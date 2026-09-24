Az idei energiaválság egyik legfontosabb tanulsága, hogy Európa túlzottan függ a rövid távú LNG-piactól, miközben az ázsiai országok sokkal nagyobb arányban támaszkodnak hosszú távú beszerzési szerződésekre - mondta a Bloombergnek a magyar alapítású svájci MET Group vezérigazgatója, Huibert Vigeveno.

LNG: az egyetlen kérdés, hogy drága vagy még drágább lesz idén a földgáz / Fotó: Chris Ratcliffe

MET Group: fájóan hiányoznak a hosszú távú LNG-szerződések

Vigeveno úgy véli, hogy az európai fogyasztók és energiacégek kevésbé lennének kitéve az árrobbanásoknak, ha több hosszú távú LNG-megállapodást kötnének a helyi vállalatok.

Az európai földgázárak idén több mint kétszeresükre, megawattóránként 33 euróról 73 euró fölé emelkedtek a holland TTF gáztőzsdén - de korábban 83 euró környékén is jártak -, miután a közel-keleti háború gyakorlatilag a globális cseppfolyósított földgáz-kereskedelem mintegy ötödét sújtotta.

Eközben az ázsiai importőrök egyre agresszívebben vásárolják fel a szabadpiacon elérhető LNG-szállítmányokat, ami tovább fokozza a versenyt Európa és Ázsia között a téli hónapokra való felkészülés során.

A MET vezérigazgatója szerint annak ellenére, hogy Európa 2022, azaz az orosz vezetékes gáz jelentős részének kiesése óta egyre inkább a globális LNG-piacra támaszkodik, a földrész közműcégei és kereskedői mégis vonakodtak hosszú távú szerződéseket kötni, mert az európai kereslet várható csökkenésére és a szigorodó klímapolitikai célokra számítottak.

Ki vagyunk szolgáltatva a spot piac ingadozásainak

Ennek következtében a kontinens még mindig erősen kitett a azonnali (spot) piac ármozgásainak. Az uniós energiaszabályozó hatóság, az ACER adatai szerint az EU LNG-importjának mintegy 30 százaléka spot megállapodásokkal érkezett 2024-ben, és ez az arány tavaly is magas maradt.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti politikai feszültségek miatt Európa lassította az amerikai LNG-re épülő új megállapodások megkötését. Miközben tehát Brüsszel az amerikai energiafüggőség veszélyeire figyelmeztet, az ázsiai importőrök éppen ellenkezőleg, felgyorsították az amerikai LNG-vásárlásokról szóló tárgyalásokat, részben az iráni konfliktus elhúzódása miatt.

A piac ugyanakkor továbbra is rendkívül érzékeny a Hormuzi-szoros helyzetére, mivel a térség a világ energiaellátásának egyik legfontosabb útvonala. Bár a hónap eleji rekordokhoz képest enyhültek a gázárak, a bizonytalanság továbbra is jelentős

- emelte ki az üzletember.