Szárnyra kapott a forint a délelőtti kóválygás után
A dollár is visszavett a hétfői száguldásból, kedden csupán minimálisan erősödött hazai fizetőeszközünk ellenében, utoljára 316,71 forint környékén járt a zöldhasú kurzusa.
Az Erste szerint a magyar devizát korábban elsősorban a közel-keleti feszültségek és az energiaellátási kockázatok erősödése terhelte. A romló kockázati hangulat eközben a dollárt erősítette: a dollárindex kéthetes csúcsra emelkedett, ami hagyományosan különösen erős nyomást gyakorol a magasabb bétájú - azaz az átlagnál volatilisebben mozgó - feltörekvő devizákra, így a forintra is.
Ma reggel is az energiaárak alakulása volt a legmeghatározóbb a forint piacán.
A hét hátralévő részében a nagy jegybankok, a Fed, a BoE és BoJ döntései illetve kommunikációja lesz a leginkább releváns a hazai piacon is.
Az euró-dollár eközben 1,1540-re állt be, csak minimálisan mozdult el a keresztárfolyam dollár javára.
A német ZEW Intézet csütörtökön közzétett adatai szerint a német gazdasági hangulat szeptemberben stabil maradt: az index 0,5 ponttal, 34,7-re emelkedett, de elmaradt a piac által várt, 37-es értéktől. A jelenlegi gazdasági helyzetet mérő index eközben az augusztusi -61,1-ről -47,1-re javult, meghaladva a piac által várt -52,2-es értéket.
A jelentés óvatos optimizmust tükröz a német gazdasági fellendüléssel kapcsolatban:
a fiskális intézkedések és az erős exportdinamika támogatják a növekedést, figyelmeztet azonban a fenyegető kockázatokra, nevezetesen a tartósan magas energiaárakra és a hibrid támadások által okozott bizonytalanságra is.
Ugyanakkor az Eurostat közzétette a júliusi kereskedelmi mérleg adatait, amelyek 14,2 milliárd eurós többletet mutatnak, meghaladva a 3,7 milliárd eurós várakozásokat, miután a júniusi többletet 7,2 milliárd euróra mérsékelték.
Az amerikai dollárt viszont továbbra is a Federal Reserve szerdai kamatemelésével kapcsolatos várakozás támasztja meg.
Némi konszolidációra kerülhet sor, ám a dollár szűk sávban maradhat, amíg a Fed holnap este meghozza döntését, majd később tovább erősödhet, mivel az általános háttérre tekintettel továbbra is neki áll a zászló
- mondta Francesco Pesole, az ING Bank elemzője.