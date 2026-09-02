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Visszatáncolt a forint a szakadék széléről, de nem múlt el a veszély

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Korrigált a forint, de nem tört meg a gyengülő trend, csúcson a földgáz ára. A vártnál rosszabb amerikai foglalkoztatási adatok enyhülést hoztak devizafronton, de több érv is a dollár mellett szól, ami rendre a forinterő ellen hat.
Murányi Ernő
2026.09.02, 16:55

Nagyot korrigált a forint szerda délutánra, miután délelőtt még a 371,38 euró-forintos mélypontot is megjárta, majd enyhült a nyomás és visszatért 370 forint alá a devizapár.

Hungarian,Banknotes,(20000,Forint),Ferenc,Deák forint
Visszatáncolt a forint a szakadék széléről, de nem múlt el a veszély / Fotó: Tibor Koska

Keményen küzd a forint

Négy óra előtt pedig már 367,55 forinton jegyezték az eurót, ami persze még mindig jóval gyengébb forintot jelent annál, amit az utóbbi időben megszokhattunk.

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Hasonlóképpen alakult a dollár-forint is, hiszen a zöldhasú árfolyama kora délelőtt 321 forint közelébe lőtt ki, majd onnan vette lefelé az irányt, momentán 316,94-nél jár a kurzus.

USD / HUF árfolyam
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Egyre aggasztóbban alakulnak az európai földgázárak, a tegnapi 71 eurós szintről 73,4 euró magasságáig emelkedett egy megawattóra ára a holland gáztőzsdén. Ezen a szinten 2022 decembere óta nem járt az energiahordozó árazása.

A földgáz ára a holland gáztőzsdén az utóbbi 12 hónapban (euró/MWh) / Forrás: Trading Economics

Nem akar csillapulni az iráni háború, s az európai gáztárolók töltöttsége is messze átlag alatti. Rossz belegondolni, ennek milyen következményei lehetnek, ha teljes erőből köszön be decembertől tél tábornok.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára eközben a tegnapi rali után valamelyest kiengedett, s 0,4 százalékkal 94,3 dollárig ereszkedett vissza.

A forint pedig meglehetősen érzékenyen reagál az energia drágulására, míg a menedékeszközként is funkcionáló amerikai dollár inkább erősödik a feszültségek eszkalálódására. Az erős dollár pedig az álmoskönyv szerint gyenge forintot jelent.

Egyelőre azonban inkább az euró erősödik, bár nagy a csapkodás a devizapárban. Utoljára 1,1596-on állt az euró-dollár keresztárfolyam.

EUR / USD árfolyam
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A dollár mellett szólnak az érvek

Az ADP foglalkoztatási adatai szerint ugyanis az amerikai magánszektorban augusztusban 38 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami elmarad a piac által várt 47 ezeres növekedéstől és a felfelé módosított júliusi 46 ezeres emelkedéstől is, ami a Fed alapkamatemelése ellen hat. Csökkent némileg az amerikai kincstárjegyek hozama is szerdán az egész hozamgörbe mentén, ám továbbra is a közelmúltbeli csúcsok közelében maradt.

A kilátások azonban továbbra is a dollár mellett szólnak, mivel az általános vélemény szerint a Fed már szeptemberben emelheti a kamatlábakat. 

Kevin Warsh, a Fed elnöke a múlt heti Jackson Hole-i szimpóziumon kemény álláspontot foglalt el az inflációval kapcsolatban. A CME FedWatch szerint a szeptember 15–16-i ülésen történő kamatemelés valószínűsége körülbelül 70 százalékon áll, szemben a egy héttel ezelőtti 36 százalékkal.

Az Egyesült Államok és Irán között fokozódó ellenségeskedés szintén támogatja a dollárt, miközben gyengíti az eurót. A legutóbbi támadások sorozata felhajtotta az olajárakat, tovább táplálva az inflációs aggodalmakat, és erősítve azokat a várakozásokat, hogy a főbb központi bankok hosszabb ideig tarthatnak ki a szigorú monetáris politika mellett.

Az EKB is kamatot emelhet

Az euró mellett szól ugyanakkor, hogy a piacok szerint az Európai Központi Bank is szeptember 9–10-i ülésén 25 bázisponttal, 2,50 százalékra emeli betéti kamatlábát, ami az idei második kamatemelést jelentené. 

Az euróövezet augusztusi előzetes inflációs adatai szerint a harmonizált fogyasztói árindex az előző évi 2,9 százalékról 3,3 százalékra gyorsult, ami tovább erősíti a újabb kamatemelés mellett szóló érveket. 

Az utolsó szót persze még nem mondták ki. A döntést alakíthatja még az euróövezet csütörtökön megjelenő termelői árindexe, és a péntekre várt kiskereskedelmi adatok sem közömbösek.

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