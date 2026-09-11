Megszólalt a Mol a kormány dízelbejelentéséről

A jelenlegi nemzetközi és regionális üzemanyagkörnyezetben egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Egy esetleges védett ár azonnal kiszorítaná az üzemanyag importot, mely napokon belül dízel-, és benzinhiányhoz vezetne. Ezt a hiányt az ország stratégiai készleteivel kipótolni hazardírozás lenne.

A Mol szerint hazárdírozás lenne a védett ár újbóli bevezetése / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol ezért egyetért és támogatja a kormányzat intézkedését, amelyik nem a védett ár irányába tesz lépéseket, hanem a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztócsoportokat támogatja – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki közleményében a magyar olajtársaság.

Védett ár helyett dízel-kompenzációt kapnak az autósok

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök péntek délután jelentette be a napok óta várt dízelár-kompenzációt Magyarországon, amely végül jelentősen szűkebb kört érint, mint a korábban érvényben lévő védett ár.

A kabinet döntése értelmében a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet, körülbelül 5000 forintot havi egy alkalommal megtéríti a kormány. Az elhangzott részeletek alapján

a maximum 150 lóerős,

dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai

decemberig

összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.

A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,

illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.

A Mol szerint súlyosbodott az olajpiaci helyzet, nagyon törékeny a szituáció

A Mol közleménye szerint az elmúlt napokban egyértelműen negatív irányba fordultak a nemzetközi események. A Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus és az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadások miatt világ két legnagyobb dízel- és kerozinszállítója, a Közel-Kelet és Oroszország egyszerre tűnt el a piacról. A júliusi adatok szerint a globális dízel export az év eleje óta 21 százalékkal csökkent, a globális benzin export 14 százalékkal a tavalyi évhez képest.

Jelentősen csökkent az indiai és török dízelimport az EU felé, mert az EU szankciós politika betiltotta az orosz kőolajból gyártott termékek importját is. A csökkenő folyószintek miatt pedig, egyre nehezebb a beérkező importot eljuttatni a kontinens belsejébe.