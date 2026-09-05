Az első cápa már megjelent az ukrán piacon, a helyszínen vadászik akvizíciókra az olasz hadiipari óriás
Az olasz állam stratégiai irányítása alatt álló Leonardo a jövőben jóval szorosabb kapcsolatot kíván kialakítani Ukrajna gyorsan fejlődő hadiipari és védelmitechnológiai ökoszisztémájával - írja a Bloomberg.
A Leonardo már betette a lábát Ukrajnába
A vállalat nemrég létrehozott kijevi leányvállalatán keresztül olyan együttműködési, befektetési és felvásárlási lehetőségeket keres, amelyek révén hozzáférhet az ukrán startupok és kis- és középvállalkozások által kifejlesztett, harctéri körülmények között már bizonyított technológiákhoz.
Lorenzo Mariani vezérigazgató szerint
az ukrajnai háború egy rendkívül innovatív vállalkozói környezetet hozott létre, számos olyan megoldást kifejlesztve, amelyek nemcsak korszerűek, hanem valós háborús körülmények közepette teszteltek is.
A társaság ezért helyben kívánja feltérképezni ezeket a képességeket, és közvetlenül beilleszteni őket saját fejlesztéseibe.
A stratégia egyik legfontosabb eleme a Michelangelo légvédelmi rendszer fejlesztése. A Leonardo tervei szerint az év végéig Ukrajnában is megkezdődhetnek a rendszer első tesztjei. A vállalat jelenleg Olaszországban már vizsgálja a rendszer drónelhárító komponenseit, míg Ukrajnában első lépésként egy tüzérségi alapú védelmi réteget telepítene.
A Michelangelo célja, hogy integrált védelmet biztosítson a drónokkal és a ballisztikus fenyegetésekkel szemben. A rendszer exportértékesítése is megkezdődött, különösen olyan országokba, amelyek már használják a Leonardo érzékelő- és radartechnológiáit. Mariani szerint ezek a partnerek könnyebben felismerik a rendszer előnyeit, hiszen meglévő eszközeik egy komplexebb és hatékonyabb légvédelmi architektúrába illeszthetők.
Az ukrán szerepvállalást a vállalat ugyanakkor egy tágabb európai iparpolitikai stratégia részének tekinti. Mariani úgy véli,
a transzatlanti kapcsolat részleges gyengülése miatt Európának saját védelmi képességeit kell erősítenie.
Ennek egyik módja az iparági együttműködések és konszolidációk támogatása.
Az olasz hadiipari óriás a SpaceX-szel versenyezve az űriparba is betörne
A vezérigazgató példaként említette a SAMP/T lég- és rakétavédelmi rendszert, amelyet az Eurosam konzorcium fejlesztett az MBDA és a Thales együttműködésében. Véleménye szerint a rendszer teljesítménye felveszi a versenyt az amerikai Patriot rendszerével, ami bizonyítja, hogy az európai országok képesek világszínvonalú katonai technológiák létrehozására, ha összehangolják erőforrásaikat és beszerzéseiket.
A Leonardo azonban nemcsak a védelmi technológiákban, hanem az űriparban is meghatározó szerepre törekszik. Mariani részletesen beszélt a tervezett Bromo űripari vegyesvállalatról, amelyet az Airbus és a francia Thales bevonásával kívánnak létrehozni. A projekt még nem kapta meg az európai versenyjogi és szabályozói jóváhagyást.
A vezérigazgató szerint az engedélyezési folyamat tempósan halad, és optimális esetben már jövő év közepén megkezdődhet az operatív építkezés. A cél az, hogy a vállalat 2028. január 1-jétől teljes kapacitással működjön.
A Bromo jelentősége túlmutat egy hagyományos üzleti együttműködésen. A kezdeményezés azt teszteli, hogy Európa képes-e olyan ipari bajnokokat létrehozni, amelyek méretükben és technológiai erejükben versenyezhetnek az amerikai szereplőkkel.
A cél az, hogy Európa csökkentse lemaradását a műholdas kommunikáció és az űripari technológiák területén, miközben választ adna a SpaceX egyre dominánsabb piaci pozíciójára is.
A Leonardo az elmúlt években több hasonló stratégiai partnerséget is kialakított. Ezek közé tartozik
- a német Rheinmetallal létrehozott együttműködés a szárazföldi haditechnikai rendszerek fejlesztésére,
- valamint a török Baykarral kötött partnerség a pilóta nélküli rendszerek és dróntechnológiák területén.
Mariani hangsúlyozta, hogy a társaság nyitott további partnerségekre is, amennyiben azok gyorsíthatják a beruházásokat, illetve segíthetnek még meg nem lévő technológiai képességek megszerzésében.