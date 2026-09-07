Tanácstalan a forint, keresi még az irányt – nem sok jót jelent, hogy egyre közelebb a 100 dolláros olajár
Kisebb csökkenéssel indították a hétfpi kereskedést az európai piacok, a befektetők az amerikai-iráni háború újabb eszkalciója miatt óvatosak. Az elhúzódó konfliktus miatt ismét közelít a 100 dollárhoz az olajár. A forint hullámzik hétfő reggel.
Visszafogott mozgásokkal kezdődött a hét kontinensünk tőzsdéin, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalék körüli csökkenést mutatott a kereskedés indulását követően.
Itthon 0,2 százalékkal fordult le a BUX index fél órával a nyitás után. A pesti tőzsde fő indexe ezzel 147 500 pont alá került. A magyar nagypapírok közül
- az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 44 770 forintra ereszkedett,
- a Richter egy száalékkal 12 690 forintra esett,
- a Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2612 forinra csökkent.
- A Mol ugyanakkor egyedüli blue chipként fél százalékkal tudott erősödni, 4978 forintra.
Az olajrészvény felülteljesítése mögött az olajpiaci jegyzések emelkedése áll, amit a tovább mérgesedő közel-keleti háború okozott. Az amerikaiak újabb támadásokat hajtottak végre iráni célpontok ellen, miközben Washington a gazdasági szinkciókon is szigorított.
A Brent típusú északi-tengeri olajfajtahordónkénti ára erre 0,9 százalékos emelkedéssel reagált, a jegyzés már 97 dollár felett jár. Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára 92 dollár közelébe erősödött.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az Equilor kommentárja szerint a piac egyelőre nem árazza Irán teljes exportkiesését, vagy a szoros teljes lezárását. A következő veszélyes eszkalációs lépcső a Hárg-szigeti olajterminál vagy más öbölbeli exportinfrastruktúra megtámadása lenne, ami gyorsan 100 dollár fölé emelhetné a Brent árfolyamát. Rövid távon egy elhúzódó, hajózásra és olajexportra összpontosító konfliktus valószínűbb, mint a gyors diplomáciai rendezés.
A Goldman Sachs friss elemzésében viszont már arról ír, hogy az olaj ára 120 dollárra ugorhat, amelnnyiben fokozódnak az olajszállítókat érő támadások a Hormuzi-szorosban.
A bizonytalan piaci környezetben a forint sem találja az irányt, a hazai fizetőeszköz hullámzással indította a hetet.
Az euró jegyzése 362 és 362,8 forint között mozgott háromnegyed tízig, több alkalommal is 363-as szint közelébe szúrt fel a kurzus, ahonnan gyors visszaereszkedés következett. Cikkünk írásakor 362,7 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest is csupán kisebb elmozdulás látható, a kerezstárfolyam 0,04 százalékkal 312,2 frintra emelkedett.
A régiós devizákhoz képest stabil a forint: a cseh korona és a lengyel zloty is csupán egy hajszálnyival kerül kevesebbe.