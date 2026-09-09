Megtalálták a pénzt a Molnál, amiből a Tisza-kormány csökkentheti a dízel árát: ezért rendelhette be épp most Hernádi Zsoltot Magyar Péter – aranyat ér a battai olajfinomító

Tovább nyílt a Brent típusú nyersolaj és a dízel közötti árrés a harmadik negyedévben, ami alapvetően kedvez az olyan, dízelüzemnyagra optimalizált finomítók számára, amilyen a Mol is. A magyar olajtársaságnak a háborús feszültségek miatt dízelhiányos piacon igencsak jó éve lehet az Erste friss elemzése alapján.

A magas dízel árrés kedvez a Molnak, jó éve lehet az olajtársaságnak / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető szerint ugyan a dízel ára forintban és literben számolva nem ment olyan magasra, mint az első negyedévben, de átlagosan hasonlóan alakul, mint korábban, Brent típusú kőolaj ára viszont alacsonyabb lehet, mint egy negyedévvel korábban volt.

Ennek következtében a két termék közötti árrés tovább nyílt a jelenleig is zajló, harmadik negyedévben.

Dízel, Brent és különbözet árak (forint per literben) / Fotó: Erste

A Mol számára ez különösen örvendetes, mert a finomtói kihozatala a dízel üzemanyagra van optimalizálva. A jelenlegi negyedévben eredménye így akár még az előzőnél is jobb lehet, különösen, ha a jelenlegi árak fennmaradnak az után is, hogy szeptember közepén várhatóan újraindul a tavaly ősszel megsérült üzem termelése a Dunai Finomítóban.

Miközben az ország és Európa szempontjából sajnálatos, hogy jelentős a dízel hiány a piacon, ez a dízel kihozatalra optimalizált finomítók, s így a Mol számára is jó hír

– hangsúlyozza Miró József.

Amennyiben a háborúk a jelenlegi intenzitással folytatódnak, a dízel ár differenciál továbbra is magas maradhat annak ellenére, hogy az év utolsó három hónapjában általában csökken a kereslet. Mindezek miatt a Mol egy igencsak jó évnek nézhet elébe az Erste szerint.

A kockázatok ugyanakkor magasak, egy hirtelen békekötésre belátható időn belül erős kőolaj és termék árcsökkenéssel reagálna a piac, tehát sok függ attól, hogymilyen valószínűséggel és milyen hosszan fog fennállni a jelenlegi helyzet – vélekedik az Erste stratégája.

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A brókerház friss elemzése alapján levonható olyan következtetés is, hogy a magyar olajtársaságnak a jelenlegi, számára kedvező külső környezetben lenne lehetősége a kereskedelmi árak mérséklésére.