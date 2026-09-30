Mészáros Lőrinc zászlóshajója: több szegmens is javította, ám az építőipar rontotta az Opus Global teljesítményét az első fél évben

Az Opus Global minden eredmény soron nyereséget ért el az idei első fél évben, ám az előző év azonos időszakához mérten az összbevétele 9,3 százalékkal, 212 milliárd forintra csökkent, adózott nyeresége pedig 23,2 százalékkal, 16,29 milliárd forintra zsugorodott.

Mészáros Lőrinc zászlóshajója, az Opus Global energetikai szegmense járult hozzá a legnagyobb mértékben a bevételekhez.

Az eredménysorok visszaesését mérsékelte, hogy a menedzsment a működési költségeket éves bázison 5,1 százalékkal, kerekítve 191 milliárd forintra faragta le.

Kedvező fejlemény volt a tárgyidőszakban, hogy a konszolidált nemzetközi számviteli elvek (IFRS) szerinti beszámoló alapján a 4 százalékkal csökkenő saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya enyhén javult 2026 első fél évében.

A csoport EBITDA-ja 16,8 százalékkal, 45,7 milliárd forintra mérséklődött.

A pénzügyi műveletek eredménye a teljes fél évet tekintve jelentősen meghaladta a bázisidőszak értékét. A konszolidált pénzügyi eredmény 2026 első fél évének végére elérte a 2,18 milliárd forintot.

Az egyes szegmensek közül az energetika az átlagnál messze jobban szerepelt, hiszen a bevételei csupán 1,3 százalékkal csappantak meg, 94,13 milliárd forintra, adózott eredménye pedig 2,7 százalékkal, 14,2 milliárd forintra.

Azaz a csoport teljes nettó profitjának nagyjából 87 százalékát hozta.

Az EBITDA 36,45 milliárd forintot tett ki az év első hat hónapja alatt.

Az energetika-üzletág mérlegstruktúrája stabilitást és változatlanul egyensúlyt mutat. Megfelelő likviditás jellemző a szegmens minden cégére. A szegmens nyereséges gazdálkodásának köszönhetően tovább növekedett az aggregált és cégszintre bontott tőkehelyzete, amit kiválóan példáz, hogy a saját tőke aránya 40-ről 42 százalékra emelkedett.

A turizmus viszont nemcsak stabil volt, de tovább is javította piaci és pénzügyi teljesítményét. Az összes működési bevétel 6,6 százalékkal 24,38 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 840 millió forintra nőtt, az EBITDA pedig 2,82 milliárd forintot ért el.

Az adózott eredmény 1,12 milliárd forintot tett ki, ez több mint ötszöröse az egy évvel korábbi értéknek.

A turizmus gazdasági teljesítményét tekintve más szektorokhoz viszonyítva kedvezőbb képet mutatott, ugyanakkor a korábbi várakozáskhoz képest gyengébben alakult.