Az OTP volt az ünneprontó, a forinton nem fogott a Fed-döntés: elképesztő ralival vágott vissza a dollárnak és az eurónak
Nem vette el a befektetők kedvét a kockázatvállalástól az amerikai jegybank szerda esti, három év óta első kamatemelése, az európai tőzsdék is jelentős emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést. A pesti börze a nap legvégén fordult pirosba, a forint hatalmas ralival körözte le az eurót és a dollárt is.
A nyugat-európai börzéken vastag pluszban fejezték be a napot a meghatározó részvényindexek. A londoni FTSE 100 1,2 százalékkal, a frankfurti DAX 0,9 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,7 százalékkal került feljebb.
Az optimista hangulat a pesti tőzsdén is tapintható volt, noha a zárószakaszban egy jelentősebb eladási erő rontotta le a nap közben elért teljesítményt. A BUX 154 173 ponton ért a célba, ami minimálisan elmarad az előző napi záróértékétől.
A magyar blue chipek közül az OTP nap végi esése húzta le a vezető részvénykosarat leginkább. A bankpapír fél százalékos csökkenéssel, 46 880 ponton zárt.
A Mol részvényei 5240 forintra tértek vissza a nap végére, ami stagnálást jelent az olajrészvény számára.
A legjobban teljesítő Richter árfolyama 1,4 százalékkal erősödött, 12 780 forintra.
A Magyar Telekom papírjai fél százalékkal 2592 forintra drágultak.
A hazai részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, ami kissé elmaradt az utóbi időszakban megszokottól.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A Fed tegnap esti, 25 bázispontos kamatemelése és az amerikai jegybank szigorú hangvételű kommunikációja ellenére a forint erős napot tudhat maga mögött.
Az euróval szemben 0,7 százalékot ralizott a magyar pénz, a keresztárfolyam a reggeli, 365 feletti szintről 362,7 forintig szaladt le a tőzsdezárásig.
A dollár jegyzése 0,9 százalékkal esett, a váltási árfolyam ezzel 315,8 forintra jött vissza.
A régiós devizáktól is nagyon ellépett magyar valuta: a ceh korona 0,7 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,6 százalékkal lett olcsóbb.
A forinterősödést a tengerentúli monetáris politikai ellenszéllel szemben több tényező is támogatta. Egyrészt mérséklődtek az energiaárak, melyekr a hazai valuta a legérzékenyebb a régióban a magas energiakitettség okán. A Brent típusú, északi tengeri olajfajta hordónkénti ára 2,3 százalékkal 103,3 dollárra ereszkedett, az amerikai WTI jegyzése pedig 1,3 százalékkal 101 dollárig jött lejjebb. Az európai TTF tőzsdei földgáz ára eközben három százalékkal esett, 75,7 euróra kilowattóránként.
A forint mellett szólt, hogy a csütörtöki magyar állampapír-aukcióra is ömlött a pénz, ha némileg kisebb kereslet alakult is ki, mint két hete, s többnyire az átlaghozamok is emelkedtek. Az efféle felvásárlás a forint árfolyamát is segíti, hiszen ezeken az aukciókon tipikusan a külföldiek a fő vásárlók.