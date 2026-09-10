Hatalmas pofonba szaladt bele a Louis Vuitton a legnagyobb piacán: fellázadt a luxusmárka ellen a nép – zuhannak az eladások, tombolnak a részvényesek, hogy ezt miért kellett

Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt, amikor átadták Sanghajban az LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) csoporthoz tartozó Louis Vuitton márka hatalmas hajóalakú áruházát a legnagyobb kínai színészsztárok és persze óriási tömegek jelenlétében, hogy akkora pofonba szalad bele a cég a legfontosabb piacán, hogy a fal adja a másikat?

Gyönyörű lett a sanghaji mintabolt, de nagyot bukott a Louis Vuitton Kínában / Fotó: Imaginechina via AFP

Már megbánhatta a perindítást a Louis Vuitton

A gyanútlan franciák ugyanis védjegypert indítottak Kína egyik legnépszerűbb teázóhálózata ellen, mondván, hogy a Molly Tea négyszirmú virágmotívuma túlságosan hasonlít a Louis Vuitton híres védjegyének egyik elemére. A bíróság igazat is adott az európai luxusmárkának, ám a bírósági siker pürrhoszi győzelemnek bizonyult.

A döntés ugyanis Kínában váratlan társadalmi ellenreakciót váltott ki. A közösségi médiában rengetegen posztolták ki, hogy egy globális luxusóriás indokolatlanul támadott le egy helyi teázóláncot, amely valójában nem is a közvetlen versenytársa.

A vita gyorsan kulturális és nemzeti identitáskérdéssé vált, mivel a kommentelők szerint a Molly Tea védjegye valójában egy a Tang-dinasztia korából (618–907) származó hagyományos kínai motívumra hajaz.

Az ellenségessé vált hangulat pedig azonnal megjelent az értékesítési adatokban.

A JL Warren Capital kutatócég becslése szerint a Louis Vuitton kínai forgalma júliusban mintegy 30 százalékkal, augusztusban pedig még mindig 20-25 százalékkal maradt el az előző évitől.

Bár a visszaesés mértéke enyhült, a tendencia továbbra is jelentős tehertétel a Louis Vuittonnak. Az elemzőház szerint a per körül kialakult kulturális vita érdemben rontotta a márka teljesítményét.

A kialakult helyzet már csak azért is különösen fájdalmas a franciáknak, mert a svájci UBS Bank becslése szerint a kínai fogyasztók adják a márka teljes forgalmának mintegy 30 százalékát.

A Louis Vuitton pedig az LVMH bevételeinek mintegy negyedét, üzemi eredményének pedig nagyjából 60 százalékát termeli, ami jól mutatja, mennyire fontos a márka teljesítménye a vállalat egésze szempontjából.