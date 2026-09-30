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Megindult az OTP, erősít a forint is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erőre kapott a BUX szerda reggel. Az OTP viszi a pálmát, a Richter stagnál, a másik két blue chip egyelőre mínuszban van.
Murányi Ernő
2026.09.30, 09:23
Frissítve: 2026.09.30, 09:46

Szerda reggel is nekiveselkedett az OTP, a bankrészvény árfolyama a tőzsdenyitást követően 0,7 százalékkal, 44 090 forintra nőtt, ám kérdés, hogy a nap végéig a pozitív tartományban marad-e a papír, hiszen az optimista nyitásból kedden végül árfolyamveszteség lett, ha nem is olyan mértékben, mint hétfőn. 

OTP
Megindult az OTP, erősít a forint is / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Tegnap azonban nyilatkozott Csányi Péter vezérigazgató a Bloombergnek, ami megnyugtathatja a kedélyeket a csoport oroszországi kivonulásával kapcsolatban. A lényeg, hogy év végéig hozzák meg a döntést az orosz piac elhagyásáról.  

 OTP részvény
OTP részvény11:01:06
Árfolyam: 43 280 HUF -520 / -1,2 %
Forgalom: 12 740 466 840 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX 0,2 százalékkal, 147 453 pontra nőtt a becsengetést követő percekben.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kedden hatalmas zuhanást elszenvedett Mol-részvények szerdán is mínuszban kezdtek, a kurzusuk 0,3 százalékkal, 5035 forintra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény11:00:34
Árfolyam: 5 070 HUF +20 / +0,39 %
Forgalom: 1 343 189 586 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter egyelőre egy tapodtat sem mozdult, tartja 12 330 forintos keddi záróárát.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:59:05
Árfolyam: 12 390 HUF +60 / +0,48 %
Forgalom: 405 608 410 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2532 forinton nyitott, 0,3 százalékkal gyengülve.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:00:33
Árfolyam: 2 544 HUF +4 / +0,16 %
Forgalom: 138 081 112 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A hazai fizetőeszköz ugyanakkor erősített. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 366 forintra süllyedt.

A globális tőzsdéken amúgy mérsékelt emelkedéssel és korrekciós próbálkozásokkal indul a mai nap, miután az előző kereskedési napokon a részvénypiacok jelentős nyomás alá kerültek a kötvénypiaci hozamok megugrása miatt. 

Azt azonban ki kell emelni, hogy bár a kötvénypiacokon komoly eladási hullám söpört végig, a részvénypiacok viszonylag ellenállónak bizonyultak, főként a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia iránti töretlen optimizmusnak köszönhetően.

Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban tartózkodnak, és az európai tőzsdéken is óvatos, enyhén pozitív hangulatú nyitás látszik kibontakozni. A befektetők a közelgő francia költségvetési tárgyalásokat és az európai gazdasági növekedési adatokat várják.

Az ázsiai piacok többsége pedig szintén jó hangulatban fejezte be a napot. A japán Nikkei 225 kifejezetten erősen, 1,94 százalékos emelkedéssel zárt.

A Brent nyersolaj ára hordónként 102 dollár körüli szintre mérséklődött. 

Noha a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is magasan tartják az energia árát, ám az amerikai stratégiai tartalékok felszabadítása és az ellátási csatornák stabilizálódása némileg hűtötte a piacot.

A befektetők a ma érkező friss amerikai inflációs és lakáspiaci adatokra várnak, amelyek kulcsot adhatnak a Federal Reserve kamatpolitikájához.

 

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