzsdén is tapintható volt, noha a zárószakaszban egy jelentősebb eladási erő rontotta le a nap közben elért teljesítményt. A BUX 154 173 ponton ért a célba, ami minimálisan elmarad az előző napi záróértékétől.

A magyar blue chipek közül az OTP nap végi esése húzta le a vezető részvénykosarat leginkább. A bankpapír fél százalékos csökkenéssel, 46 880 ponton zárt.