Az első cápa már megjelent az ukrán piacon, a helyszínen vadászik akvizíciókra az olasz hadiipari óriás

Az olasz állam stratégiai irányítása alatt álló Leonardo a jövőben jóval szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani Ukrajna gyorsan fejlődő hadiipari és védelmitechnológiai ökoszisztémájával - írja a Bloomberg.

Lorenzo Mariani, a Leonardo vezérigazgatója / Fotó: Stephanie Gengotti

A Leonardo már betette a lábát Ukrajnába

A vállalat nemrég létrehozott kijevi leányvállalatán keresztül olyan együttműködési, befektetési és felvásárlási lehetőségeket keres, amelyek révén hozzáférhet az ukrán startupok és kis- és középvállalkozások által kifejlesztett, harctéri körülmények között már bizonyított technológiákhoz.

Lorenzo Mariani vezérigazgató szerint

az ukrajnai háború egy rendkívül innovatív vállalkozói környezetet hozott létre, számos olyan megoldást kifejlesztve, amelyek nemcsak korszerűek, hanem valós háborús körülmények közepette teszteltek is.

A társaság ezért helyben kívánja feltérképezni ezeket a képességeket, és közvetlenül beilleszteni őket saját fejlesztéseibe.

A stratégia egyik legfontosabb eleme a Michelangelo légvédelmi rendszer fejlesztése. A Leonardo tervei szerint az év végéig Ukrajnában is megkezdődhetnek a rendszer első tesztjei. A vállalat jelenleg Olaszországban már vizsgálja a rendszer drónelhárító komponenseit, míg Ukrajnában első lépésként egy tüzérségi alapú védelmi réteget telepítene.

A Michelangelo célja, hogy integrált védelmet biztosítson a drónokkal és a ballisztikus fenyegetésekkel szemben. A rendszer exportértékesítése is megkezdődött, különösen olyan országokba, amelyek már használják a Leonardo érzékelő- és radartechnológiáit. Mariani szerint ezek a partnerek könnyebben felismerik a rendszer előnyeit, hiszen meglévő eszközeik egy komplexebb és hatékonyabb légvédelmi architektúrába illeszthetők.

Az ukrán szerepvállalást a vállalat ugyanakkor egy tágabb európai iparpolitikai stratégia részének tekinti. Mariani úgy véli,

a transzatlanti kapcsolat részleges gyengülése miatt Európának saját védelmi képességeit kell erősítenie.

Ennek egyik módja az iparági együttműködések és konszolidációk támogatása.

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A vezérigazgató példaként említette a SAMP/T lég- és rakétavédelmi rendszert, amelyet az Eurosam konzorcium fejlesztett az MBDA és a Thales együttműködésében. Véleménye szerint a rendszer teljesítménye felveszi a versenyt az amerikai Patriot rendszerével, ami bizonyítja, hogy az európai országok képesek világszínvonalú katonai technológiák létrehozására, ha összehangolják erőforrásaikat és beszerzéseiket.