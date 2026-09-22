Bemondta a HSBC: új magaslatok nyílhatnak meg a Magyar Telekom előtt – hatalmas erő rejlik még a távközlési részvényben

Friss céláremelés jelzi, maradhatott még tartalék a Magyar Telekom részvényeiben az idei, 40 százalék feletti tőzsderalit követően is. Az árfolyam ugyan az augusztusi csúcsdöntést követően lefordult, majd az azt követő elmúlt egy hónapban oldalazott, hamarosan új magaslatra érhet a távközlési papír.

Megemelte a Magyar Telekom célárát a HSBC / Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Mindezt ráadásul nem is akárki állítja, hanem a HSBC, amely kedden kiadott elemzésében az eddigi 2250-ről 3140 forintra srófolta fel a negyedik számú magyar blue chipre vonatkozó árfolyamvárakozását.

A brit nagybank friss célára 23 százalékos emelkedést vetít előre a a következő 12 hónap során, ezért tartás helyett már vételre ajánlják a részvényt.

A HSBC prognózisa alapján belátható időn belül megdőlhet az eddigi, 2790 forintos történelmi csúcs is, amit idén augusztus elején állított fel a Magyar Telekom.

A HSBC ezzel már a harmadik befektetési szolgáltató, amely 3000 forint fölé várja az Mtel árfolyamát belátható időn belül. A legmagasabb célárat a német Oddo BHF tartja érvényben , náluk 3300 forintot ér a hazai részvény, a cseh Wood & Company pedig 3030 forintra várja a kurzust.

Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos medián árfolyamvárakozás 2923 forint, ami 15 százalékos tartalék lehet még a Magyar Telekom részvényeinek emelkedése előtt.

A társaságot követő hét brókerház közül négy vételt, három pedig tartást javasol.

Stabil évközi teljesítmény a Magyar Telekomnál

A távközlési társaság másfél hónapja stabil bevétel mellett csökkenő nyereségről számolt be a második negyedévre vonatkozóan:

árbevétele 0,8 százalékkal 243,3 milliárd forintra nőtt éves alapon,

miközben az EBITDA 0,8 százalékkal, 108,4 milliárd forintra csökkent.

A vállalatcsoport részvényeseire jutó korrigált adózott eredmény pedig 1,5 százalékkal, 55 milliárd forintra mérséklődött.

A vezetőség ezzel együtt megerősítette 2026 egészére kitűzött pénzügyi céljait, ennek megfelelően a bevétel alacsony egyszámjegyű, az EBITDA AL pedig közepes egyszámjegyű mértékben bővülhet, míg a módosított nettó eredmény 10 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet. A szabad cash-flow-t legalább a 2025-ös szintre, 200 milliárd forintra várja a menedzsment.