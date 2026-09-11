Megszólalt a Mol a kormány dízelbejelentéséről
A jelenlegi nemzetközi és regionális üzemanyagkörnyezetben egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Egy esetleges védett ár azonnal kiszorítaná az üzemanyag importot, mely napokon belül dízel-, és benzinhiányhoz vezetne. Ezt a hiányt az ország stratégiai készleteivel kipótolni hazardírozás lenne.
A Mol ezért egyetért és támogatja a kormányzat intézkedését, amelyik nem a védett ár irányába tesz lépéseket, hanem a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztócsoportokat támogatja – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott pénteki közleményében a magyar olajtársaság.
Védett ár helyett dízel-kompenzációt kapnak az autósok
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök péntek délután jelentette be a napok óta várt dízelár-kompenzációt Magyarországon, amely végül jelentősen szűkebb kört érint, mint a korábban érvényben lévő védett ár.
A kabinet döntése értelmében a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különböztet, körülbelül 5000 forintot havi egy alkalommal megtéríti a kormány. Az elhangzott részeletek alapján
- a maximum 150 lóerős,
- dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai
- decemberig
- összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
- A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a gépkocsi,
- illetve az agrárszektorban dolgozókra is vonatkozik a támogatás.
A Mol szerint súlyosbodott az olajpiaci helyzet, nagyon törékeny a szituáció
A Mol közleménye szerint az elmúlt napokban egyértelműen negatív irányba fordultak a nemzetközi események. A Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus és az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadások miatt világ két legnagyobb dízel- és kerozinszállítója, a Közel-Kelet és Oroszország egyszerre tűnt el a piacról. A júliusi adatok szerint a globális dízel export az év eleje óta 21 százalékkal csökkent, a globális benzin export 14 százalékkal a tavalyi évhez képest.
Jelentősen csökkent az indiai és török dízelimport az EU felé, mert az EU szankciós politika betiltotta az orosz kőolajból gyártott termékek importját is. A csökkenő folyószintek miatt pedig, egyre nehezebb a beérkező importot eljuttatni a kontinens belsejébe.
Az őszi európai és amerikai finomítói karbantartások miatt még kevesebb terméket tudnak gyártani. Nehezíti, hogy az előttünk álló kb. 60 napban pedig a gázolaj piac éves csúcsszezonja következik Európában.
Ezek mind tükröződnek a termékek nemzetközi áraiban. 2026. szeptember 8-án a kőolaj ára 53 százalékkal, az európai dízel ára pedig 89 százalékkal volt magasabban, mint az iráni háború kitörése előtt. A helyzet nagyon törékeny.
A fentiek ellenére, a magyarországi üzemanyag kiskereskedelmi árak továbbra is az EU átlaga alatt vannak. Fontos is, hogy hosszú távon összhangban legyenek a szomszédos országok átlagos árszintjével, mert ha a hazai piac jelentősen olcsóbb, mint a régiós, akkor az importőrök nem hoznak be árut az országba. Az üzemanyagegyensúly és az import fenntartása a legfontosabb feladat. Nemzetközi szinten egyre kevesebb termék várható, de Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól – hangsúlyozza az olajvállalat közleménye.
Megtalálták a pénzt a Molnál, amiből a Tisza-kormány csökkenthette volna a dízel árát – aranyat ér a battai olajfinomító
Az Erste vezető elemzője, Miró József néhány nappal ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy szétnyílt az Brent típusú olaj és a dízel üzemanyag közötti árrés, ami kedvez a dízel fókuszú finomítóknak, köztük a magyar olajtársaságnak. A Molnak a kedvező piaci környezet miatt a vártnál is jobb éve lehet idén.
Amennyiben a háborúk a jelenlegi intenzitással folytatódnak, a dízel ár differenciál továbbra is magas maradhat annak ellenére, hogy az év utolsó három hónapjában általában csökken a kereslet. Mindezek miatt a Mol egy igencsak jó évnek nézhet elébe az Erste szerint.
A kockázatok ugyanakkor magasak, egy hirtelen békekötésre belátható időn belül erős kőolaj és termék árcsökkenéssel reagálna a piac, tehát sok függ attól, hogy milyen valószínűséggel és milyen hosszan fog fennállni a jelenlegi helyzet.
A Mol részvényei 2,9 százalékkal drágultak pénteken, az év eleje óta pedig már 81 százalékot ralizott az olajrészvény, amely ezzel a mai napon és 2026-ban is a legjobb piaci teljesítményt nyujtja a hazai nagypapírok közül.