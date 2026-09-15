Szárnyra kapott a forint a délelőtti kóválygás után

Az Erste szerint a magyar devizát korábban elsősorban a közel-keleti feszültségek és az energiaellátási kockázatok erősödése terhelte. A romló kockázati hangulat eközben a dollárt erősítette: a dollárindex kéthetes csúcsra emelkedett, ami hagyományosan különösen erős nyomást gyakorol a magasabb bétájú - azaz az átlagnál volatilisebben mozgó - feltörekvő devizákra, így a forintra is.

Ma reggel is az energiaárak alakulása volt a legmeghatározóbb a forint piacán.

A hét hátralévő részében a nagy jegybankok, a Fed, a BoE és BoJ döntései illetve kommunikációja lesz a leginkább releváns a hazai piacon is.

Az euró-dollár eközben 1,1540-re állt be, csak minimálisan mozdult el a keresztárfolyam dollár javára.