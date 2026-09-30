Megindult az OTP, erősít a forint is

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A hazai fizetőeszköz ugyanakkor erősített. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 366 forintra süllyedt.

A globális tőzsdéken amúgy mérsékelt emelkedéssel és korrekciós próbálkozásokkal indul a mai nap, miután az előző kereskedési napokon a részvénypiacok jelentős nyomás alá kerültek a kötvénypiaci hozamok megugrása miatt.

Azt azonban ki kell emelni, hogy bár a kötvénypiacokon komoly eladási hullám söpört végig, a részvénypiacok viszonylag ellenállónak bizonyultak, főként a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia iránti töretlen optimizmusnak köszönhetően.

Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban tartózkodnak, és az európai tőzsdéken is óvatos, enyhén pozitív hangulatú nyitás látszik kibontakozni. A befektetők a közelgő francia költségvetési tárgyalásokat és az európai gazdasági növekedési adatokat várják.

Az ázsiai piacok többsége pedig szintén jó hangulatban fejezte be a napot. A japán Nikkei 225 kifejezetten erősen, 1,94 százalékos emelkedéssel zárt.

A Brent nyersolaj ára hordónként 102 dollár körüli szintre mérséklődött.

Noha a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is magasan tartják az energia árát, ám az amerikai stratégiai tartalékok felszabadítása és az ellátási csatornák stabilizálódása némileg hűtötte a piacot.