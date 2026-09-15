Megkapta róla a pecsétet, nagyon jó adós a Magyar Telekom
Megerősítette a Magyar Telekom kibocsátói hitelkockázati besorolását, valamint a társaság kötvényeinek hitelbesorolását a Scope Ratings kedden kiadott elemzésében.
A német hitelminősítő az éves rendes felülvizsgálat keretében végezte el a távközlési társaság átvilágítását, melynek eredményeként a BBB plusz szinten, stabil kilátások mellett megerősítette kibocsátói hitelkockázati besorolását.
Ezzel párhuzamosan a Magyar Telekom nem alárendelt, nem biztosított adósságához tartozó BBB plusz minősítést is megerősítette.
A vállalat közleménye szerint ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja (NKP) követelményeinek.
A társaság még 2020. novemberében bocsátott ki 70 milliárd forint névértéken kötvényeket a jegybank által 2019-ben indított NKP keretében.
A 2027-ben lejáró, évente fix kamatozású értékpapírokat 1,45 százalékos kuponnaljegyezték le.
A tranzakció a vállalat történetének addigi legjelentősebb kötvénykibocsátása volt, amellyel a források diverzifikálását és a beruházások finanszírozását támogatták.
A Scope indoklásában kiemeli, hogy a minősítés megerősítése tükrözi a vállalat erős versenypozícióját és készpénztermelő képességét,melyek támogatják a hitelmutatók folyamatos javulását azzal együtt is, hogy a magyar politikai környezet kiszámíthatóságával kapcsolatban továbbra is fennállnak az aggodalmak.
A Magyar Telekom részvényei a keddi kereskedés legnagyobb részében oldalaztak, idén ugyanakkor már több mint 40 százalékkal ralizott a kurzus.
Egy másik hazai vállalat, a Duna Aszfalt már nem vizsgázott ilyen jól a Scope Ratings-nél. A Szíjj László érdekeltségét képező építőipari vállalat hitelminősítését jelentősen, BB mínuszról B pluszra csökkentette, a cég nem biztosított kötvényeinek a minősítését pedig ugyancsak B+-ra rontotta.
A Scope Ratings hivatkozott a mohácsi híd munkálatainak felfüggesztésére is. A hitelminősítő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Duna Aszfalt likviditási helyzete megfelelő.