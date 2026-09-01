Deviza
EUR/HUF368,46 +0,88% USD/HUF317,86 +1,11% GBP/HUF429,55 +0,86% CHF/HUF391,7 +0,71% PLN/HUF85,01 +0,77% RON/HUF70,09 +0,9% CZK/HUF15,23 +0,68% EUR/HUF368,46 +0,88% USD/HUF317,86 +1,11% GBP/HUF429,55 +0,86% CHF/HUF391,7 +0,71% PLN/HUF85,01 +0,77% RON/HUF70,09 +0,9% CZK/HUF15,23 +0,68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forint
tisza
devizapiac
euró

Rendkívüli: szabadesésben a forint, szabadulnak tőle a befektetők – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre csúnyább, ami a devizapiacon történik. Kedd este egy euróért 368,4 forintot adtak a bankközi devizapiacon. Ez új, közel négy hónapos negatív rekordot jelent, az április 12-i választás óta nem volt ennyire lent az árfolyam.
Járdi Roland
2026.09.01, 21:18
Frissítve: 2026.09.01, 21:54

Nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre semmi nem tudja megállítani a forint esését. Egész nap rossz hangulat jellemezte a pénz-és tőkepiacokat, kedd este azonban fokozódott a pánik. Fél 10 körül egy euróért 368,6 forintot adtak a devizapiacon, ami ma már több mint egy százalékos gyengülést jelent. Ez ráadásul közel négy hónapos negatív rekord. Utoljára még az áprilisi 12-i választás előtt láttunk ennél gyengébb árfolyamot, ami azt is jelenti, hogy a Tisza megválasztása óta nem volt ilyen rossz állapotban a hazai deviza.

forint
Rendkívüli: szabadesésben a forint, újabb ellenállás esett el – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza Fotó: sweet_tomato

Rendkívüli: szabadesésben a forint, szabadulnak tőle a befektetők – a Tisza megválasztása óta nem volt ennyire rossz állapotban a hazai deviza

Jelenleg a befektetőket a közel-keleti háború eszkalációja és az inflációs félelmek erősödése aggasztja, ami a globális kötvényhozamok emelkedésében csapódik le.

A japán 10 éves állampapír hozama 1996 óta először lépte át a 3 százalékot. A brit hitelfelvételi költségek pedig 2008 óta a legmagasabb szintre emelkedtek.

A Reuters esti elemzésében azt írta, hogy az amerikai részvények kedden is folytatták esésüket, miután a globális kötvényeladások elmélyültek, és a nyersolajárak ismét emelkedni kezdtek, miközben halványultak a remények az Iránnal vívott amerikai-izraeli háború rövid távú megoldására.

Mindhárom főbb amerikai részvényindex csökkenéssel kezdte az új hónapot, a közel-keleti fokozódó ellenségeskedés felhajtja az olajárakat. A globális államadósság-hozamok többéves csúcsokra emelkedtek, mivel a piacok egyre inkább arra fogadtak, hogy a központi bankoknak fel kell gyorsítaniuk a kamatemelést.

Az amerikai államkötvények hozama továbbra is emelkedett, miután hétfőn elérte a 19 hónapos csúcsot. A szezonális gyengülés szintén befolyásolhatja a befektetői hangulatot. A Fisher Investments szerint, amely a Finaeon adataira hivatkozott, szeptember az egyetlen hónap 1926 óta, amikor negatív átlagos hozamot produkált.

Az iráni háború eszkalációja a nyersolajárakat is felhajtotta, ami tovább súlyosbította az inflációs félelmeket, mindössze néhány nappal azután, hogy Kevin Warsh, az amerikai Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy az áremelkedést visszaállítja a központi bank célértékéhez.

A pénzügyi piacok 68,2 sázalékos valószínűséggel árazzák be, hogy a Fed a következő hónapban tartandó kamatdöntő ülés végén 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, szemben az egy héttel ezelőtti 39,6 százalékkal.

Hiába az RRF mérföldkövek teljesítése, az sem mentette meg a forintot

A hazai fizetőeszköz kisebb erősödéssel indította a napot, az optimizmus azonban hamar elillant, miután az iráni háborús feszültségek éleződése nyomán tovább drágultak az energiahordozók.

  1. Az európai TTF földgáz ára 2,6 százalékkal három és féléves csúcsra, 71 euró fölé drágult megawattóránként. 
  2. A Brent ára pedig egészen 95 dollárig emelkedett hordónként

A mai forintgyengülés annak fényében csalódás, hogy a Tisza-kormány több képviselője is hétfőn bejelentette, hogy szabad az út a 10 milliárd eurós uniós forrás előtt, emiatt okkal lehetett várni, hogy ez megtámogatja majd a forintot. Ennek először volt jele, azonban hamar kiderült, hogy átmeneti az erősödés, így már hétfőn ismét lefordult a forint kurzusa, és kedd délelőtt pedig nem tudott kijönni a hazai fizetőeszköz a dugóhúzóból.  

Tekintettel arra, hogy néhány órára vagyunk a határidőtől, ha valamiféle olyan probléma lenne, hogy valamelyik feltételt nem sikerül teljesíteni, akkor annak szerintem már lenne valamilyen érzékelhető piaci hatása

 mondta Virovácz Péter még hétfőn. Az ING Bank elemzője azt tette hozzá, hogy a forint és az állampapírpiac mozgása alapján jelenleg nem látszik, hogy a befektetők jelentős valószínűséget adnának egy kedvezőtlen RRF-forgatókönyvnek. „Azt gondolom, hogy látnánk egy forintgyengülést, látnánk egy hozamemelkedést, ha ezt a piac komoly valószínűségű eseménynek tekintené” – adott értékelést a vezető elemző. Szerinte a kedvezőtlen forgatkönyv egy alacsony bekövetkezési valószínűségű esemény, ám éppen ezért „nagy kilengéseket okozhatna, ha mégis bekövetkezne.” 

„Valószínűtlennek tartom, hogy egy utolsó pillanatban felmerülő probléma miatt csúszna a kormány. Még akkor is, ha van olyan kérdés, amit esetleg nem sikerül teljesíteni, vélhetően azt a gyakorlatban valószínűleg meg lehet úgy oldani, hogy végül ne legyen ebből probléma” – fogalmazott lapunknak. Szerinte az igazi próbatétel a kormány előtt a szeptember végi határidő teljesítése lesz, akkorra derül ki, hogy hogy sikerül-e minden olyan projektet összeszedni, amelyekkel maradéktalanul elhozható az összes RRF-pénz.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az Erste stratégái szerint a hét elején a külső környezetet elsősorban az amerikai–iráni feszültség újbóli erősödése és a 90 dollár fölé emelkedő Brent rontotta. Ezzel szemben támogató tényezőt jelentett a kormányzati bejelentés, hogy Magyarország teljesítette a mintegy 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás lehívásához szükséges mérföldköveket, ami javíthatja a külső finanszírozási és költségvetési megítélést, miközben a dollár hétfői, nap végi gyengülése is enyhítette a feltörekvő devizákra nehezedő nyomást – írták keddi jegyzetükben.

A dollárral szemben a forint még nagyobbat gyengült, az esti órákban 318 forintot adtak egy dollárért a devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

 

 

 



 


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu