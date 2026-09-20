Sötét felhők gyűlnek az MI-felett: a piacokat és az amerikai gazdaságot is maga alá temetheti az ingatag kártyavár
A tőzsdei befektetőknek is nagy fejtörést okozhat a mesterséges intelligencia-fejlesztések lassításáról szóló diskurzus, ami az utóbbi hetekben került fókuszba azt követően, hogy eges technológiai guruk és a politikusok megszólaltatták a vészharangot, miközben a szektor más éllovasai továbbra sem tartanak az MI jelentette potenciális veszélyektől.
„Az emberek talán még fel sem fogták teljesen, mennyire feszült helyzetben van a piac és a gazdaság ebben az egészben” – mondta Jim Morrow, a bostoni Callodine Capital Management befektetési cég vezérigazgatója a Bloombergnek.
Összenőtt az MI, a tőzsde és az amerikai gazdaság
Az elmúlt négy évben a tét riasztóan nagyra nőtt, mivel a mesterséges intelligencia a gazdaság és a tőzsde alapjává vált. Egyes becslések szerint az MI-hez kapcsolódó kiadások az Egyesült Államok GDP-növekedésének körülbelül felét teszik ki, ami vetekszik a dotcom-buborék idején az internetberuházások szintjével.
Az S&P 500 index piaci értéke közel 33 ezermilliárd dollárral nőtt azóta, hogy 2022 végén – amikor az OpenAI nyilvánosságra hozta a ChatGPT-t – megkezdődött az MI-boom.
Ennek túlnyomó többsége olyan vállalatok részvényárfolyam-emelkedéséből származik, amelyek jövője szorosan összefonódik a technológiával: ide tartoznak például azok
- a technológiai óriások, amelyek több százmilliárd dollárt költenek további adatközpontok létrehozására,
- valamint a chip- és hálózati berendezés-gyártók, az áramszolgáltatók és a hűtőrendszerek gyártói is.
Bár az MI-vel kapcsolatban korábban is megjelentek megosztó kritikák, a legkorszerűbb modellek fejlesztésének lassítására irányuló felhívások azonban egy új, súlyos kockázatot jelentenek.
A friss aggályok megjelenése hozzájárult ahhoz, hogy a philadelphiai tőzsde félvezető indexe, a SOX fellendülése elapadjon, így az index jelenleg 19 százalékkal alacsonyabban áll a június 22-én elért csúcshoz képest, amivel idén megduplázta értékét.
„Ha az AI-fejlesztés lelassul, az azt jelenti, hogy a beruházások is nagy valószínűséggel visszaesnek” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.
Bármilyen lassulás visszavetné a nyereségvárakozásokat az egész ökoszisztémában. Tekintettel arra, hogy a piac mennyire az MI-re koncentrálódik, ez komoly ellenszelet jelentene
– tette hozzá a szakértő.
A világ pénze sem elég a mesterséges intelligenciának, egyre drágábban jutnak forráshoz a techóriások
Rizikót jelent a kötvénypiaci hozamemelkedés és a magasabb kamatkörnyezet is, ami miatt a technológiai vállalatok beruházási kiadásait is jelentősen megdobja.
A legnagyobb beruházók közé tartozó Alphabet, Amazon, Microsoft és Meta évekig az alaptevékenységükből megtermelt többlet forrásokat forgatták vissza fejlesztéseikre, mára azonban az MI gigantikus beruházási igényei mellett ezek a pénzek kiapadtak. Csak a négy techóriás 2027-ben ezermilliárd dollárt tervez tőkeberuházásokra fordítani, amit a szabad cash flow eltűnésével egyre inkább kénytelenek hitelből és a tőkepiacokról finanszírozni.
A több évtizedes csúcsra, öt százalék fölé ralizó tízéves amerikai állampapírhozamok és a Fed által végrehajtott, három év óta első kamatemelés ugyanakkor jelentősen megdrágítja a pénzhez jutást ezen vállalatok számára.
A piacon még a mohóság az úr
Mindez a tőzsdei befektetőket is érzékenyen érintheti az óriási piaci koncentráció miatt: az MI-éllovas Nvidia elmúlt négy évben mutatott 1300 százalékos részvényralija önmagában 16 százalékot adott hozzá a széles amerikai piacot leképező S&P 500 teljesítményéhez.
A félelmek és kockázatok ellenére számos befektető gondolja úgy, hogy az elképesztő értéknövekedést követően is van még hozampotenciál a technológiai szektornak ezen a területén, az MI-vel kapcsolatos aggodalmak pedig túlzóak.
Az MI-vel kapcsolatos félelmek hatalmasak, de egyelőre nem látjuk, hogy valóra válnának
– mondta Bob Edwards, az Edwards Asset Management befektetési igazgatója. „A cégek továbbra is kiválóan teljesítenek, és nem fogjuk eladni a jó pozícióinkat csak azért, mert nem tudjuk, mi fog történni” – tette hozzá a befektetési szakember.