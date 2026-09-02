Visszatáncolt a forint a szakadék széléről, de nem múlt el a veszély

Egyre aggasztóbban alakulnak az európai földgázárak, a tegnapi 71 eurós szintről 73,4 euró magasságáig emelkedett egy megawattóra ára a holland gáztőzsdén. Ezen a szinten 2022 decembere óta nem járt az energiahordozó árazása.

A földgáz ára a holland gáztőzsdén az utóbbi 12 hónapban (euró/MWh) / Forrás: Trading Economics

Nem akar csillapulni az iráni háború, s az európai gáztárolók töltöttsége is messze átlag alatti. Rossz belegondolni, ennek milyen következményei lehetnek, ha teljes erőből köszön be decembertől tél tábornok.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára eközben a tegnapi rali után valamelyest kiengedett, s 0,4 százalékkal 94,3 dollárig ereszkedett vissza.

A forint pedig meglehetősen érzékenyen reagál az energia drágulására, míg a menedékeszközként is funkcionáló amerikai dollár inkább erősödik a feszültségek eszkalálódására. Az erős dollár pedig az álmoskönyv szerint gyenge forintot jelent.

Egyelőre azonban inkább az euró erősödik, bár nagy a csapkodás a devizapárban. Utoljára 1,1596-on állt az euró-dollár keresztárfolyam.