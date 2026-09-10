Vegyesen nyitottak az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön a nyitás előtti volatilis tőzsdei kereskedés után. A közel-keleti válság továbbra is előtérben van, és a legfrissebb jelentések szerint a húszik valószínűleg elfoglaltak egy stratégiai jelentőségű szigetet a Vörös-tengeren.

Brutális rohammal tört új történelmi csúcsra a Mol, széllel szemben erősödött a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az olaj- és gázárak újabb csúcsokra emelkedtek, a Brent már hordónként 105 dollár felett jár, míg az európai földgáz a holland TTF gáztőzsdén 81,5 euróra drágult.

A meghatározó európai tőzsdemutatók egységesen a negatív tartományban voltak a pesti börze kicsengetése előtt néhány perccel. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal, 2,5 százalékra emelte alapkamatát.

Christine Lagarde, az EKB elnöke azzal kommentálta a döntést, hogy az euróövezet rövid távú növekedési kilátásai javultak az előző előrejelzésekhez mérten. Nőttek az állami kiadások és a magánfogyasztás is. Az euróövezet gazdasága az energiasokk ellenére is ellenálló maradt a második negyedévben is. Hozzátette, hogy ez a tendencia valószínűleg a harmadik negyedévre is áthúzódik, mivel a növekedés továbbra is széles körben kimutatható.