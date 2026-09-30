Végre egy jó hír a karácsonyi szezonra, olcsóbb lesz a csokiimádók egyik kedvence
Újabb profitfigyelmeztetést adott ki kedden a svájci Lindt & Sprüngli csokoládégyártó vállalat, ezzel 2026-ban már másodszor csökkentette értékesítési előrejelzését. A svájci csokoládégyártó szerint a fogyasztók vásárlási kedve több kulcsfontosságú piacon gyengült, ezért a vállalat árengedményekkel próbálja visszahódítani a vásárlókat.
A menedzsment bejelentette, hogy a karácsonyi termékek árát csökkenti, majd 2027 januárjától a többi csokoládéra is alacsonyabb árakat vezet be.
A társaság korábban 4-6 százalékos organikus árbevétel-növekedést várt 2026-ra, ezt azonban most 0-2 százalékra rontotta. Ez már a második módosítás az év során, miután márciusban egyszer már csökkenteni kellett a várakozásokat.
A fogyasztók számára azonban örömteli a hír, hiszen például a Nestlé nemrég jelentett be áremelést.
A Lindt-részvények árfolyamalakulása
A piac rendkívül negatívan fogadta a hírt. A befektetőket különösen meglepte, hogy a prémium kategóriás csokoládéiról ismert vállalatnak éppen az a képessége látszik elillanni, amely hosszú éveken át versenyelőnyt jelentett számára: hiába emelte az árakat, sohasem esett vissza jelentősen a kereslet.
A bejelentést követően a Lindt-részvények kurzusa a zürichi tőzsdén kedden kora délutánig 8,7 százalékkal, 81 500 svájci frankra zuhant, ami a legnagyobb napon belüli esés volt a márciusi profit warning óta.
A papírok árfolyama amúgy már a keddi bejelentés előtt is gyenge teljesítményt mutatott: az év eleje óta több mint 25 százalékkal csökkent, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek a korábbi bevételek tarthatóságában.
Február végén - nem tévedés - még 128 600 frank közelében járt a kurzus.
A svájci Vontobel privátbank elemzője szerint a hat hónapon belüli második előrejelzés-csökkentés rontja a vállalat hitelességét, miközben a Lindt magas értékeltségét eddig éppen
- a megbízható növekedési pálya
- és az erős árazási képesség támasztotta alá.
A befektetők ezért most újraértékelik a vállalat jövőbeli profitkilátásait.
Beszakadt a német nyelvű országok piaca
A kereslet elsősorban Németországban, Svájcban és Ausztriában gyengült. A fogyasztók az elmúlt évek jelentős áremelkedései után sokkal érzékenyebbé váltak az árakra, és egyre többen választanak olcsóbb alternatívákat. Emellett az európai nyári hőhullám is visszafogta a csokoládéfogyasztást az egész iparágban. A kánikulában ugyanis a szomjúságérzet dominál az éhség felett. Az emberek többsége az édességek helyett a hidratáló, lédús alternatívákat választja.
A vállalat eredményeit tovább nehezítette a kakaó világpiaci árának tartós emelkedése.
Bár 2025 második felében átmenetileg csökkentek az árak, 2026 elejétől ismét drágulás kezdődött az afrikai termőterületeket érintő növénybetegségek és kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.
Az elemzők szerint az esetleges erős El Niño időjárási jelenség további kockázatot jelenthet a kínálatra.
Mit mond a vezérigazgató?
Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kakaópiac fokozatos normalizálódása lehetővé teszi az árak mérséklését, ami segítheti az értékesített mennyiség növekedését. A vállalat arra számít, hogy 2027-ben ismét volumenbővülést ér el, részben az alacsonyabb áraknak, részben a megnövelt befektetéseinek köszönhetően.
Állítólag augusztusban a néhány piacon már bevezetett kisebb árcsökkentések máris kedvező hatást gyakoroltak az eladott mennyiségekre.