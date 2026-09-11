Megúszta a védett árat a Mol, új csúcsra ralizott az olajrészvény – Hernádi Zsolték mellett a pesti tőzsde és a bikaerős forint is örülhet

Erősen zárják a hetet az európai részvénypiacok, és a tengerentúlon is kedvező hangulatban kereskednek pénteken. A pesti tőzsde a Mol ralijának köszönhetően ezúttal is felülteljesítőnek bizonyult. A forint számára is erősödéssel zárul a hét.

A Mol jó hírt kapott,Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A pénz- és tőkepiacokon az energiaárak alakulása mellett a déutáni amerikai infláiós adatközlés volt a meghatározó impulzus. Az éves áremelkedés üteme megfelelt a várakozásokban szereplő 3,4 százaléknak, a maginfláció továbbra is a Fed 2 százalékos célsávja felett maradt augusztusban. Ennek fényében az amerikai jegybank várhatóan újabb 25 bázispontos kamatemelésről dönt majd a jövő héten.

A részvénypiacok számára kedvezőtlen, monetáris szingorítást implikáló inflációs számok mégis háttérbe szorította az olajáresés. A Brent hordónkénti ára 110 dollár közelében is járt délelőtt, innen azonban egészen 104 dollárig húzódott vissza a jegyzés, mintegy 3 százalékkal.

A tőzsdéket inkább ez töltötte el optimizmussal. A nyugat-európai börzék fél százalék körüi emelkedéssel nyugtázták az energiaárnyomás enyhülését, a pesti tőzsdén pedig még erőteljesebb volt a vételi lendület.

Új csúcsra ért a Mol, a pesti tőzsdét is új szintre emelte

A BUX index 2,1 százalékkal 152 518 pontig menetelt, ezzel új történlemi csúcson pihenhet meg a hétvégén.