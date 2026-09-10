Brutális rohammal tört új történelmi csúcsra a Mol, széllel szemben erősödött a BUX
Vegyesen nyitottak az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön a nyitás előtti volatilis tőzsdei kereskedés után. A közel-keleti válság továbbra is előtérben van, és a legfrissebb jelentések szerint a húszik valószínűleg elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű szigetet a Vörös-tengeren.
Az olaj- és gázárak újabb csúcsokra emelkedtek, a Brent már hordónként 105 dollár felett jár, míg az európai földgáz a holland TTF gáztőzsdén 81,5 euróra drágult.
A meghatározó európai tőzsdemutatók egységesen a negatív tartományban voltak a pesti börze kicsengetése előtt néhány perccel. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal, 2,5 százalékra emelte alapkamatát.
Christine Lagarde, az EKB elnöke azzal kommentálta a döntést, hogy az euróövezet rövid távú növekedési kilátásai javultak az előző előrejelzésekhez mérten. Nőttek az állami kiadások és a magánfogyasztás is. Az euróövezet gazdasága az energiasokk ellenére is ellenálló maradt a második negyedévben is. Hozzátette, hogy ez a tendencia valószínűleg a harmadik negyedévre is áthúzódik, mivel a növekedés továbbra is széles körben kimutatható.
A BUX ismét masszívan felülteljesített, a pesti börze vezető indexe a két legnagyobb forgalmú hazai részvénynek köszönhetően 1 százalékkal, 149 434 pontra nőtt.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 26,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 1,2 százalékkal, 45 920 forintra erősödött.
A részvényeseit megillető várva várt osztalékáról híreket közlő Mol kurzusa pedig hatalmasat ralizva, 3,5 százalékkal, 5180 forintra drágult, amivel 30 forintot vert eddigi történelmi árfolyamcsúcsára.
A Richter jóval gyengébb napot fogott ki, hiszen záróára 0,7 százalékkal, 12 490 forintra gyengült.
A Magyar Telekom 0,3 százalékkal került lejjebb, és 2530 forinton búcsúzott a kereskedéstől.
A nap híre volt még, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt. csaknem 10 százalékkal csökkentette részvénypakettjét a Gránit Bankban, ám a részvények nem reagáltak érdemben a délelőtt kialakult nagyjából 2 százalékos esésben maradt a papír, bár volt egy emelkedési kísérlete délután.
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A forint stagnált. Az euró jegyzése 364,2 forintnál tartott délután 5 körül a bankközi devizapiacon.