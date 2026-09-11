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Megúszta a védett árat a Mol, új csúcsra ralizott az olajrészvény – Hernádi Zsolték mellett a pesti tőzsde és a bikaerős forint is örülhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az olajrészvény ralija az OTP közreműködésével új történelmi csúcsre repítette pénteken az egyébként felülteljesítő pesti tőzsdét. A Mol mellett a forintnak is remek napja van, az euró és a dolár is 0,7 százalékkal lett olcsóbb.
K. T.
2026.09.11, 17:31

Erősen zárják a hetet az európai részvénypiacok, és a tengerentúlon is kedvező hangulatban kereskednek pénteken. A pesti tőzsde a Mol ralijának köszönhetően ezúttal is felülteljesítőnek bizonyult. A forint számára is erősödéssel zárul a hét.

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A Mol jó hírt kapott,Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A pénz- és tőkepiacokon az energiaárak alakulása mellett a déutáni amerikai infláiós adatközlés volt a meghatározó impulzus. Az éves áremelkedés üteme megfelelt a várakozásokban szereplő 3,4 százaléknak, a maginfláció továbbra is a Fed 2 százalékos célsávja felett maradt augusztusban. Ennek fényében az amerikai jegybank várhatóan újabb 25 bázispontos kamatemelésről dönt majd a jövő héten.

A részvénypiacok számára kedvezőtlen, monetáris szingorítást implikáló inflációs számok mégis háttérbe szorította az olajáresés. A Brent hordónkénti ára 110 dollár közelében is járt délelőtt, innen azonban egészen 104 dollárig húzódott vissza a jegyzés, mintegy 3 százalékkal.

A tőzsdéket inkább ez töltötte el optimizmussal. A nyugat-európai börzék fél százalék körüi emelkedéssel nyugtázták az energiaárnyomás enyhülését, a pesti tőzsdén pedig még erőteljesebb volt a vételi lendület.

Új csúcsra ért a Mol, a pesti tőzsdét is új szintre emelte

A BUX index 2,1 százalékkal 152 518 pontig menetelt, ezzel új történlemi csúcson pihenhet meg a hétvégén.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legjobban teljesítő blue chip a Mol volt, amely 3,9 százalékos ralival ugyancsak új rekordszintre, 5380 forintra ralizott.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 380 HUF 0 / +3,86 %
Forgalom: 9 176 601 425 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajrészvényt még az előző nap bejelentett osztalékfizetési menetrendre megindult osztalékrali fűtötte, de besegített a kormány döntése is, amely a védett árak újbóli bevezetése helyett célzottan, dízelár-kompenzációval segíti az autósokat. A Mol helyett ezúttal tehát a költségvetés veszi át a fogyasztók töbletterheit. Az intézkedést a társaság is üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a védett árak visszahozása ellátási problémákat okozhat  az igencsak törékeny piaci helyzetben.

Az OTP kurzusa 2,4 százalékkal 47 000 forintra erősödött, amivel szintén nagy szerepe volt a hazai piac szintlépésében.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 47 000 HUF 0 / +2,35 %
Forgalom: 18 221 387 790 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom jegyzése 0,7 százalékkal 2548 forintra ugrott, a Richter kurzusa pedig 0,3 százalékkal 12 530 forintra emelkedett.

A hazai részvénypiac forgalmára ezúttal nem lehet panasz: a magyar részvényekkel több mint 30 milliárd forint feletti értékben kötöttek üzletet.

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A forint is belehúzott az olajárak esésére

A forint ralival reagált az olajpiaci esésre, a hazai deviza hatalmasat javított az euróval, a dollárral, de még a régiós pénzekkel szemben is.

Az euró jegyzése 0,7 százalékkal került lejjebb a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam 365,3-ról egészen 362,8 forintig zuhant.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,7 százalékkal értékelődött fel a magyar fizetőeszköz, ez 312,6 forintos váltási árfolyamot jelent.

USD / HUF árfolyam
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A környező országok saját valutái közül a cseh korona 0,7 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,6 százalékkal lett olcsóbb.

A jövő héten a Fed kamatdöntése és frissített gazdasági ás inflációs előrejelzése mozgathatja meg a piacokat. A forint számára emellett továbbra is kulcsfontosságú lesz az olaj- és gázárak alakulása.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1807 cikk

 

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