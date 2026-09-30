Rekordok után a folytatás a tét: mire figyeljünk a Micron gyorsjelentésénél?
A Micron szerdán tőzsdezárás után teszi közzé a 2026. augusztus 31-én véget ért negyedik negyedévének számait. Az elmúlt egy évben többszörösére drágult részvénynél a várakozásoknak megfelelő eredmény már kevés lehet a további emelkedéshez. A piac elsősorban arra keresi a választ, meddig tart ki a mesterséges intelligencia hajtotta memóriakereslet.
Micron –magasra tett léc
A kiindulópont erős, a mostani szárnyalás mértéke pedig a közelmúlt fényében látszik igazán. A Micron árbevétele a 2024-es üzleti évben 25,1, a 2025-ösben pedig 37,4 milliárd dollár volt, az igazi gyorsulás azonban az elmúlt négy negyedévben jött.
A 2025-ös harmadik negyedévi 9,3 milliárd dolláros árbevétel a negyedik negyedévben 11,3, a 2026-os első negyedévben 13,6, a másodikban 23,9, a harmadikban pedig már 41,5 milliárd dollárra nőtt – vagyis egy év alatt a négyszeresére emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bruttó árrés 38 százalékról 85 százalék közelébe javult.
A menedzsment a rekordnegyedévet az AI-gyorsítók kiépítéséhez kötődő HBM-keresletnek tulajdonította, a növekedés azonban szélesebb alapokon nyugszik.
A 2026-os üzleti év első kilenc hónapjában a DRAM-árbevétel éves alapon 211 százalékkal nőtt: ez az átlagos eladási ár mintegy 140 százalékos emelkedéséből és az eladott bitmennyiség nagyjából 30 százalékos bővüléséből adódott össze. Hasonló a kép a NAND-nál: a 183 százalékos árbevétel növekedés mögött nagyjából 130 százalékos áremelkedés és 20 százalék feletti volumenbővülés áll.
A Micron mostani eredményessége így elsősorban az árazóerőn alapul, nem a volumenen, ami a ciklikusság kérdését is élesebben veti fel. A működési cash flow 25,39 milliárd dollárra nőtt az előző negyedévi 11,9 milliárdról, a bőséges pénztermelés pedig a mérleg erősítésére is teret adott.
Az üzleti év első kilenc hónapjában a cég 9,4 milliárd dollár adósságot törlesztett, így a hosszú lejáratú hitelállomány 14 milliárdról 5,1 milliárd dollárra mérséklődött.
A mostani negyedévre a cég júniusban 50 milliárd dollár (±1 milliárd) árbevételt és 31 dollár (±1) non-GAAP (tisztított) EPS-t jelzett előre. Az elemzői konszenzus szeptember 29-én ennél valamivel magasabban, rendre 51,5 milliárd dolláron és 31,38 dolláron alakult. Vagyis a piac már eleve arra számít, hogy a tényadatok az előrejelzési sáv felső széléhez közel alakulnak.
A számok közül a bruttó árrés érdemli a legtöbb figyelmet.
A vállalat nagyjából 86 százalékos non-GAAP bruttó árrést vár, ami egy memóriagyártótól korábban elképzelhetetlen szint volt.
Az árazóerő a szegmensekben is látszik: a felhőalapú memóriaüzletág bruttó árrése a harmadik negyedévben 83 százalék volt az egy évvel korábbi 58 százalék után, és a többi divízióban is javult a jövedelmezőség.
Egy módszertani részlet a negyedéves összevetéseket is befolyásolja: a 2026-os üzleti év 53 hetes, így a negyedik negyedév egy többlethetet tartalmaz egy szokásos negyedévhez képest. A negyedik negyedéves magasabb növekedési ütem tehát részben naptári hatás, amit a bejelentett főbb számok értelmezésénél érdemes szem előtt tartani.
Ciklus vagy tartós versenyelőny?
