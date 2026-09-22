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GTA VI: az évtized legnagyobb dobása érkezik az ősszel – megérte a várakozás?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az év, vagy akár az évtized legnagyobb dobását is hozhatja ősszel a Take-Two Interactive Software a videójátékok piacán. A vállalat által birtokolt Rockstar Games stúdió november 19-én adja ki a Grand Theft Auto (GTA) sorozat következő, hatodik generációját. A rajongók tizenhárom éve várják az új kiadást, melynek a premierét többször is elhalasztották az elmúlt években, így óriási várakozás övezi a játék megjelenését.
Dina Dániel, az MBH Befektetési Bank junior részvénypiaci elemzője
2026.09.22, 06:59

A GTA VI teljes fejlesztési költsége, amely mindent, még a marketing költségeket is tartalmazza, elérheti a 2 milliárd dollárt. Igaz, hogy a teljes fejlesztés megközelítőleg 12 évig tartott, míg az aktív fejlesztés valahol 2018 környékén kezdődhetett meg, így ez a tétel ezen időszakra eloszlik, de ez megközelítőleg 7-8 szorosa a GTA V teljes fejlesztési költségének. Hogy érzékelni tudjuk a ráfordítások drasztikus mértékét, érdemes másfajta összehasonlítást is alkalmazni. A világszinten rekordokat döntő és óriási népszerűségnek örvendő Bosszúállók franchise záró film két része – a Végtelen háború és a Végjáték – együttesen került megközelítőleg 1 milliárd dollárba, amivel az egyik legnagyobb költségvetésű produkciónak számít a filmiparban. A mozik piacán a legnagyobb stúdiók által készített sikervárományos filmek átlagos költségvetése pedig valahol 150-250 millió dollár környékén szokott alakulni. Érezhető tehát, hogy a GTA sorozat legújabb tagjának fejlesztése már a Hollywoodi költségvetési szinteket is jelentősen túlszárnyalja. 

GTA,Photo illustration in Ukraine - 10 Feb 2022
A GTA VI előrendelési kampánya a szórakoztatóipar valaha mért legerősebb nyitását produkálta / Fotó: ZUMAPRESS.com

A GTA VI előrendelési mutatói

A GTA VI előrendelési kampánya a szórakoztatóipar valaha mért legerősebb nyitását produkálta, és az elemzői adatok szerint pusztán az eddig leadott előrendelésekből közel 500 millió dollár közvetlen bevételt generálhat a TTWO számára.  Bár a közösségi médiában korábban elterjedtek olyan pletykák, miszerint a játék már az első napokban átlépte az egymilliárd vagy akár a 3 milliárd dolláros előrendelési álomhatárt, az elemzőcégek és a hivatalos pénzügyi modellek jóval pontosabb és reálisabb képet mutatnak. A digitális piacot követő Sensor Tower és Newzoo legfrissebb adatai alapján a GTA VI előrendelési mutatói jelenleg így alakulnak:

  • Aktuális előrendelési darabszám: a becslések szerint az előrendelések száma világszerte eléri a 4,6 – 4,8 millió példányt. Az előrendelési kedv egy hatalmas, 436 százalékos ugrást mutatott be, miután augusztusban a Netflixen debütált a játék új, részletesebb játékmenet-videója.
  • Becsült tiszta előrendelési bevétel: jelenleg nagyjából 446 – 480 millió dollár, ami a bemutató napjáig vélhetőn megdönti a Cyberpunk 2077 korábbi, 480 millió dolláros rekordját.

A megjelenési hét kilátásai az előrendelések alapján és a Newzoo értékesítési modelljei szerint minden idők legjobb nyitánya lehet. A premier előtti hónapokban regisztrált előrendelések általában a teljes nyitóheti eladások mindössze 5,8 százalékát teszik ki (mivel a felhasználók többsége közvetlenül a megjelenés napján vásárol). Ezt a görbét alapul véve a szakértők az alábbi rekordot döntő számokat vetítik előre: 

  1. Launch-day (Első 24 óra): az elemzők szerint a játék az első napon elérheti a 10-15 millió darabos eladást (az előrendelések aktiválásával együtt), ami azonnali 1-1,5 milliárd dolláros bevételt jelent. 
  2. Megjelenési hét: a Newzoo előrejelzése szerint a GTA VI a megjelenési hete végére globálisan 3,3 milliárd és 5,2 milliárd dollár közötti összbevételt generálhat.

Mindez azt jelenti, hogy akár a megjelenésének első 36-72 órájában megtérülhet a teljes, rekordnak számító fejlesztési költség, valamint az első héten akár 1-3 milliárd dolláros nyereséget is generálhat a vállalatnak. 

Az optimista előrejelzések alapján a GTA VI árbevétele az első értékesítési hét alatt átlépheti az 5 milliárd dollárt, amivel azonnal a második legnagyobb bevételt termelő kiadás lenne a sorozat történetében.

 Viszonyításképpen az eddigi rekorder, a teljes gameing piacot tekintve a GTA V, ami megközelítőleg 10 milliárd dollár bevételt generált 13 év alatt, amibe az online kiadás is beletartozik. A kezdeti értékesítési rohamot természetesen egy kisebb lassulás követheti a GTA VI esetében is, ugyanakkor a megjelenés rendkívül jól időzített, hiszen a karácsonyi vásárlási láz egy újabb fellendülést eredményezhet az értékesítés első hónapjának végére. Ugyanakkor ami a GTA V esetében is rendkívül jól megfigyelhető, hogy az online, multiplayer funkció hozhatja a legnagyobb, éveken át kitartó árbevételt és cashflow-t. A GTA VI online verziójának megjelenésére nincs egyelőre hivatalosan bejelentett dátum, de a pesszimista forgatókönyvek alapján is legkésőbb 2027 folyamán megkezdődhet az értékesítése. Továbbá, ugyan jelentősen csekélyebb pénztermelő hatással, de a PC verzió megjelenése is kedvezően fog hatni az eladási darabszámokra, és így természetesen a bevételekre is.

A fentieknek is köszönhetően a vállalat elemzői megítélése egyértelműen kiemelkedő. Az elmúlt évek során fokozatosan növekedett azon elemzők száma, akik pozitívan viszonyulnak a TTWO részvényéhez, mára a vállalatot követő elemzők 100 százaléka vételi ajánlást fogalmazott meg. Az egy éves elemzői célárfolyam szintén rendkívüli optimizmust mutat, amely a jelenlegi árfolyamhoz mérten 39 százalékos potenciált jelent. 

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