Rendkívüli: szabadesésben a forint, szabadulnak tőle a befektetők – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza
Nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre semmi nem tudja megállítani a forint esését. Egész nap rossz hangulat jellemezte a pénz-és tőkepiacokat, kedd este azonban fokozódott a pánik. Fél 10 körül egy euróért 368,6 forintot adtak a devizapiacon, ami ma már több mint egy százalékos gyengülést jelent. Ez ráadásul közel négy hónapos negatív rekord. Utoljára még az áprilisi 12-i választás előtt láttunk ennél gyengébb árfolyamot, ami azt is jelenti, hogy a Tisza megválasztása óta nem volt ilyen rossz állapotban a hazai deviza.
Rendkívüli: szabadesésben a forint, szabadulnak tőle a befektetők – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza
Jelenleg a befektetőket a közel-keleti háború eszkalációja és az inflációs félelmek erősödése aggasztja, ami a globális kötvényhozamok emelkedésében csapódik le.
A japán 10 éves állampapír hozama 1996 óta először lépte át a 3 százalékot. A brit hitelfelvételi költségek pedig 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedtek.
A Reuters esti elemzésében azt írta, hogy az amerikai részvények kedden is folytatták esésüket, miután a globális kötvényeladások elmélyültek, és a nyersolajárak ismét emelkedni kezdtek, miközben halványultak a remények az Iránnal vívott amerikai-izraeli háború rövid távú megoldására.
Mindhárom főbb amerikai részvényindex csökkenéssel kezdte az új hónapot, a közel-keleti fokozódó ellenségeskedés felhajtja az olajárakat. A globális államadósság-hozamok többéves csúcsokra emelkedtek, mivel a piacok egyre inkább arra fogadtak, hogy a központi bankoknak fel kell gyorsítaniuk a kamatemelést.
Az amerikai államkötvények hozama továbbra is emelkedett, miután hétfőn elérte a 19 hónapos csúcsot. A szezonális gyengülés szintén befolyásolhatja a befektetői hangulatot. A Fisher Investments szerint, amely a Finaeon adataira hivatkozott, szeptember az egyetlen hónap 1926 óta, amikor negatív átlagos hozamot produkált.
Az iráni háború eszkalációja a nyersolajárakat is felhajtotta, ami tovább súlyosbította az inflációs félelmeket, mindössze néhány nappal azután, hogy Kevin Warsh, az amerikai Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy az áremelkedést visszaállítja a központi bank célértékéhez.
A pénzügyi piacok 68,2 sázalékos valószínűséggel árazzák be, hogy a Fed a következő hónapban tartandó kamatdöntő ülés végén 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, szemben az egy héttel ezelőtti 39,6 százalékkal.
Hiába az RRF mérföldkövek teljesítése, az sem mentette meg a forintot
A hazai fizetőeszköz kisebb erősödéssel indította a napot, az optimizmus azonban hamar elillant, miután az iráni háborús feszültségek éleződése nyomán tovább drágultak az energiahordozók.
- Az európai TTF földgáz ára 2,6 százalékkal három és féléves csúcsra, 71 euró fölé drágult megawattóránként.
- A Brent ára pedig egészen 95 dollárig emelkedett hordónként
A mai forintgyengülés annak fényében csalódás, hogy a Tisza-kormány több képviselője is hétfőn bejelentette, hogy szabad az út a 10 milliárd eurós uniós forrás előtt, emiatt okkal lehetett várni, hogy ez megtámogatja majd a forintot. Ennek először volt jele, azonban hamar kiderült, hogy átmeneti az erősödés, így már hétfőn ismét lefordult a forint kurzusa, és kedd délelőtt pedig nem tudott kijönni a hazai fizetőeszköz a dugóhúzóból.
Tekintettel arra, hogy néhány órára vagyunk a határidőtől, ha valamiféle olyan probléma lenne, hogy valamelyik feltételt nem sikerül teljesíteni, akkor annak szerintem már lenne valamilyen érzékelhető piaci hatása
– mondta Virovácz Péter még hétfőn. Az ING Bank elemzője azt tette hozzá, hogy a forint és az állampapírpiac mozgása alapján jelenleg nem látszik, hogy a befektetők jelentős valószínűséget adnának egy kedvezőtlen RRF-forgatókönyvnek. „Azt gondolom, hogy látnánk egy forintgyengülést, látnánk egy hozamemelkedést, ha ezt a piac komoly valószínűségű eseménynek tekintené” – adott értékelést a vezető elemző. Szerinte a kedvezőtlen forgatkönyv egy alacsony bekövetkezési valószínűségű esemény, ám éppen ezért „nagy kilengéseket okozhatna, ha mégis bekövetkezne.”
„Valószínűtlennek tartom, hogy egy utolsó pillanatban felmerülő probléma miatt csúszna a kormány. Még akkor is, ha van olyan kérdés, amit esetleg nem sikerül teljesíteni, vélhetően azt a gyakorlatban valószínűleg meg lehet úgy oldani, hogy végül ne legyen ebből probléma” – fogalmazott lapunknak. Szerinte az igazi próbatétel a kormány előtt a szeptember végi határidő teljesítése lesz, akkorra derül ki, hogy hogy sikerül-e minden olyan projektet összeszedni, amelyekkel maradéktalanul elhozható az összes RRF-pénz.
Az Erste stratégái szerint a hét elején a külső környezetet elsősorban az amerikai–iráni feszültség újbóli erősödése és a 90 dollár fölé emelkedő Brent rontotta. Ezzel szemben támogató tényezőt jelentett a kormányzati bejelentés, hogy Magyarország teljesítette a mintegy 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás lehívásához szükséges mérföldköveket, ami javíthatja a külső finanszírozási és költségvetési megítélést, miközben a dollár hétfői, nap végi gyengülése is enyhítette a feltörekvő devizákra nehezedő nyomást – írták keddi jegyzetükben.
A dollárral szemben a forint még nagyobbat gyengült, az esti órákban 318 forintot adtak egy dollárért a devizapiacon.