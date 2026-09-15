Beszakadt a Mol, de semmi gáz
Vegyes kezdés elé néztek az európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt, az euróövezet gazdasági hangulatát jelző adatokra, a zóna külkereskedelmi mérlegére, valamint a brit munkanélküliségre és a francia inflációra vonatkozó legfrissebb számokra várva.
Az olajárak magas szinten - a Brent hordónként 107,6 dolláron áll reggel - ragadtak keddre virradóra is.
A húszik jemeni előrenyomulására tekintettel az északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára akár 110 dollárra is emelkedhet
– írta reggel Michael Pfister, a Commerzbank elemzője.
Ez még inkább az amerikai jegybank (Fed) szerdára várt kamatdöntésére irányítja a figyelmet. A befektetők monetáris szigorításra számítanak.
Az MI-kapcsolt részvények hétfőn látott globális eladási hulláma után Ázsiában elmaradt a visszapattanás, lehetséges, hogy az európai befektetők sem zárják le még ma a témát, miután hétfőn a Nasdaqon is folytatódott a kitárazás.
A BÉT-en azonban emelkedéssel indult a keddi kereskedés. A BUX 0,4 százalékkal, 152 329 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.
A blue chipek közül az OTP 0,8 százalékkal, 46 800 forintra drágult.
A Mol kurzusa ugyan 5,4 százalékkal, 5075 forintra esett, de semmi ok az aggodalomra, ma forog a parketten az olajpapír először az idei osztalék nélkül, s mivel a visszaosztás a tegnapi árfolyam 6 százalékát is meghaladta, a mai szint tulajdonképpen erősödést jelent, amit a BUX emelkedése is jelez, hiszen a kifizetett osztalékot hozzáadják a Mol, illetve közvetve a BUX értékéhez is.
A Richter 0,3 százalékkal, 12 520 forintra gyengült.
A Magyar Telekom 2536 forinton startolt el, azaz 0,6 százalékkal süllyedt a nyitóára.
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A forint szárnyaszegetten próbál evickélni. Az euró 0,3 százalékkal, 366,8 forintra növelte értékét.