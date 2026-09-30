Mészáros Lőrinc zászlóshajója: több szegmens is javította, ám az építőipar rontotta az Opus Global teljesítményét az első fél évben
Az Opus Global minden eredmény soron nyereséget ért el az idei első fél évben, ám az előző év azonos időszakához mérten az összbevétele 9,3 százalékkal, 212 milliárd forintra csökkent, adózott nyeresége pedig 23,2 százalékkal, 16,29 milliárd forintra zsugorodott.
Az eredménysorok visszaesését mérsékelte, hogy a menedzsment a működési költségeket éves bázison 5,1 százalékkal, kerekítve 191 milliárd forintra faragta le.
Kedvező fejlemény volt a tárgyidőszakban, hogy a konszolidált nemzetközi számviteli elvek (IFRS) szerinti beszámoló alapján a 4 százalékkal csökkenő saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya enyhén javult 2026 első fél évében.
A csoport EBITDA-ja 16,8 százalékkal, 45,7 milliárd forintra mérséklődött.
A pénzügyi műveletek eredménye a teljes fél évet tekintve jelentősen meghaladta a bázisidőszak értékét. A konszolidált pénzügyi eredmény 2026 első fél évének végére elérte a 2,18 milliárd forintot.
Az egyes szegmensek közül az energetika az átlagnál messze jobban szerepelt, hiszen a bevételei csupán 1,3 százalékkal csappantak meg, 94,13 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 2,7 százalékkal, 14,2 milliárd forintra.
Azaz a csoport teljes nettó profitjának nagyjából 87 százalékát hozta.
Az EBITDA 36,45 milliárd forintot tett ki az év első hat hónapja alatt.
Az energetika-üzletág mérlegstruktúrája stabilitást és változatlanul egyensúlyt mutat. Megfelelő likviditás jellemző a szegmens minden cégére. A szegmens nyereséges gazdálkodásának köszönhetően tovább növekedett az aggregált és cégszintre bontott tőkehelyzete, amit kiválóan példáz, hogy a saját tőke aránya 40-ről 42 százalékra emelkedett.
A turizmus viszont nemcsak stabil volt, de tovább is javította piaci és pénzügyi teljesítményét. Az összes működési bevétel 6,6 százalékkal 24,38 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 840 millió forintra nőtt, az EBITDA pedig 2,82 milliárd forintot ért el.
Az adózott eredmény 1,12 milliárd forintot tett ki, ez több mint ötszöröse az egy évvel korábbi értéknek.
A turizmus gazdasági teljesítményét tekintve más szektorokhoz viszonyítva kedvezőbb képet mutatott, ugyanakkor a korábbi várakozáskhoz képest gyengébben alakult.
Nagyot javított az élelmiszeripari divízió is, hiszen bevételei 3,7 százalékkal, 58,41 milliárd forintra emelkedtek. Az üzemi nyereség 1,78 milliárd forint lett az egy évvel korábbi 330 millió forintos veszteséggel szemben. Az EBITDA 5,70 milliárd forint volt hat hónap alatt. A nettó veszteség pedig 79,3 százalékkal, 719 millió forintra apadt.
A fél év egészében a szegmens a világpiacon tapasztalható árkonszolidáció megindulása ellenére is jelentősen tudta növelni euró alapú árbevételét, aminek egyik kulcspontja a magasabb értékesítési volumen volt, a másik fontos tényezője pedig a tudatos termelésoptimalizálás.
A fekete bárány az építőipari szegmens volt, mely az előre tervezett kisebb projektszámmal működött január-júniusban. A bevételek így is 37,85 milliárd forintot tettek ki, míg az EBITDA 810 millió forint, az adózott eredmény pedig 213 millió forint lett. Ez azonban azt jelenti, hogy az üzletág forgalma 52,5, míg nettó profitja 98,6 százalékkal esett vissza.
Összességében az általános gazdasági környezet javulása az építőipar teljesítményében továbbra sem jelent meg egyenletes növekedésként, az ágazatot az első fél évben jelentős havi és szegmensek közötti eltérések jellemezték.
A vagyonkezelési üzletág egyelőre nem járult hozzá érdemben a csoport teljesítményéhez.