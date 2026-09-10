Rendkívüli

Rendkívüli: az ügyészség előtt az egyik leggazdagabb magyar, súlyos a vád ellene – gyanúsítottként hallgatták ki, nagy tűzijáték várható a budapesti tőzsdén

Deviza
EUR/HUF365,63 +0,4% USD/HUF314,56 +0,5% GBP/HUF425,53 +0,34% CHF/HUF387,3 +0,19% PLN/HUF84,52 +0,14% RON/HUF69,58 +0,36% CZK/HUF15,08 +0,46% EUR/HUF365,63 +0,4% USD/HUF314,56 +0,5% GBP/HUF425,53 +0,34% CHF/HUF387,3 +0,19% PLN/HUF84,52 +0,14% RON/HUF69,58 +0,36% CZK/HUF15,08 +0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 434,45 +1,02% MTELEKOM2 530 -0,32% MOL5 180 +3,5% OTP45 920 +1,15% RICHTER12 490 -0,72% OPUS300 -0,66% ANY6 440 -1,53% AUTOWALLIS130 0% WABERERS4 300 -1,83% BUMIX9 202,88 -1,84% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 241,26 -0,32% BUX149 434,45 +1,02% MTELEKOM2 530 -0,32% MOL5 180 +3,5% OTP45 920 +1,15% RICHTER12 490 -0,72% OPUS300 -0,66% ANY6 440 -1,53% AUTOWALLIS130 0% WABERERS4 300 -1,83% BUMIX9 202,88 -1,84% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 241,26 -0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX
Mol

Brutális rohammal tört új történelmi csúcsra a Mol, széllel szemben erősödött a BUX

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vegyesen alakult a blue chipek árfolyama. A Mol száguldott, az OTP erősödött, a két másik vezető részvény árfolyama csökkent.
Murányi Ernő
2026.09.10, 17:24
Frissítve: 2026.09.10, 17:59

Vegyesen nyitottak az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön a nyitás előtti volatilis tőzsdei kereskedés után. A közel-keleti válság továbbra is előtérben van, és a legfrissebb jelentések szerint a húszik valószínűleg elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű szigetet a Vörös-tengeren.

Mol
Brutális rohammal tört új történelmi csúcsra a Mol, széllel szemben erősödött a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az olaj- és gázárak újabb csúcsokra emelkedtek, a Brent már hordónként 105 dollár felett jár, míg az európai földgáz a holland TTF gáztőzsdén 81,5 euróra drágult. 

A meghatározó európai tőzsdemutatók egységesen a negatív tartományban voltak a pesti börze kicsengetése előtt néhány perccel. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal, 2,5 százalékra emelte alapkamatát.

Christine Lagarde, az EKB elnöke azzal kommentálta a döntést, hogy az euróövezet rövid távú növekedési kilátásai javultak az előző előrejelzésekhez mérten. Nőttek az állami kiadások és a magánfogyasztás is. Az euróövezet gazdasága az energiasokk ellenére is ellenálló maradt a második negyedévben is. Hozzátette, hogy ez a tendencia valószínűleg a harmadik negyedévre is áthúzódik, mivel a növekedés továbbra is széles körben kimutatható.

A BUX ismét masszívan felülteljesített, a pesti börze vezető indexe a két legnagyobb forgalmú hazai részvénynek köszönhetően 1 százalékkal, 149 434 pontra nőtt. 

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 26,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,2 százalékkal, 45 920 forintra erősödött. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 920 HUF 0 / +1,15 %
Forgalom: 10 289 269 710 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A részvényeseit megillető várva várt osztalékáról híreket közlő Mol kurzusa pedig hatalmasat ralizva, 3,5 százalékkal, 5180 forintra drágult, amivel 30 forintot vert eddigi történelmi  árfolyamcsúcsára.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 180 HUF 0 / +3,5 %
Forgalom: 12 809 968 220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter jóval gyengébb napot fogott ki, hiszen záróára 0,7 százalékkal, 12 490 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 490 HUF 0 / -0,72 %
Forgalom: 1 934 793 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 0,3 százalékkal került lejjebb, és 2530 forinton búcsúzott a kereskedéstől. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 530 HUF 0 / -0,32 %
Forgalom: 775 081 144 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nap híre volt még, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt.  csaknem 10 százalékkal csökkentette részvénypakettjét a Gránit Bankban, ám a részvények nem reagáltak érdemben a délelőtt kialakult nagyjából 2 százalékos esésben maradt a papír, bár volt egy emelkedési kísérlete délután. 

 GRANIT részvény
GRANIT részvény17:20:00
Árfolyam: 8 300 HUF 0 / -2,35 %
Forgalom: 30 262 860 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint stagnált. Az euró jegyzése 364,2 forintnál tartott délután 5 körül a bankközi devizapiacon.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu