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Tanácstalan a forint, keresi még az irányt – nem sok jót jelent, hogy egyre közelebb a 100 dolláros olajár

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Kisebb csökkenéssel indították a hétfői kereskedést az európai tőzsdék. A BUX index is lefordult, a Mol viszont az olajárak emelkedése következtében felültejesít. A Brent jegyzése szűk három egységgel jár már csupán a 100 dolláros lélektani szint alatt. A forint piacán csapkodó a kereskedés.
K. T.
2026.09.07, 09:55
Frissítve: 2026.09.07, 10:35

Kisebb csökkenéssel indították a hétfpi kereskedést az európai piacok, a befektetők az amerikai-iráni háború újabb eszkalciója miatt óvatosak. Az elhúzódó konfliktus miatt ismét közelít a 100 dollárhoz az olajár. A forint hullámzik hétfő reggel.

forint, olaj
Nem találja az irányt hétfő délelőtt a forint, az olaj ára közben vészesen közelít a 100 dollárhoz / Fotó: Tibor Koska

Visszafogott mozgásokkal kezdődött a hét kontinensünk tőzsdéin, a meghatározó nyugati indexek közül a londoni FTSE 100, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 is 0,1 százalék körüli csökkenést mutatott a kereskedés indulását követően.

Itthon 0,2 százalékkal fordult le a BUX index fél órával a nyitás után. A pesti tőzsde fő indexe ezzel 147 500 pont alá került. A magyar nagypapírok közül

  •  az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 44 770 forintra ereszkedett, 
  • a Richter egy száalékkal 12 690 forintra esett, 
  • a Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2612 forinra csökkent. 
  • A Mol ugyanakkor egyedüli blue chipként fél százalékkal tudott erősödni, 4978 forintra.

Az olajrészvény felülteljesítése mögött az olajpiaci jegyzések emelkedése áll, amit a tovább mérgesedő közel-keleti háború okozott. Az amerikaiak újabb támadásokat hajtottak végre iráni célpontok ellen, miközben Washington a gazdasági szinkciókon is szigorított.

 MOL részvény
MOL részvény13:20:22
Árfolyam: 4 980 HUF +28 / +0,56 %
Forgalom: 408 852 811 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Brent típusú északi-tengeri olajfajtahordónkénti ára erre 0,9 százalékos emelkedéssel reagált, a jegyzés már 97 dollár felett jár. Az amerikai kontinensen irányadó WTI ára 92 dollár közelébe erősödött.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az Equilor kommentárja szerint a piac egyelőre nem árazza Irán teljes exportkiesését, vagy a szoros teljes lezárását. A következő veszélyes eszkalációs lépcső a Hárg-szigeti olajterminál vagy más öbölbeli exportinfrastruktúra megtámadása lenne, ami gyorsan 100 dollár fölé emelhetné a Brent árfolyamát. Rövid távon egy elhúzódó, hajózásra és olajexportra összpontosító konfliktus valószínűbb, mint a gyors diplomáciai rendezés.

A Goldman Sachs friss elemzésében viszont már arról ír, hogy az olaj ára 120 dollárra ugorhat, amelnnyiben fokozódnak az olajszállítókat érő támadások a Hormuzi-szorosban.

A bizonytalan piaci környezetben a forint sem találja az irányt, a hazai fizetőeszköz hullámzással indította a hetet.

EUR / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése 362 és 362,8 forint között mozgott háromnegyed tízig, több alkalommal is 363-as szint közelébe szúrt fel a kurzus, ahonnan gyors visszaereszkedés következett. Cikkünk írásakor 362,7 forintot kérnek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.

USD / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest is csupán kisebb elmozdulás látható, a kerezstárfolyam 0,04 százalékkal 312,2 frintra emelkedett.

A régiós devizákhoz képest stabil a forint: a cseh korona és a lengyel zloty is csupán egy hajszálnyival kerül kevesebbe.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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