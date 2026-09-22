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MNB

Varga Mihály bejelentésére meglódult a forint, aztán hirtelen jött a kijózanodás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Délelőtt még inkább a kivárás volt jellemző. Varga Mihály három órakor megtett bejelentéseire a forint erősödéssel, s a blue chipek is kisebb megkönnyebbüléssel reagáltak.
Murányi Ernő
2026.09.22, 16:31

Már a kamatok szinten tartása sem okozott felhőtlen örömöt a pesti parketten. Az MNB még be sem jelentette, hogy 5,5 százalékon marad az alapkamat, s már a közlemény előszelére is délnek fordult a hazai blue chipek árfolyama, holott Nyugat-Európában emelkedésre álltak a barométerek.

_VEZ2818, forint, euró
Fotó: Vémi Zoltán

Aztán persze a befektetők a délután kettőkor megjelent hírre már nem reagáltak hasonlóan élesen, inkább kivártak Varga Mihály 15 órára várt sajtótájékoztatója előtt. Már csak azért is, mert a nagy bejelentést, azaz a jegybank inflációs céljának módosítását várták, ami az euróövezethez való csatlakozás egyik alapfeltétele.

A jegybankelnök nem is okozott csalódást, pontban háromkor közölte, hogy a monetáris tanács elvégezte a keretrendszer felülvizsgálatát, és arról döntött, hogy a jegybank az inflációs célját 2027. január elsejétől 2,5 százalékban határozza meg.

Ez persze szigorúbb monetáris politikát tesz szükségessé - tehetjük hozzá, ergo még inkább csínján bánhat a kamatcsökkentésekkel a jövőben a testület. Már csak azért is, mert a jegybank egy füst alatt 2027-re 2,3-ról 3,1 százalékra emelte inflációs várakozását.

Ezért aztán nem is maradt el a hazai tőkepiac reakciója, a forint kilőtt, az euró árfolyama 0,4 százalékkal, csaknem 360 forintig esett, de aztán egy meglepő fordulattal visszakorrigált 361,4 forintig, csaknem hétfői záróértékéig. 

Úgy tűnik, a 360-365 közötti sávból hat ökörrel sem lehet kirángatni az euró-forint devizapárt.

EUR / HUF árfolyam
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A tőzsdei befektetők is fellélegezhettek, mivel a vezető részvények kurzusa is kissé elemelkedett a korábbi mélypontról.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hétfői záróárfolyamhoz mérten az OTP árfolyama 0,4 százalékkal, 46 400 forintig nőtt, miután délelőtt még 46 010 forinton is járt a papír.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 850 HUF 0 / -0,84 %
Forgalom: 18 242 792 150 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol 1,1 százalékos csökkenést követően 5120 forinton járt a korábbi 5100 forintos szint után.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 110 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 4 270 400 090 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa a délelőtti 12 740 forint után 12 780 forintra tért vissza.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 600 HUF 0 / -2,33 %
Forgalom: 2 675 316 770 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Végül a Magyar Telekom is drágult a korábbi 2540 forintos mélypontjáról, 2550 forintig kúszott feljebb, persze ez is 0,2 százalékos gyengülés az előző naphoz mérten.      

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 548 HUF 0 / -0,23 %
Forgalom: 956 461 888 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

      

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