Miért tekintik a befektetők a memóriát a félvezetőipar egyik legciklikusabb szegmensének? A DRAM és a NAND nagyrészt szabványosított termék, a gyártók kínálata között kicsi a különbség, így az árat elsősorban a kereslet és a kínálat pillanatnyi viszonya határozza meg.
A kínálati oldal ugyanakkor lassan reagál: egy új gyár sok milliárd dolláros beruházás, és évekbe telik, mire termelni kezd. A jó években indított kapacitásbővítések ezért gyakran akkor érkeznek, amikor a kereslet már lassul, a túlkínálat pedig lefelé nyomja az árakat.
A Micron saját számai jól mutatják ennek erejét: a 2023-as üzleti évben az árbevétel 15,5 milliárd dollárra csökkent, a bruttó árrés negatív tartományba (-9 százalék) került, a nettó veszteség pedig 5,8 milliárd dollár volt.
A befektetők ezért most elsősorban arra keresik a választ, hogy ezúttal más-e a helyzet. Az optimista érvelés szerint igen. A HBM (High Bandwidth Memory, azaz nagy sávszélességű memória) ugyanis ügyfélre szabott, hosszú minősítési folyamatot igénylő termék, amely kevésbé viselkedik árucikként, bitenként több szilíciumot köt le, így a hagyományos memóriák kínálatát is szűkíti, a kapacitás jelentős részét pedig hosszú távú szerződések kötik le.
A kérdés tehát az, hogy a mostani árazóerő tartós versenyelőnyt jelez-e, vagy csak egy szokatlanul erős ciklikus felívelést.
A kockázat most is adott: a nagy memóriagyártók új gyárakat építenek, és amikor a kínálat utoléri a keresletet, az árazóerő mérséklődhet. A Micron erre hosszú távú szerződésekkel válaszol, aminek hátterében a vezérigazgató szerint az áll, hogy a többéves stratégiai ügyfélmegállapodások jelentősen javítják az erős pénzügyi teljesítmény tartósságát és kiszámíthatóságát.
Egyelőre a kínálat nem zárkózott fel a kereslethez, amit a memóriaárak is jól mutatnak. A TrendForce becslése szerint 2026 első negyedévében a hagyományos DRAM-szerződések árai negyedéves alapon 90–95 százalékkal emelkedtek, a DDR5 16Gb chip spot ára pedig szeptember közepén 55–58 dollár körül járt, ami közel hatszorosa az egy évvel korábbinak.
A kutatócég szeptember végén az idei negyedik negyedévre vonatkozó szerződésesár-előrejelzését is megemelte.
Mennyi van beárazva?
Mivel a várakozások már a vállalati előrejelzés felső-középső sávjában alakulnak, a jelentés után a hangsúly a 2027-es első negyedéves kilátásokra kerülhet, és arra, hogy fenntartható-e a szűkös DRAM-kínálat, a mostani áremelkedési ütem és a HBM iránti erős kereslet.
Bár a felívelő pálya nem volt töretlen, a részvény szeptember 28-án 1053,98 dolláron zárt, ami több mint 500 százalékos emelkedés 12 hónap alatt: egy idei nyári eladási hullám július végén 740 dollár alá vitte az árfolyamot, míg az 52 hetes csúcs 1255 dollár volt. Ilyen előélet után a reakció jellemzően aszimmetrikus: egy erős, de nem kiugró vállalati előrejelzés is profitrealizálást válthat ki, míg a pozitív meglepetés a csúcs újratesztelését hozhatja.
Befektetői tanulság
A Micron fundamentumai kivételesen erősek, így a kérdés már nem az, hogy jó-e a negyedév, hanem hogy a kilátások igazolják-e a tavaly óta beárazott növekedést. A befektetőknek érdemes a jelentés után a 2027-es első negyedéves várakozásokra, a HBM4 felfutásának ütemezésére és a stratégiai szerződések részleteire fókuszálni, és számolni azzal, hogy a rövid távú árfolyammozgás a várakozásokhoz mért eltéréstől függ majd, nem az abszolút számoktól.