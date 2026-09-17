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tőzsde
tulajdonos
BDPST
Tiborcz István
Gránit Bank

Tovább csökkent Tiborcz István befolyása a Gránit Bankban – más szállt be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Fafner Capital 20,48 százalékos tulajdonrészt szerzett a pénzintézetben. Tovább bővül a Gránit Bank hazai szakmai befektetői köre.
K. T.
2026.09.17, 15:14
Frissítve: 2026.09.17, 15:35

A BDPST Group megállapodást kötött a Fafner Capital Kft.-vel a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről – jelentette be csütörtök délután kiadott közleményében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó csoport. 

Gránit Bank, tulajodnos
Változik a Gránit Bank tulajdonosi köre / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A tranzakció lezárását követően a Fafner Capital Kft. 20,48 százalékos tulajdoni hányaddal és 30,22 százalékos szavazati aránnyal rendelkezik majd a bankban. A Fafner Capital Kft. a Stark Capital Zrt. tulajdonában áll, amely Dr. Erős János György bankár érdekeltsége.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének további diverzifikálása, valamint újabb, jelentős bankpiaci tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető bevonása. A mostani és a szeptember 10-én bejelentett tranzakciók lezárását követően megszűnik a BDPST Group Gránit Bank feletti többségi befolyása. 

 A BDPST Group kisebbségi részvényesként ugyanakkor változatlanul elkötelezett a Gránit Bank hosszú távú növekedési stratégiája mellett.

A tranzakció lezárására a szükséges felügyeleti és hatósági engedélyek, így különösen a Magyar Nemzeti Bank engedélyének megszerzését követően kerülhet sor.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST szeptember 10-én megállapodást kötött az FZS Mag Investment Kft.-vel és két vele összehangoltan eljáró hazai befektető társasággal a Gránit Bank összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedés eladásáról. Az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket egyaránt érint. Az FZS Mag Investment Kft. a MagNet Bankban is tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező Fáy Zsolthoz kötődik.

 GRANIT részvény
GRANIT részvény16:50:53
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Forgalom: 14 979 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Gránit Bank részvényei 8300 forinton oldalaztak csütörtök délután, az év eleje óta 34 százalékkal apadt a pénzintézet tőzsdei értéke.

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