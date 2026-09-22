Varga Mihály bejelentésére meglódult a forint, aztán hirtelen jött a kijózanodás

Már a kamatok szinten tartása sem okozott felhőtlen örömöt a pesti parketten. Az MNB még be sem jelentette, hogy 5,5 százalékon marad az alapkamat, s már a közlemény előszelére is délnek fordult a hazai blue chipek árfolyama, holott Nyugat-Európában emelkedésre álltak a barométerek.

Fotó: Vémi Zoltán

Aztán persze a befektetők a délután kettőkor megjelent hírre már nem reagáltak hasonlóan élesen, inkább kivártak Varga Mihály 15 órára várt sajtótájékoztatója előtt. Már csak azért is, mert a nagy bejelentést, azaz a jegybank inflációs céljának módosítását várták, ami az euróövezethez való csatlakozás egyik alapfeltétele.

A jegybankelnök nem is okozott csalódást, pontban háromkor közölte, hogy a monetáris tanács elvégezte a keretrendszer felülvizsgálatát, és arról döntött, hogy a jegybank az inflációs célját 2027. január elsejétől 2,5 százalékban határozza meg.

Ez persze szigorúbb monetáris politikát tesz szükségessé - tehetjük hozzá, ergo még inkább csínján bánhat a kamatcsökkentésekkel a jövőben a testület. Már csak azért is, mert a jegybank egy füst alatt 2027-re 2,3-ról 3,1 százalékra emelte inflációs várakozását.

Ezért aztán nem is maradt el a hazai tőkepiac reakciója, a forint kilőtt, az euró árfolyama 0,4 százalékkal, csaknem 360 forintig esett, de aztán egy meglepő fordulattal visszakorrigált 361,4 forintig, csaknem hétfői záróértékéig.