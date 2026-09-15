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Beszakadt a Mol, de semmi gáz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé indult a BUX a keddi start után. Az OTP drágul, a Mol pedig becsengetés után kevesebbet bukott, mint a levágott osztalék mértéke.
Murányi Ernő
2026.09.15, 09:17
Frissítve: 2026.09.15, 09:28

Vegyes kezdés elé néztek az európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt, az euróövezet gazdasági hangulatát jelző adatokra, a zóna külkereskedelmi mérlegére, valamint a brit munkanélküliségre és a francia inflációra vonatkozó legfrissebb számokra várva.

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Beszakadt a Mol, de semmi gáz / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az olajárak magas szinten - a Brent hordónként 107,6 dolláron áll reggel -  ragadtak keddre virradóra is. 

A húszik jemeni előrenyomulására tekintettel az északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára akár 110 dollárra is emelkedhet

 – írta reggel Michael Pfister, a Commerzbank elemzője. 

Ez még inkább az amerikai jegybank (Fed) szerdára várt kamatdöntésére irányítja a figyelmet. A befektetők monetáris szigorításra számítanak.

Az MI-kapcsolt részvények hétfőn látott globális eladási hulláma után Ázsiában elmaradt a visszapattanás, lehetséges, hogy az európai befektetők sem zárják le még ma a témát, miután hétfőn a Nasdaqon is folytatódott a kitárazás.

A BÉT-en azonban emelkedéssel indult a keddi kereskedés. A BUX 0,4 százalékkal, 152 329 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az OTP 0,8 százalékkal, 46 800 forintra drágult.

 OTP részvény
OTP részvény11:42:33
Árfolyam: 46 300 HUF -150 / -0,32 %
Forgalom: 3 285 632 350 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa ugyan 5,4 százalékkal, 5075 forintra esett, de semmi ok az aggodalomra, ma forog a parketten az olajpapír először az idei osztalék nélkül, s mivel a visszaosztás a tegnapi árfolyam 6 százalékát is meghaladta, a mai szint tulajdonképpen erősödést jelent, amit a BUX emelkedése is jelez, hiszen a kifizetett osztalékot hozzáadják a Mol, illetve közvetve a BUX értékéhez is.

 MOL részvény
MOL részvény11:42:16
Árfolyam: 5 170 HUF -195 / -3,77 %
Forgalom: 2 779 781 885 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 0,3 százalékkal, 12 520 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:42:51
Árfolyam: 12 550 HUF -10 / -0,08 %
Forgalom: 314 189 340 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 2536 forinton startolt el, azaz 0,6 százalékkal süllyedt a nyitóára.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:38:12
Árfolyam: 2 546 HUF -6 / -0,24 %
Forgalom: 56 519 412 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint szárnyaszegetten próbál evickélni. Az euró 0,3 százalékkal,  366,8 forintra növelte értékét.

 

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