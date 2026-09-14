Előlépnek a fényre a mesterséges intelligencia gigászai: forrónak ígérkezik az ősz a tőzsdéken – rengeteg pénzt szívhatnak fel az ígéretes IPO-sztorik

Izgalmas ősz elé nézhet az elsődleges részvénykibocsátási (IPO) piac, mivel számos vezető mesterséges intelligencia (MI) vállalat és több más szektor jelentős feltörekvő képviselője is megérkezhet a tőzsdére.

Újabb ünnepélyes tőzsdei becsengetések következhetnek, sűrű lehet az őszi IPO-szezon / Fotó: Brendan McDermid / Reuters

Bár augusztusban éves mélypontra esett az elsődleges részvénykibocsátások száma az Egyesült Államokban – múlt hónapban mindössze 16 cég jelent meg a tőzsdéken –, az IPO-piac már nyolc hónap alatt csúcsot döntött. Idén ugyanis már 146 milliárd dollárt gyűjtöttek a tőzsdeparkettre lépett vállalatok részvénykibocsátásaik során.

Igaz ez akkor is, ha ehhez kellett a SpaceX 75 milliárd dolláros giga-IPO-ja, amely önmagában minden korábbi kibocsátási rekordot maga mögé utasított.

Forrónak ígérkezik az ősz az IPO-piacon, az MI mindent vihet

Az őszi szezonban ismét megszaporodhatnak a piaci bevezetések az IPO-kra szakosodott Renaissance Capital szerint, amit a tőzsdefelügyelethez már benyújtott vállalati dokumentációkra, valamint iparág-specifikus tényezőkre alapoz az amerikai befektetési szolgáltató.

Az év hátralevő részében még 40-70 vállalati kibocsátással számol a Renaissance Capital, 2026 egészében így átlépheti a 200-at a tengerentúli IPO-k száma, az ezekből származó forrásbevonás volumene pedig elérheti a 275 milliárd dollárt.

A mesterséges intelligencia infrastruktúra kiépítéséhez szükséges beruházások, valamint az ebből fakadó növekvő finanszírozási igény további ügyleteket fog eredményezni, melyeket az MI-modellfejlesztések éllovasai, az Anthropic és az OpenAI IPO-ja vezet majd. Mindkét vállalat jelezte már, hogy hamarosan tőzsdére lépne.

Az egyesek szerint akár a 2000 milliárd dolláros értékeltséget is megcélzó Anthropic IPO-kérelme ugyan a vállalat kommunikációja alapján még néhány hetet várhat magára, a tőzsdei debütálást októberre valószínűsíti a Renaissance.

Az MI-mellett több más szektor is aktivizálhatja magát, így a fintech, a védelmi ipar és a fogyasztói szektor képviselői közül is érkezhetnek ígéretes sztorik még az idén.

Energia is kell dögivel

Köztük lehet

az MI-technológiához nélkülözhetetlen infrastruktúrát, adatközpontokat és energiatárolókat gyártó SB Energy,

a moduláris energiatermelési- és hőmérséklet-szabályozási megoldásokat kínáló, Glasgow-i központú Aggreko,

valamint a kis méretű atomreaktorokat fejlesztő, nukleáris hulladékfeldolgozással is foglalkozó Holtec Nuclear.

A fogyasztói szegmensben pedig az intelligens gyűrűket gyártó Oura és a divatipari Tailored Brands is megmozgatatja még a befektetők fantáziáját.