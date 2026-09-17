Ütős receptet kevert a Hell: pokolian erősen teljesít az energiaitalgyártó – szárnyakat kapott a profit

Felpörgött a profittermelés a magyar mellett több európai ország piacán is piacvezető pozícióval rendelkező magyar energiaitalgyártónál 2026 első felében. A Hell emelkedő értékesítési volumen és árbevétel mellett több mint duplázta nyereségét.

Duplázta nyereségét a Hell az első félévben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üdítőitalokat és koffenintartalmú itaokat gyártó társaság az egy évvel korábbinál 5,2 százalékos, 114 milliárd forintos bevételről számolt be csütörtök délután az idei első hat hónapra vonatkozóan, míg az értékesített volumen ennél nagyobb mértékben, 14 százalékkal bővült. A Hell összesen 796 milló darab dobozos italt adott el az időszakban, közel százmillióval többet, mint egy évvel korábban.

Duplázta nyereségét az Európa több országában is piacvezető Hell

A Barabás-fivérek alapította magyar élelmiszeripari óriás üzemi eredménye csaknem 70 százalékkal 14,1 milliárd forintra ugrott, adózás előtti eredménye pedig a pénzügyi műveletek eredményének kedvezőbb alakulásának köszönhetően több mint duplázódott.

Ugyanez elmondható a nettó nyereségre is, amely 117,5 százalékkal 12,1 milliárd forintra pezsdült fel.

A csoport konszolidált mérlegfőösszege 17,1 milliárd forinttal, mintegy 6,1 százalékkal nőtt az előző évi összeghez képest.

Az energiaital piacon

Magyarország mellett

Bulgáriában,

Romániában,

Bosznia-Hercegovinában,

Szlovákiában,

Horvátországban,

Görögországban

és Cipruson is piacvezető

társaságnál összesen 1305-en dolgoztak a félév végén, ez lényegében megegyezik az egy évvel korábbival.

Az energiaitalok globális értékesítése 2025-ben tovább növekedett, az iparág a vezetőség várakozása alapján 2026 és 2027 között tovább bővül. A növekedés a rendelkezésre álló jövedelmek emelkedésének, a sporttevékenységek és az urbanizáció növekedésének tudható be.

A releváns disztribúciós csatornák várható erősödése, amelyeken keresztül ezek a termékek eljutnak a fogyasztóhoz (beleértve az e-kereskedelmet), elősegíti az ágazat értékesítésének növekedését. Az iparágban egyszerre jelenik mega koncentrálódás - a nagy nemzetközi üdítőital cégek növekvő jelenlétével - és a felaprózódás a folyamatos termékinnovációnak köszönhetően. Ez utóbbi a kategóriák közötti határok elmosódását is magával hozza a társaság szerint.