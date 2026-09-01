Nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre semmi nem tudja megállítani a forint esését. Egész nap rossz hangulat jellemezte a pénz-és tőkepiacokat, kedd este azonban fokozódott a pánik. Fél 10 körül egy euróért 368,6 forintot adtak a devizapiacon, ami ma már több mint egy százalékos gyengülést jelent. Ez ráadásul közel négy hónapos negatív rekord. Utoljára még az áprilisi 12-i választás előtt láttunk ennél gyengébb árfolyamot, ami azt is jelenti, hogy a Tisza megválasztása óta nem volt ilyen rossz állapotban a hazai deviza.

Rendkívüli: szabadesésben a forint, újabb ellenállás esett el – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza Fotó: sweet_tomato

Rendkívüli: szabadesésben a forint, szabadulnak tőle a befektetők – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza

Jelenleg a befektetőket a közel-keleti háború eszkalációja és az inflációs félelmek erősödése aggasztja, ami a globális kötvényhozamok emelkedésében csapódik le.

A japán 10 éves állampapír hozama 1996 óta először lépte át a 3 százalékot. A brit hitelfelvételi költségek pedig 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedtek.

A Reuters esti elemzésében azt írta, hogy az amerikai részvények kedden is folytatták esésüket, miután a globális kötvényeladások elmélyültek, és a nyersolajárak ismét emelkedni kezdtek, miközben halványultak a remények az Iránnal vívott amerikai-izraeli háború rövid távú megoldására.

Mindhárom főbb amerikai részvényindex csökkenéssel kezdte az új hónapot, a közel-keleti fokozódó ellenségeskedés felhajtja az olajárakat. A globális államadósság-hozamok többéves csúcsokra emelkedtek, mivel a piacok egyre inkább arra fogadtak, hogy a központi bankoknak fel kell gyorsítaniuk a kamatemelést.

Az amerikai államkötvények hozama továbbra is emelkedett, miután hétfőn elérte a 19 hónapos csúcsot. A szezonális gyengülés szintén befolyásolhatja a befektetői hangulatot. A Fisher Investments szerint, amely a Finaeon adataira hivatkozott, szeptember az egyetlen hónap 1926 óta, amikor negatív átlagos hozamot produkált.

Az iráni háború eszkalációja a nyersolajárakat is felhajtotta, ami tovább súlyosbította az inflációs félelmeket, mindössze néhány nappal azután, hogy Kevin Warsh, az amerikai Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy az áremelkedést visszaállítja a központi bank célértékéhez.