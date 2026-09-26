Letarolta az iPhone App Store-ját a Meta új AI-asszisztense, de vajon mire képes: mi, emberek feleslegessé válunk?
A Meta Platforms új mesterségesintelligencia-alkalmazása, a Muse a vállalat eddigi legkomolyabb kísérlete, hogy versenyre keljen az olyan vezető chatbotokkal, mint az OpenAI ChatGPT-je vagy a Google Gemini.
Letarolta az iPhone App Store-ját a Meta AI-asszisztense
Az alkalmazás alig néhány héttel indulása után az iPhone App Store legnépszerűbb ingyenes alkalmazása lett, és a Sensor Tower adatai szerint több mint 2,5 millió letöltést ért el, s amikor ezt a hírt hétfőn közzétették, a Meta részvényei több mint 11 százalékos száguldásba kezdtek.
A Meta célja persze nem egyszerűen egy új chatbot létrehozása volt, hanem egy olyan autonóm AI-ügynök fejlesztése, amely képes komplex feladatok végrehajtására a felhasználó helyett.
A Muse (vagyis a múzsa) egyik különleges vonása, hogy a felhasználó saját nevet adhat az AI-asszisztensnek. Egy pixarszerű animált karakter jelzi, amikor az ügynök dolgozik, miközben a háttérben különféle online feladatokat hajt végre. A rendszer nem csupán kérdésekre válaszol, hanem önállóan intézkedik is: foglalásokat készít, dokumentumokat állít össze, íméleket ír, információt gyűjt és internetes műveleteket végez.
Egy tesztelés során például kiderült, hogy költözés előtt például megadja, hogy az alkalmazójának mennyi ideje maradt a pakolásra, milyen tárgyakat kell még elcsomagolnia, stb. Amellett egy részletes napi ütemtervet készített, meghatározta az egyes napokon elvégzendő feladatokat, valamint gyakorlati tanácsokat is adott.
Egy másik kísérlet során a rendszer kapcsolatba lépett a felhasználó egyik barátjával egy közelgő utazás megszervezése érdekében, majd a válaszok alapján strukturált Google-dokumentumba rendezte az étteremajánlásokat és az alternatív lehetőségeket.
Ténylegesen böngészi a weboldalakat
A Muse legérdekesebb képessége azonban az, hogy úgynevezett virtuális felhőalapú számítógépet használ a feladatok végrehajtására. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen böngészi a weboldalakat, ellenőrzi az információkat és megpróbálja végrehajtani a kért műveleteket. A felhasználó figyelemmel követheti ezeket a lépéseket, és bármikor beavatkozhat.
Különösen lenyűgöző, hogy a rendszer képes azonosítani egy online vásárlás során felmerülő akadályokat, például azt, hogy egy szépségápolási termékeket árusító webáruház csak szakmai engedéllyel rendelkező vásárlók számára teszi elérhetővé bizonyos termékeit.
A pozitív tapasztalatok mellett ugyanakkor több hiányosság is felszínre került. Egy esti program ötleteit kérve a Muse olyan helyeket ajánlott, amelyek évekkel ezelőtt bezártak.
Egy másik esetben a rendszer túlzónak tűnő ígéretet tett arra, hogy képes alkudozni a Facebook piacterén található termékek árára, a gyakorlatban azonban nem tudott közvetlenül kapcsolatba lépni az eladókkal, csupán üzenetvázlatokat készített a felhasználó számára. A Meta szerint az alkalmazás megfelelő beállítások mellett képes ilyen tárgyalásokra, de ez a tesztelés során nem bizonyosodott be.
A vásárlási funkciók szintén korlátozottak. Számos weboldal védelmi rendszere nem engedi az automatizált böngészést vagy rendelésleadást. Az Amazon például nem teszi lehetővé, hogy a Muse közvetlenül bejárja az online áruházat.
Más kereskedők, például a Target esetében a rendszer ugyan eljutott a vásárlási folyamat végéig, de a személyes adatok megadását és a végső megerősítést már a felhasználónak kellett elvégeznie.
Kulcskérdés a bizalom
A technológia legnagyobb akadálya azonban nem feltétlenül a funkcionalitás, hanem a felhasználói bizalom. A Meta hosszú ideje küzd az adatvédelmi problémákkal, különösen a Cambridge Analytica-botrány óta.
A Muse működéséhez pedig rendkívül sok személyes információra lehet szükség: hozzáférést kérhet ímélekhez, naptárakhoz, dokumentumokhoz és különböző online szolgáltatásokhoz.
Több szakértő figyelmeztetett, hogy az AI-ügynökök csak akkor tudják betölteni szerepüket, ha a felhasználók hajlandók megosztani velük érzékeny adataikat.
A bizalom kérdését közvélemény-kutatások is alátámasztják:
- A Pew Research felmérése szerint az amerikai felnőttek mintegy kétharmada úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors.
- Egy Gallup-kutatás alapján az amerikaiak 41 százaléka nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem bízik a nagy technológiai vállalatokban.
- A Gartner kutatása szerint pedig a fogyasztók többsége úgy gondolja, hogy az AI-alapú vásárlási asszisztensek inkább a vállalatoknak, mintsem a vásárlóknak kedveznek.
Bár a Muse indulása kifejezetten sikeresnek tűnik, a felmérések szerint az amerikai felhasználók körében továbbra is a ChatGPT és a Gemini a legnépszerűbb AI-asszisztens.
Ennek ellenére a Muse jelenleg a Meta legígéretesebb terméke az AI-versenyben. A rendszer már most képes számos időigényes feladat automatizálására, ugyanakkor pontossága, megbízhatósága és a felhasználói bizalom megszerzése terén még jelentős fejlődésre van szüksége ahhoz, hogy valódi digitális személyi asszisztenssé váljon.
Fellélegezhetünk tehát, egyelőre még nem váltunk feleslegessé.