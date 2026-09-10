Humanoid robotok: a következő nagy USA-Kína technológiai csatatér

Egy vezető amerikai befektetési bank friss becslése szerint 2035-re az éves humanoidrobot-értékesítés megközelítheti a 6,5 millió darabot. Ha a nagyságrend akár csak nagyjából helyes, a robotika az USA és Kína technológiai versenyének egyik következő meghatározó területévé válhat. A két ország egészen eltérő pozícióból indul, Kína előnye ma elsősorban a robot testében, az USA-é pedig az agyában van.

Kína: humanoid robotok a Sanghaji konferencia nyitó napján / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína nagy előnye, hogy már létezik az ipari ökoszisztéma

Kína humanoidrobot-stratégiája nagyon hasonlít ahhoz, amit korábban a napelemeknél és az elektromos autóknál láthattunk. Az állam kijelöl egy stratégiai iparágat, támogatott finanszírozással és állami megrendelésekkel ösztönzi a beruházásokat, rengeteg vállalat lép piacra, majd az intenzív verseny lenyomja az árakat. A modell elsőre pazarlónak tűnik és a kezdeti kereslet se feltétlenül piaci alapú, de a napelemeknél és az EV-knél végül rendkívül versenyképes kínai ellátási láncot hozott létre. Most ugyanez kezd kirajzolódni a robotikában. Kínában már több mint 150 humanoidrobot-vállalat működik.

Az állami szervezetek humanoidokhoz és kapcsolódó technológiákhoz köthető beszerzései 2026 első felében legalább 230 millió dollárt értek el, szemben az egy évvel korábbi 62 millió dollárral. Egyes vállalatok eredményében is jelentős szerepet játszanak az állami támogatások.

Ez befektetőként egyszerre figyelmeztető jel és stratégiai előny. A jelenlegi piac egy része mesterségesen létrehozott kereslet, így könnyű túlkapacitást építeni. Másrészt Kína lényegében állami pénzből finanszírozza az iparág tanulási görbéjét. Minél több robot készül, annál gyorsabban fejlődik a beszállítói hálózat, nő a gyártási tapasztalat, csökken az alkatrészek ára, és egyre több adat keletkezik a robotok tanításához. Pontosan ezt láttuk az elektromos autóknál is, a kezdeti túlberuházásból brutális árverseny, majd globálisan versenyképes iparág alakult ki. A humanoidoknál azonban van egy lényeges különbség.

Az autóipar lehet Kína egyik legerősebb fegyvere

A Transformers filmekben az autó robottá változik. Valami hasonló történik most ipari értelemben is, az elektromos és önvezető autókhoz felépített technológia és beszállítói rendszer egy része kezd átalakulni robotikai ökoszisztémává. Találó párhuzam, hogy a Tesla humanoidja az Optimus nevet kapta. Egy modern elektromos autó és egy humanoid robot ugyanis meglepően sok közös építőelemet használ. Akkumulátorokra, elektromotorokra, teljesítményelektronikára, kamerákra, szenzorokra, vezérlőegységekre, chipekre és komplex szoftverre mindkettőnek szüksége van. Az önvezető autó bizonyos értelemben már maga is egy kerekeken mozgó robot: érzékeli a környezetét, értelmezi az információkat, döntést hoz, majd fizikai cselekvéssé alakítja azt. Az autógyártók másik nagy előnye a tömegtermelés. Egy látványos prototípus elkészítése és százezres darabszámban megbízható gépek előállítása teljesen eltérő képességet igényel. Az autóipar évtizedek óta éppen ezt csinálja. Kína számára ez különösen fontos. Az EV-boom során hatalmas gyártási kapacitást és sűrű beszállítói hálózatot épített ki akkumulátorokból, elektromotorokból, elektronikából és más komponensekből. Az XPeng már saját humanoid-gyártósort helyezett üzembe, amelyen a fő gyártási folyamatok több mint 80 százaléka automatizált, és 2027-re kereskedelmi szállításokat tervez. Más kínai autógyártók is tesztelik a humanoidokat gyárakban és értékesítési pontokon. Ráadásul az autógyár ideális első felvevőpiac. Sokkal egyszerűbb megtanítani egy robotot egy strukturált gyártósoron alkatrészek mozgatására vagy ismétlődő műveletekre, mint arra, hogy egy kiszámíthatatlan háztartásban általános segítő legyen.