Ismét a jegybankoké a főszerep

Az augusztusi pénzromlás üteme enyhén elmaradt a várakozás szintjétől, 1,3 százalékra mérséklődött éves összehasonlításban, amely az előző hónapi adathoz képest 0,1 százalék emelkedést mutatott hazánkban.

A jegybankoké a főszerep / Fotó: Ladóczki Balázs

Ugyan az élelmiszerárak tovább csökkentek, de alkohol és dohány kategóriában ismét drágulás látszódott. Az energia és az üzemanyag drágulása még nem mutatkozott meg az indexben. Leginkább a szolgáltatások drágultak, amely éves alapon 5 százalékot jelentett. Ezt a növekedést az inflációkövető áremelkedés fűthette a banki és távközlési cégek körében. A jegybank inflációs célja jelenleg 3 százalék.

Jegybanki kamatdöntések várható alakulása

A hazai inflációs környezet továbbra is támogató lenne, hogy az MNB folytassa az irányadó kamat csökkentését, azonban a fennálló inflációs kockázatok (energiaárak emelkedése és globális inflációs környezet) gátat szabhatnak. Jelenleg a jegybank inflációs célja még 3 százalék, melynek csökkentése várható az eurózónás országok célszámaihoz igazodva.

A forint továbbra is támogatja az alacsony infláció elérését - 5,1 százalékos erősödés látható még az év eleji állapothoz képest -, amely erősen kitett a globális kockázati hangulatingadozásnak. Magyar specifikus árfolyamingadozást okozó hatásként a jegybank kamatvágási hajlandóságát, illetve a jövő évi költségvetési tervet lehet kiemelni.

Az eurózóna augusztusi inflációja éves összehasonlításban 3,3 százalékra nőtt, melyben érzékelhető volt az energiaárak emelkedése. Utóbbira reagálva az Európai Központi Bank 2,4 százalékról 25 bázisponttal, 2,65 százalékra emelte irányadó kamatát.

Idei évre változatlanul 3 százalékos inflációs célt határozott meg az EKB, illetve a következő évekre enyhén megemelte a várakozásait.

Felfelé mutató kockázatok miatt a piaci szereplők októberre 66 százalékos valószínűséggel további kamatemelést áraznak, míg decemberre 83 százalékos valószínűségre tehető a következő szigorítás. A 10 éves német államkötvény hozama 3,5 százalékra ugrott, ezt a szintet 2008-ban láthattuk legutóbb.