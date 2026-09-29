Ki kapcsolja le a villanyt a Wall Streeten?

Elsőre nehéz ebben hátrányt találni. Több időnk lesz a kereskedésre, a világ másik felén élőknek nem kell New Yorkhoz igazítaniuk a napjukat, a hírek pedig hamarabb megjelenhetnek az árfolyamokban. Van viszont egy dolog, amit a hosszabb nyitvatartás önmagában nem old meg: attól még nem lesz több befektető a piacon.

Kereskedés 23 órában – az amerikai részvénypiac tehát egyre közelebb kerül ahhoz, hogy hétköznap szinte soha ne zárjon be / Fotó: NurPhoto via AFP

Kereskedés nonstop

Az amerikai tőzsde forgalma ma erősen koncentrálódik. Az SEC adatai szerint 2026 augusztusában átlagosan napi 144,6 millió részvény cserélt gazdát este nyolc és hajnali négy között. Ez elsőre rengetegnek hangzik, mégis a teljes napi amerikai részvényforgalom mindössze 0,9 százalékát jelentette.

Decembertől ehhez az időszakhoz már maga a Nasdaq is piacot biztosít. A kérdés az, hogy a hosszabb kereskedési idő valóban új forgalmat hoz-e, vagy a mostani forgalom egy része egyszerűen több órára oszlik majd szét.

A kettő között nagy a különbség.

A tőzsde ugyanis akkor működik igazán jól, ha sok vevő és eladó egyszerre van jelen. Ilyenkor könnyebb jó áron üzletet kötni, kisebb a különbség a vételi és eladási ár között, és egy nagyobb megbízás sem mozdítja meg annyira az árfolyamot. Ha ugyanaz a forgalom több órára oszlik szét, ennek éppen az ellenkezője történhet.

Ez a 23 órás kereskedés furcsa ellentmondása. Minél több időnk van kereskedni, annál kevésbé biztos, hogy minden pillanatban érdemes is kereskedni.

Az új éjszakai időszak szabályai is erre utalnak. A Night Sessionben a nem hagyományos kereskedési időszakokkal egyezően például piaci áras megbízást nem lehet majd beadni, csak limitárasat. A befektetőnek előre meg kell határoznia, hogy legfeljebb mennyiért hajlandó vásárolni vagy legalább mennyiért hajlandó eladni. Egy kisebb forgalmú piacon ugyanis könnyebben előfordulhat, hogy az aktuális ár mögött kevés ajánlat áll.

Ez az árfolyamok értelmezését is megnehezítheti. Ha az Nvidia hajnali háromkor három százalékot emelkedik, az elsőre ugyanúgy néz ki a képernyőn, mintha ugyanez délután történt volna. Közben az egyik mozgás mögött töredéknyi forgalom és jóval kevesebb piaci szereplő állhat. Az ár ugyanúgy három százalékkal magasabb, de nem feltétlenül ugyanannyi befektető véleményét tükrözi. A két ár között jelentős minőségi különbség van.