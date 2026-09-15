Deviza
EUR/HUF365,36 -0,04% USD/HUF316,46 0% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,25 -0,23% PLN/HUF84,15 -0,07% RON/HUF69,45 -0,15% CZK/HUF15,03 -0,16% EUR/HUF365,36 -0,04% USD/HUF316,46 0% GBP/HUF426,62 -0,13% CHF/HUF386,25 -0,23% PLN/HUF84,15 -0,07% RON/HUF69,45 -0,15% CZK/HUF15,03 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13% BUX153 518,25 +1,18% MTELEKOM2 576 +0,94% MOL5 170 -3,63% OTP46 940 +1,05% RICHTER12 660 +0,8% OPUS285 -2,73% ANY6 350 -0,78% AUTOWALLIS125,5 -0,79% WABERERS4 300 +0,23% BUMIX9 158,15 -0,63% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 229,6 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Scope Ratings
Magyar Telekom
hitelminősítés
tőzsde
kötvény

Megkapta róla a pecsétet, nagyon jó adós a Magyar Telekom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Scope Ratings megerősítette a magyar távközlési vállalat kibocsátói és kötvényminősítését. A Magyar Telekom BBB plusz besorolását erős piaci pozíciója és eredménytermelő képessége is alátámasztja a német hitelminősítő szerint.
K. T.
2026.09.15, 16:31
Frissítve: 2026.09.15, 16:32

 Megerősítette a Magyar Telekom kibocsátói hitelkockázati besorolását, valamint a társaság kötvényeinek hitelbesorolását a Scope Ratings kedden kiadott elemzésében.

Magyar Telekom, Scope Ratings
Továbbra is jó adós a Magyar Telekom a Scope Ratings szerint /  Fotó: Shutterstock

A német hitelminősítő az éves rendes felülvizsgálat keretében végezte el a távközlési társaság átvilágítását, melynek eredményeként a BBB plusz szinten, stabil kilátások mellett megerősítette kibocsátói hitelkockázati besorolását.

Ezzel párhuzamosan a Magyar Telekom nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB plusz minősítést is megerősítette. 

A vállalat közleménye szerint ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja (NKP) követelményeinek.

A társaság még 2020. novemberében bocsátott ki 70 milliárd forint névértéken kötvényeket a jegybank által 2019-ben indított NKP keretében.

A 2027-ben lejáró, évente fix kamatozású értékpapírokat 1,45 százalékos kuponnaljegyezték le.

 A tranzakció a vállalat történetének addigi legjelentősebb kötvénykibocsátása volt, amellyel a források diverzifikálását és a beruházások finanszírozását támogatták.

A Scope indoklásában kiemeli, hogy a minősítés megerősítése tükrözi a vállalat erős versenypozícióját és készpénztermelő képességét,melyek támogatják a hitelmutatók folyamatos javulását azzal együtt is, hogy  a magyar politikai környezet kiszámíthatóságával kapcsolatban továbbra is fennállnak az aggodalmak.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 576 HUF 0 / +0,94 %
Forgalom: 417 709 912 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom részvényei a keddi kereskedés legnagyobb részében oldalaztak, idén ugyanakkor már több mint 40 százalékkal ralizott a kurzus.

Egy másik hazai vállalat, a Duna Aszfalt már nem vizsgázott ilyen jól a Scope Ratings-nél. A Szíjj László érdekeltségét képező építőipari vállalat hitelminősítését jelentősen, BB mínuszról B pluszra csökkentette, a cég nem biztosított kötvényeinek a minősítését pedig ugyancsak B+-ra rontotta.

A Scope Ratings hivatkozott a mohácsi híd munkálatainak felfüggesztésére is. A hitelminősítő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Duna Aszfalt likviditási helyzete megfelelő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu