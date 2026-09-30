Októberben új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot vezet be a Magyar Államkincstár az online forgalmazási felületein (WebKincstár és MobilKincstár), a változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti – hívta fel a figyelmet az államkincstár ügyféltájékoztatójában.

Nagy változás jön a Magyar Államkincstárnál: októbertől nem lehet csak úgy új bankszámlára kiutalni a pénzt / Fotó: fizkes

Amennyiben az ügyfelek új bankszámlaszámot rögzítenek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlájukhoz kiutalási bankszámlaként 2026 októbertől, azt a bankszámlát csak akkor használhatják kiutalások teljesítésére, ha arról a bankszámláról a rögzítéstől számított 1 éven belül már korábban érkezett átutalás. Vagy akkor, ha az ügyfél a bankszámla rögzítését követően beutalást kezdeményez erről az új bankszámlaszámról a kincstári értékpapír nyilvántartási számlájára, akár 1 forint összegben.

A beérkező utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a megadott bankszámla valóban az adott ügyfél nevén vezetett bankszámla.

Sikeres ellenőrzést követően a bankszámlaszám kiutalási célra használhatóvá válik a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően – közölték.

Az új eljárás bevezetését egyrészt jogszabályi megfelelési céllal indokolták, másrészt az intézkedés jelentősen erősíti az ügyfélvagyon védelmét.

Kiemelték: az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre gyakoribbak azok a csalási kísérletek, amelyek során csalók megtévesztéssel hozzáférést szereznek az ügyfél online felületeihez, majd megpróbálják egy külső, az ügyfélhez nem köthető bankszámlára átutalni a megtévesztett ügyfél vagyonát. Az új ellenőrzési folyamat segít annak biztosításában, hogy kiutalás kizárólag olyan bankszámlára történhessen, amely igazoltan az ügyfélhez tartozik – hangsúlyozták.

A legutóbbi, szeptemberi adataik szerint idén 80 ezren nyitottak értékpapírszámlát vagy Start-számlát a Kincstárban, ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben közel 2 ezer milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot.