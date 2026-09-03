Húsz éve nem történt ilyen, már európai háborúról beszélnek: vérre menő harc lesz, nem maradt több ideje a kontinensnek
Az európai földgáztárolók az utóbbi közel húsz év egyik legalacsonyabb töltöttségi szintjével készülnek a télre, miközben a globális LNG-piacon egyre élesebb verseny bontakozik ki az európai és az ázsiai vásárlók között – írja az Oilprice.com.
Gázháború fenyegeti Európát
A portál szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a közel-keleti konfliktus következtében a katari LNG-export jelentős része továbbra sem jut el a világpiacra, mivel a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás az iráni-amerikai háború miatt akadályokba ütközik. Ez jelentősen szűkíti a rendelkezésre álló globális kínálatot, miközben a kereslet mind Európában, mind Ázsiában magas.
Az elemzők szerint fennáll a veszély, hogy a közelgő téli szezonban globális „gázháború” alakul ki a rendelkezésre álló LNG-mennyiségekért.
A helyzet kritikussá válhat, ha az északi féltekén hidegebb tél következik, ami jelentősen növelné a fűtési célú földgázfelhasználást.
Az európai országok jelenleg egyszerre kénytelenek feltölteni a viszonylag üres tárolóikat és biztosítani az aktuális energiaellátást, miközben a világpiacon korlátozott mennyiségű szabad LNG-rakomány érhető el.
Az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg körülbelül 66 százalékos, ami ebben az időszakban rendkívül alacsony szintnek számít, és jelentősen elmarad a 80 százalékot elérő ötéves átlagtól.
A Bloomberg számításai szerint Európának a jelenlegi árak mellett még több mint 8,1 milliárd dollár értékű földgázt kellene vásárolnia ahhoz, hogy legalább a legalacsonyabb, 75 százalékos tárolási célértéket elérje a téli időszak előtt.
Ez brutális beszerzési kényszert jelent az európai vásárlók számára, miközben az árak történelmi összevetésben már most is nagyon magas szinten mozognak.
A piacot emellett tovább feszíti, hogy a nyári hőhullámok miatt megnőtt az áramtermeléshez szükséges gázkereslet, miközben a globális LNG-kínálat szűkült. Ennek eredményeként az európai gázárak három és fél éves csúcsra emelkedtek, jelenleg már 73 euróba kerül egy megawattóra.
Európa nem várhat ki tovább
Az egekbe szökő árak ráadásul olyan piaci szerkezetet alakítottak ki, amely nem ösztönzi a kereskedőket és fogyasztókat a tárolók feltöltésére, mivel a rövid távú árak magasabbak a későbbi lejáratoknál.
Európa azonban nem engedheti meg magának a kivárást, ezért várhatóan továbbra is agresszíven fog versenyezni az LNG-szállítmányokért.
A jelenlegi helyzetben az LNG-értékesítők számára Európa kedvezőbb piac, mint Ázsia, ezért a rövid távú szabad szállítmányok nagyobb arányban érkezhetnek az európai piacokra.
Az ING elemzői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a téli időszak közeledtével ismét kiéleződhet a verseny a két kontinens között.
Ha a katari LNG-kínálat az év végéig továbbra is javarészt kiesik a piacról, akkor Európának és Ázsiának egyaránt magasabb árakkal és potenciális ellátási kockázatokkal kell szembenéznie.
Európa tehát az alacsony gáztárolói szintek, a közel-keleti geopolitikai feszültségek és a szűkülő LNG-kínálat miatt rendkívül sérülékeny helyzetbe került a tél beállta előtt.
A kontinensnek jelentős mennyiségű földgázt kell még beszereznie, miközben Ázsiával versenyez ugyanazon korlátozott LNG-forrásokért. Ez a helyzet magas energiaárakat, fokozott piaci volatilitást és adott esetben ellátásbiztonsági kockázatokat vetít előre a következő hónapokra.