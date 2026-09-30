Újabb profitfigyelmeztetést adott ki kedden a svájci Lindt & Sprüngli csokoládégyártó vállalat, ezzel 2026-ban már másodszor csökkentette értékesítési előrejelzését. A svájci csokoládégyártó szerint a fogyasztók vásárlási kedve több kulcsfontosságú piacon gyengült, ezért a vállalat árengedményekkel próbálja visszahódítani a vásárlókat.

Lindt: Végre egy jó hír a karácsonyi szezonra, olcsóbb lesz a csokiimádók egyik kedvence / Fotó: Sedat Suna

A menedzsment bejelentette, hogy a karácsonyi termékek árát csökkenti, majd 2027 januárjától a többi csokoládéra is alacsonyabb árakat vezet be.

A társaság korábban 4-6 százalékos organikus árbevétel-növekedést várt 2026-ra, ezt azonban most 0-2 százalékra rontotta. Ez már a második módosítás az év során, miután márciusban egyszer már csökkenteni kellett a várakozásokat.

A fogyasztók számára azonban örömteli a hír, hiszen például a Nestlé nemrég jelentett be áremelést.

A Lindt-részvények árfolyamalakulása

A piac rendkívül negatívan fogadta a hírt. A befektetőket különösen meglepte, hogy a prémium kategóriás csokoládéiról ismert vállalatnak éppen az a képessége látszik elillanni, amely hosszú éveken át versenyelőnyt jelentett számára: hiába emelte az árakat, sohasem esett vissza jelentősen a kereslet.

A bejelentést követően a Lindt-részvények kurzusa a zürichi tőzsdén kedden kora délutánig 8,7 százalékkal, 81 500 svájci frankra zuhant, ami a legnagyobb napon belüli esés volt a márciusi profit warning óta.

A papírok árfolyama amúgy már a keddi bejelentés előtt is gyenge teljesítményt mutatott: az év eleje óta több mint 25 százalékkal csökkent, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek a korábbi bevételek tarthatóságában.

Február végén - nem tévedés - még 128 600 frank közelében járt a kurzus.

A svájci Vontobel privátbank elemzője szerint a hat hónapon belüli második előrejelzés-csökkentés rontja a vállalat hitelességét, miközben a Lindt magas értékeltségét eddig éppen

a megbízható növekedési pálya

és az erős árazási képesség támasztotta alá.

A befektetők ezért most újraértékelik a vállalat jövőbeli profitkilátásait.

Beszakadt a német nyelvű országok piaca

A kereslet elsősorban Németországban, Svájcban és Ausztriában gyengült. A fogyasztók az elmúlt évek jelentős áremelkedései után sokkal érzékenyebbé váltak az árakra, és egyre többen választanak olcsóbb alternatívákat. Emellett az európai nyári hőhullám is visszafogta a csokoládéfogyasztást az egész iparágban. A kánikulában ugyanis a szomjúságérzet dominál az éhség felett. Az emberek többsége az édességek helyett a hidratáló, lédús alternatívákat választja.