Letarolta az iPhone App Store-ját a Meta új AI-asszisztense, de vajon mire képes: mi, emberek feleslegessé válunk?

A Meta Platforms új mesterségesintelligencia-alkalmazása, a Muse a vállalat eddigi legkomolyabb kísérlete, hogy versenyre keljen az olyan vezető chatbotokkal, mint az OpenAI ChatGPT-je vagy a Google Gemini.

Nagy siker a Muse, a Meta Platforms új AI-asszisztense / Fotó: NurPhoto via AFP

Letarolta az iPhone App Store-ját a Meta AI-asszisztense

Az alkalmazás alig néhány héttel indulása után az iPhone App Store legnépszerűbb ingyenes alkalmazása lett, és a Sensor Tower adatai szerint több mint 2,5 millió letöltést ért el, s amikor ezt a hírt hétfőn közzétették, a Meta részvényei több mint 11 százalékos száguldásba kezdtek.

A Meta célja persze nem egyszerűen egy új chatbot létrehozása volt, hanem egy olyan autonóm AI-ügynök fejlesztése, amely képes komplex feladatok végrehajtására a felhasználó helyett.

A Muse (vagyis a múzsa) egyik különleges vonása, hogy a felhasználó saját nevet adhat az AI-asszisztensnek. Egy pixarszerű animált karakter jelzi, amikor az ügynök dolgozik, miközben a háttérben különféle online feladatokat hajt végre. A rendszer nem csupán kérdésekre válaszol, hanem önállóan intézkedik is: foglalásokat készít, dokumentumokat állít össze, íméleket ír, információt gyűjt és internetes műveleteket végez.

Egy tesztelés során például kiderült, hogy költözés előtt például megadja, hogy az alkalmazójának mennyi ideje maradt a pakolásra, milyen tárgyakat kell még elcsomagolnia, stb. Amellett egy részletes napi ütemtervet készített, meghatározta az egyes napokon elvégzendő feladatokat, valamint gyakorlati tanácsokat is adott.

Egy másik kísérlet során a rendszer kapcsolatba lépett a felhasználó egyik barátjával egy közelgő utazás megszervezése érdekében, majd a válaszok alapján strukturált Google-dokumentumba rendezte az étteremajánlásokat és az alternatív lehetőségeket.

Ténylegesen böngészi a weboldalakat

A Muse legérdekesebb képessége azonban az, hogy úgynevezett virtuális felhőalapú számítógépet használ a feladatok végrehajtására. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen böngészi a weboldalakat, ellenőrzi az információkat és megpróbálja végrehajtani a kért műveleteket. A felhasználó figyelemmel követheti ezeket a lépéseket, és bármikor beavatkozhat.

Különösen lenyűgöző, hogy a rendszer képes azonosítani egy online vásárlás során felmerülő akadályokat, például azt, hogy egy szépségápolási termékeket árusító webáruház csak szakmai engedéllyel rendelkező vásárlók számára teszi elérhetővé bizonyos termékeit.

A pozitív tapasztalatok mellett ugyanakkor több hiányosság is felszínre került. Egy esti program ötleteit kérve a Muse olyan helyeket ajánlott, amelyek évekkel ezelőtt bezártak.