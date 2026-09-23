Kötvény vagy állampapír: elárulta a szakértő, melyikbe érdemes most fektetni – ezek a legjobb dolláros, eurós és forintos papírok

A globális kötvénypiacokon jelenleg egyértelmű hozamemelkedési folyamat zajlik, amelynek hátterében egyszerre állnak inflációs, fiskális és monetáris tényezők. Az elmúlt időszakban elsősorban a hozamgörbék hosszú vége került nyomás alá: az amerikai, német, brit és japán hosszú hozamok egyaránt többéves, illetve több évtizedes csúcsok közelébe emelkedtek. A kötvénypiacokon továbbra is egyértelműen a vállalati kötvények vannak fókuszban, amelyeket ETF-eken keresztül, illetve – megfelelő elemzést követően – egyedi kötvények formájában is kedvező feltételekkel lehet megvásárolni. Ezek között szép számmal találhatunk euróban vagy amerikai dollárban denominált papírokat is, míg azoknak, akik forintban fektetnének be, inkább a hazai állampapírok között érdemes szétnézniük.

Bőven van lehetőség a kötvénypiacon befektetni vágyók előtt / Fotó: Shutterstock

Óvatosság indokolt a hosszú hátralévő futamidejű kötvényekkel szemben

A Fed múlt heti, 25 bázispontos , és az Európai Központi Bank szeptember 10-i, szintén 25 bázispontos kamatemelései egyértelműen azt üzenik a piacoknak, hogy az infláció elleni küzdelem nem ért véget. Az amerikai jegybank a korábban vártnál tartósabban magas kamatkörnyezettel számol, ami a kötvénypiac számára kedvezőtlen környezetet teremthet. Amennyiben a piac további kamatemeléseket kezd árazni, a hozamok ismét felfelé mozdulhatnak, ami elsősorban a hosszabb lejárattal rendelkező kötvények árfolyamára helyezhet nyomást, ezeknél várható tehát jelentősebb árfolyammozgás – magyarázza az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgató-helyettese, Beschenbacher Kornél.

A jelenlegi magasabb nominális és reálhozamok már egyre érdekesebb beszállási lehetőséget jelenthetnek a kötvénypiacon, azonban indokolt lehet a rövidebb lejáratú, ezért a hozamok esetleges további emelkedésére várhatóan mérsékeltebben reagáló instrumentumok előnyben részesítése.

A kötvény- és részvénypiacok egyszerre kerülhetnek nyomás alá

Ha a kötvénypiac a magasabb kamatvárakozások miatt esik, az emelkedő kockázatmentes hozamok a részvények – különösen a magas árazottságú növekedési vállalatok papírjainak – értékeltségére is nyomást gyakorolnak. Így könnyen előfordulhat, hogy a kötvény- és részvénypiac egyszerre kerül nyomás alá.

Az elkövetkező időszakban a kötvénypiacra nem feltétlenül a portfólió elsődleges hozamtermelő eszközeként érdemes tekinteni, hanem sokkal inkább egy olyan kiegészítő elemként, amely megfelelő eszközválasztás mellett stabilizáló és kockázatcsökkentő szerepet tölthet be

– mondja Beschenbacher Kornél.