Húsz éve nem történt ilyen, már európai háborúról beszélnek: vérre menő harc lesz, nem maradt több ideje a kontinensnek

Az európai földgáztárolók az utóbbi közel húsz év egyik legalacsonyabb töltöttségi szintjével készülnek a télre, miközben a globális LNG-piacon egyre élesebb verseny bontakozik ki az európai és az ázsiai vásárlók között – írja az Oilprice.com.

Brutális télre készülhet Európa, mélyponton a gáztárolók töltöttsége / Fotó: Hans Lucas via AFP

Gázháború fenyegeti Európát

A portál szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a közel-keleti konfliktus következtében a katari LNG-export jelentős része továbbra sem jut el a világpiacra, mivel a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás az iráni-amerikai háború miatt akadályokba ütközik. Ez jelentősen szűkíti a rendelkezésre álló globális kínálatot, miközben a kereslet mind Európában, mind Ázsiában magas.

Az elemzők szerint fennáll a veszély, hogy a közelgő téli szezonban globális „gázháború” alakul ki a rendelkezésre álló LNG-mennyiségekért.

A helyzet kritikussá válhat, ha az északi féltekén hidegebb tél következik, ami jelentősen növelné a fűtési célú földgázfelhasználást.

Az európai országok jelenleg egyszerre kénytelenek feltölteni a viszonylag üres tárolóikat és biztosítani az aktuális energiaellátást, miközben a világpiacon korlátozott mennyiségű szabad LNG-rakomány érhető el.

Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg körülbelül 66 százalékos, ami ebben az időszakban rendkívül alacsony szintnek számít, és jelentősen elmarad a 80 százalékot elérő ötéves átlagtól.

A Bloomberg számításai szerint Európának a jelenlegi árak mellett még több mint 8,1 milliárd dollár értékű földgázt kellene vásárolnia ahhoz, hogy legalább a legalacsonyabb, 75 százalékos tárolási célértéket elérje a téli időszak előtt.

Ez brutális beszerzési kényszert jelent az európai vásárlók számára, miközben az árak történelmi összevetésben már most is nagyon magas szinten mozognak.

A piacot emellett tovább feszíti, hogy a nyári hőhullámok miatt megnőtt az áramtermeléshez szükséges gázkereslet, miközben a globális LNG-kínálat szűkült. Ennek eredményeként az európai gázárak három és fél éves csúcsra emelkedtek, jelenleg már 73 euróba kerül egy megawattóra.

A földgáz jegyzése a holland gáztőzsdén az elmúlt évben (euró/megawattóra) / Forrás: Trading Economics

Európa nem várhat ki tovább

Az egekbe szökő árak ráadásul olyan piaci szerkezetet alakítottak ki, amely nem ösztönzi a kereskedőket és fogyasztókat a tárolók feltöltésére, mivel a rövid távú árak magasabbak a későbbi lejáratoknál.

Európa azonban nem engedheti meg magának a kivárást, ezért várhatóan továbbra is agresszíven fog versenyezni az LNG-szállítmányokért.

A jelenlegi helyzetben az LNG-értékesítők számára Európa kedvezőbb piac, mint Ázsia, ezért a rövid távú szabad szállítmányok nagyobb arányban érkezhetnek az európai piacokra.

Az ING elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a téli időszak közeledtével ismét kiéleződhet a verseny a két kontinens között.

Ha a katari LNG-kínálat az év végéig továbbra is javarészt kiesik a piacról, akkor Európának és Ázsiának egyaránt magasabb árakkal és potenciális ellátási kockázatokkal kell szembenéznie.