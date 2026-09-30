Rekordok után a folytatás a tét: mire figyeljünk a Micron gyorsjelentésénél?

A Micron szerdán tőzsdezárás után teszi közzé a 2026. augusztus 31-én véget ért negyedik negyedévének számait. Az elmúlt egy évben többszörösére drágult részvénynél a várakozásoknak megfelelő eredmény már kevés lehet a további emelkedéshez. A piac elsősorban arra keresi a választ, meddig tart ki a mesterséges intelligencia hajtotta memóriakereslet.

Micron gyorsjelentés: rekordok után a folytatás a tét / Fotó: Vernon Yuen

Micron –magasra tett léc

A kiindulópont erős, a mostani szárnyalás mértéke pedig a közelmúlt fényében látszik igazán. A Micron árbevétele a 2024-es üzleti évben 25,1, a 2025-ösben pedig 37,4 milliárd dollár volt, az igazi gyorsulás azonban az elmúlt négy negyedévben jött.

A 2025-ös harmadik negyedévi 9,3 milliárd dolláros árbevétel a negyedik negyedévben 11,3, a 2026-os első negyedévben 13,6, a másodikban 23,9, a harmadikban pedig már 41,5 milliárd dollárra nőtt – vagyis egy év alatt a négyszeresére emelkedett. Ezzel párhuzamosan a bruttó árrés 38 százalékról 85 százalék közelébe javult.

A menedzsment a rekordnegyedévet az AI-gyorsítók kiépítéséhez kötődő HBM-keresletnek tulajdonította, a növekedés azonban szélesebb alapokon nyugszik.

A 2026-os üzleti év első kilenc hónapjában a DRAM-árbevétel éves alapon 211 százalékkal nőtt: ez az átlagos eladási ár mintegy 140 százalékos emelkedéséből és az eladott bitmennyiség nagyjából 30 százalékos bővüléséből adódott össze. Hasonló a kép a NAND-nál: a 183 százalékos árbevétel növekedés mögött nagyjából 130 százalékos áremelkedés és 20 százalék feletti volumenbővülés áll.

A Micron mostani eredményessége így elsősorban az árazóerőn alapul, nem a volumenen, ami a ciklikusság kérdését is élesebben veti fel. A működési cash flow 25,39 milliárd dollárra nőtt az előző negyedévi 11,9 milliárdról, a bőséges pénztermelés pedig a mérleg erősítésére is teret adott.

Az üzleti év első kilenc hónapjában a cég 9,4 milliárd dollár adósságot törlesztett, így a hosszú lejáratú hitelállomány 14 milliárdról 5,1 milliárd dollárra mérséklődött.

Forrás: Equilor

A mostani negyedévre a cég júniusban 50 milliárd dollár (±1 milliárd) árbevételt és 31 dollár (±1) non-GAAP (tisztított) EPS-t jelzett előre. Az elemzői konszenzus szeptember 29-én ennél valamivel magasabban, rendre 51,5 milliárd dolláron és 31,38 dolláron alakult. Vagyis a piac már eleve arra számít, hogy a tényadatok az előrejelzési sáv felső széléhez közel alakulnak.