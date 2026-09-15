Vegyes kezdés elé néztek az európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt, az euróövezet gazdasági hangulatát jelző adatokra, a zóna külkereskedelmi mérlegére, valamint a brit munkanélküliségre és a francia inflációra vonatkozó legfrissebb számokra várva.

Beszakadt a Mol, de semmi gáz / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Az olajárak magas szinten - a Brent hordónként 107,6 dolláron áll reggel - ragadtak keddre virradóra is.

A húszik jemeni előrenyomulására tekintettel az északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára akár 110 dollárra is emelkedhet

– írta reggel Michael Pfister, a Commerzbank elemzője.

Ez még inkább az amerikai jegybank (Fed) szerdára várt kamatdöntésére irányítja a figyelmet. A befektetők monetáris szigorításra számítanak.

Az MI-kapcsolt részvények hétfőn látott globális eladási hulláma után Ázsiában elmaradt a visszapattanás, lehetséges, hogy az európai befektetők sem zárják le még ma a témát, miután hétfőn a Nasdaqon is folytatódott a kitárazás.

A BÉT-en azonban emelkedéssel indult a keddi kereskedés. A BUX 0,4 százalékkal, 152 329 pontra nőtt a tőzsdenyitást követően.