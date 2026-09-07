Tanácstalan a forint, keresi még az irányt – nem sok jót jelent, hogy egyre közelebb a 100 dolláros olajár

Kisebb csökkenéssel indították a hétfpi kereskedést az európai piacok, a befektetők az amerikai-iráni háború újabb eszkalciója miatt óvatosak. Az elhúzódó konfliktus miatt ismét közelít a 100 dollárhoz az olajár. A forint hullámzik hétfő reggel.

Nem találja az irányt hétfő délelőtt a forint, az olaj ára közben vészesen közelít a 100 dollárhoz / Fotó: Tibor Koska

Visszafogott mozgásokkal kezdődött a hét kontinensünk tőzsdéin, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalék körüli csökkenést mutatott a kereskedés indulását követően.

Itthon 0,2 százalékkal fordult le a BUX index fél órával a nyitás után. A pesti tőzsde fő indexe ezzel 147 500 pont alá került. A magyar nagypapírok közül

az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 44 770 forintra ereszkedett,

a Richter egy száalékkal 12 690 forintra esett,

a Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2612 forinra csökkent.

A Mol ugyanakkor egyedüli blue chipként fél százalékkal tudott erősödni, 4978 forintra.

Az olajrészvény felülteljesítése mögött az olajpiaci jegyzések emelkedése áll, amit a tovább mérgesedő közel-keleti háború okozott. Az amerikaiak újabb támadásokat hajtottak végre iráni célpontok ellen, miközben Washington a gazdasági szinkciókon is szigorított.