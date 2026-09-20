Sötét felhők gyűlnek az MI-felett: a piacokat és az amerikai gazdaságot is maga alá temetheti az ingatag kártyavár

A tőzsdei befektetőknek is nagy fejtörést okozhat a mesterséges intelligencia-fejlesztések lassításáról szóló diskurzus, ami az utóbbi hetekben került fókuszba azt követően, hogy eges technológiai guruk és a politikusok megszólaltatták a vészharangot, miközben a szektor más éllovasai továbbra sem tartanak az MI jelentette potenciális veszélyektől.

Mostanra rendkívül egybefonódott az MI, a tőzsde és az amerikai gazdaság / Fotó: FOTOGRIN

„Az emberek talán még fel sem fogták teljesen, mennyire feszült helyzetben van a piac és a gazdaság ebben az egészben” – mondta Jim Morrow, a bostoni Callodine Capital Management befektetési cég vezérigazgatója a Bloombergnek.

Összenőtt az MI, a tőzsde és az amerikai gazdaság

Az elmúlt négy évben a tét riasztóan nagyra nőtt, mivel a mesterséges intelligencia a gazdaság és a tőzsde alapjává vált. Egyes becslések szerint az MI-hez kapcsolódó kiadások az Egyesült Államok GDP-növekedésének körülbelül felét teszik ki, ami vetekszik a dotcom-buborék idején az internetberuházások szintjével.

Az S&P 500 index piaci értéke közel 33 ezermilliárd dollárral nőtt azóta, hogy 2022 végén – amikor az OpenAI nyilvánosságra hozta a ChatGPT-t – megkezdődött az MI-boom.

Ennek túlnyomó többsége olyan vállalatok részvényárfolyam-emelkedéséből származik, amelyek jövője szorosan összefonódik a technológiával: ide tartoznak például azok

a technológiai óriások, amelyek több százmilliárd dollárt költenek további adatközpontok létrehozására,

valamint a chip- és hálózati berendezés-gyártók, az áramszolgáltatók és a hűtőrendszerek gyártói is.

Bár az MI-vel kapcsolatban korábban is megjelentek megosztó kritikák, a legkorszerűbb modellek fejlesztésének lassítására irányuló felhívások azonban egy új, súlyos kockázatot jelentenek.

A friss aggályok megjelenése hozzájárult ahhoz, hogy a philadelphiai tőzsde félvezető indexe, a SOX fellendülése elapadjon, így az index jelenleg 19 százalékkal alacsonyabban áll a június 22-én elért csúcshoz képest, amivel idén megduplázta értékét.

„Ha az AI-fejlesztés lelassul, az azt jelenti, hogy a beruházások is nagy valószínűséggel visszaesnek” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.

Bármilyen lassulás visszavetné a nyereségvárakozásokat az egész ökoszisztémában. Tekintettel arra, hogy a piac mennyire az MI-re koncentrálódik, ez komoly ellenszelet jelentene

– tette hozzá a szakértő.