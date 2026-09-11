Izgalmas sztorik hozták lendületbe jött a régiónk legnagyobb tőzsdéjét – Budapestre is juthat a varsói rivaldafényből?

Felpezsdült a lengyel részvénypiac , amely idén és különösen az utóbbi bő két hónapban is felülteljesíti az amerikai tőzsdéket is. A varsói tőzsde vonzerejét a régiós szinten is meghatározó lengyel vállalatok új termékbejelentései, a bevételeik ugrásszerű növekedése és a nyilvános részvénykibocsátási tervek egyaránt növelik.

Jól teljesít idén a lengyel tőzsde, amely a nyáron jött csak igazán lendületbe / Fotó: Reuters

A legnagyobb kelet-közép-európai tőkepiac első számú részvényindexe, a WIG 20 a felülteljesítő piacok közé tartozik, az év eleje óta 26 százalékot emelkedett a helyi részvények összesített kapitalizációja. Bár ezzel elmarad a pesti BUX index 36 százalékos ralijától, így is kenterbe veri az amerikai tőzsde zászlóshajójának számító S&P 500 mutatót. A félezer legnagyobb tengerentúli vállalat papírjait tartalmazó kosár szűk 11 százalékkal erősödött 2026-ban.

A lengyel piac a nyár közepén vett nagy lendületet, és a június vége óta eltelt valamivel több mint két hónap során 15 százalékkal lépett feljebb, miközben az S&P 500 csekély 2,9 százalékos, európai megfelelője, a Stoxx 600 egy százalékos emelkedést tud felmutatni, az MSCI feltörekvő piaci indexe pedig alig mozdult el.

Robog a lengyel gazdaság, izgalmasak a vállalati sztorik

Az ezermilliárd dolláros éves GDP-jű lengyel gazdaság remeklése és a vállalati szektor eredménybővülése mágnesként vonzza a befektetőket, miközben izgalmas céges sztorik is támogatják a helyi piac emelkedését.

A videójátékokat fejlesztő CD Projekt épp a héten jelentette be, hogy fokozza beruházásokra fordított kiadásait, miközben már a vezető címének számító Witcher-sorozat legújabb részét is fejleszti.

A védelmi ipari cégek sem tétlenkednek, a dróngyártó WB Electronics ugrásszerű bevételnövekedést prognosztizál a következő években, és a további beruházások fedezéséhez első nyilvános részvénykibocsátását (IPO) tervezi. A védelmi ipar másik lengyel éllovasa, az Advanced Protection System stratégiai lehetőségeinek feltérképezésén dolgozik, amiben egy esetleges tulajdonrész értékesítés is szerepel.

A lengyel blue chip index idei éllovasai az energiavállalatok. A Mol régiós versenytársa, az Orlen árfolyama 66 százalékot ralizott, a PGE áramszolgáltató pedig 61 százalékkal értékelődött fel. Az online kereskedelmi platformot üzemeltető Allegro részvényei 45 százalékkal léptek feljebb, a PKO Bank pedig 40 százalékkal erősödött.