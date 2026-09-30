Megindult az OTP, erősít a forint is
Szerda reggel is nekiveselkedett az OTP, a bankrészvény árfolyama a tőzsdenyitást követően 0,7 százalékkal, 44 090 forintra nőtt, ám kérdés, hogy a nap végéig a pozitív tartományban marad-e a papír, hiszen az optimista nyitásból kedden végül árfolyamveszteség lett, ha nem is olyan mértékben, mint hétfőn.
Tegnap azonban nyilatkozott Csányi Péter vezérigazgató a Bloombergnek, ami megnyugtathatja a kedélyeket a csoport oroszországi kivonulásával kapcsolatban. A lényeg, hogy év végéig hozzák meg a döntést az orosz piac elhagyásáról.
A BUX 0,2 százalékkal, 147 453 pontra nőtt a becsengetést követő percekben.
A kedden hatalmas zuhanást elszenvedett Mol-részvények szerdán is mínuszban kezdtek, a kurzusuk 0,3 százalékkal, 5035 forintra csökkent.
A Richter egyelőre egy tapodtat sem mozdult, tartja 12 330 forintos keddi záróárát.
A Magyar Telekom 2532 forinton nyitott, 0,3 százalékkal gyengülve.
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A hazai fizetőeszköz ugyanakkor erősített. Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 366 forintra süllyedt.
A globális tőzsdéken amúgy mérsékelt emelkedéssel és korrekciós próbálkozásokkal indul a mai nap, miután az előző kereskedési napokon a részvénypiacok jelentős nyomás alá kerültek a kötvénypiaci hozamok megugrása miatt.
Azt azonban ki kell emelni, hogy bár a kötvénypiacokon komoly eladási hullám söpört végig, a részvénypiacok viszonylag ellenállónak bizonyultak, főként a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia iránti töretlen optimizmusnak köszönhetően.
Az amerikai határidős indexek mérsékelt pluszban tartózkodnak, és az európai tőzsdéken is óvatos, enyhén pozitív hangulatú nyitás látszik kibontakozni. A befektetők a közelgő francia költségvetési tárgyalásokat és az európai gazdasági növekedési adatokat várják.
Az ázsiai piacok többsége pedig szintén jó hangulatban fejezte be a napot. A japán Nikkei 225 kifejezetten erősen, 1,94 százalékos emelkedéssel zárt.
A Brent nyersolaj ára hordónként 102 dollár körüli szintre mérséklődött.
Noha a közel-keleti geopolitikai feszültségek továbbra is magasan tartják az energia árát, ám az amerikai stratégiai tartalékok felszabadítása és az ellátási csatornák stabilizálódása némileg hűtötte a piacot.
A befektetők a ma érkező friss amerikai inflációs és lakáspiaci adatokra várnak, amelyek kulcsot adhatnak a Federal Reserve kamatpolitikájához.